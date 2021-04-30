Мобильная связь стала базовой потребностью каждого человека от мала до велика, и ее важность в обществе трудно переоценить. Украинские операторы сотовой связи предлагают массу разнообразных тарифов, которые могут удовлетворить потребности отдельных клиентов, включая и наименее социально защищенных — пенсионеров.

Самый дешевый тариф “Киевстар” для пенсионеров - фото из открытых источников

В прошлом году украинская телекоммуникационная компания “Киевстар” представила свой новый пакет услуг под названием “Звонки для родителей”, за который абонент должен платить по 60 гривен ежемесячно. Он создан специально для тех, кто не использует мобильный интернет, а только голосовую связь. Это хорошее решение для граждан преклонного возраста, которые не хотят переплачивать за лишние сервисы, а только осуществлять звонки.

Со слов директората “Киевстара”, в компании хотят, чтобы тарифы мобильного оператора соответствовали потребностям всех абонентов, поэтому был создан данный наиболее доступный тариф.





Что предоставляет наиболее выгодный пакет услуг “Звонки для родителей”:

- неограниченные разговоры и звонки в сети Киевстар; - 100 МБ мобильного интернета на каждый день; - стоимость 60 копеек в минуту на звонки других операторов или же стационарные номера на территории Украины; - бесплатный доступ к более, чем 50 телеканалам КиевстарТВ; -неограниченное использование всех соцсетей, а также мессенджерами; -пакет из 10 смс в день, стоимость которых 3 гривны (они начисляются только в том случае, если клиент пользуется услугой, и действуют на протяжении суток);

Несмотря на то, что данным тарифом не предусмотрено пользование мобильным интернетом, мегабайты даются для того, чтобы владельцы смартфонов смогли обновлять мессенджеры или другие нужные приложения.

Подключение пакета услуг Начать использовать выгодный пакет для пенсионеров могут клиенты, достигшие 60-летнего возраста. При этом они должны быть в числе клиентов “Киевстара” больше, чем три месяца. Перейти на данный тарифный план также могут граждане, которые в месяц подключения пакета достигают возраста 60 лет. Само подключение производиться в случае наличия контракта/договора.

Чтобы начать использовать пакет, клиентам “Киевстар”, у которых заключен договор с оператором, нужно явится в любой фирменный магазин. Гражданам с предоплаченной связи — в точку “Киевстар”, воспользовавшись на месте услугой “Миграция”. Также во время посещения магазина нужно взять с собой стандартный пакет документов — паспорт и идентификационный код. Отмечается, что во время перехода на данный доступный тарифный план номер абонента остается прежним. Также известно, что на один паспорт клиент может подключить не более, чем два номера с таким тарифным планом.



Плата за тариф В день подключения пакета со счета снимается 60 гривен. После этого оплата за услуги, входящие в пакет, осуществляется равными частями согласно количеству дней в месяце. Приблизительная ежедневная стоимость пакета “Звонки для родителей” равна двум гривнам.

Дополнительные сведения о тарифе В компании отмечается, 30 дней — минимальный период использования пакета с момента его подключения. Когда установленный срок истекает, оператор может внести изменения в тариф согласно нормам государственных законов. Пользоваться доступным пакетом услуг можно на всей территории страны, кроме ОРДЛО. Возможность пользования тарифом “Звонков для родителей” может также быть ограничена в зоне проведения боевых действий. Первая секунда телефонного разговора стоит ровно столько же, сколько минута.



Абонент получает 100 МБ мобильного интернета, в случае, если ежемесячный пакет (цена 60 гривен) оплачен. В противном случае, мегабайты не будут начислены, соответственно доступа к интернету не будет. Чтобы проверить количество использованных мегабайт, необходимо ввести комбинацию цифр *252#.

В частности, людям с первой группой инвалидности планируют увеличить пенсию на 3810 гривен, а ее общая сумма составит 16 080 гривен. Пенсионерам со второй группой инвалидности к выплатам хотят добавить 2020 гривен, что в сумме увеличит выплаты до 12 987 гривен. Людям с третьей группой инвалидности добавят 788 гривен. Размер их пенсии достигнет 8917 гривен. Ранее портал “Комментарии” писал, что 29 апреля, народные избранники в зале парламента приняли за основу законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсий для чернобыльцев. Для этого из государственного бюджета в 2021 году планируют перечислить 526,5 миллиона гривен. Такие надбавки получит 39 481 пенсионер.











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