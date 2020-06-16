«Черная дыра» Госрезерва Украины: мутные схемы, прожорливые «мыши» и пути решения проблемы

Пандемия коронавируса и последовавшие за ней кризисные явления вскрыли ряд язв на теле Украины. Одной из основных проблем нашей страны стали запасы различной продукции – государственный резерв оказался скорее пуст, чем полон. "Комментарии" с помощью экспертов разбирались, почему сложилась такая ситуация, и как добиться, чтобы Госрезерв перестал быть кормушкой для схематозников.



Суть работы Госрезерва Украины

Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) – это центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином. Подчинен он Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также обладает серьезными мощностями, которые разбросаны по всей стране. Это склады, холодильники, нефтяной хаб, аграрные активы во многих областях, включая комбинаты хлебопродуктов (КХП). Госрезерву принадлежат более 30 предприятий, работающих в сфере приема, хранения, переработки зерна, мукомольных услуг. Среди запасов – более 200 позиций, включая мясо и мясопродукты, зерно, муку, сахар, подсолнечное и сливочное масло, нефтепродукты.

Также известно, что Госрезерв является основателем ряда госпредприятий, о которых не упоминается на официальном сайте этого органа. Это расположенные в Киеве "Ресурспостач", "Укрспецпостач" (в состоянии ликвидации с 2015 года), "Резерв" (в состоянии ликвидации с 2012 года), "Хлебная база №74" (Запорожская область), "Новотроицкий элеватор" (Херсонская область, возбуждено дело о банкротстве), "Вознесенский КХП" (Николаевская область).

Общая элеваторная мощность активов Госрезерва составляет более 1 млн тонн.

Политический и экономический эксперт Валерий Клочок обращает внимание на сложную структуру ведомства, создающую огромное поле для злоупотреблений и краж имущества с возможностью избежать наказания.

"Номенклатура (после распада СССР насчитывает свыше 30 тысяч позиций) является достаточно сложной для эффективного управления. Состоит Госрезерв из Центрального аппарата и 24-х государственных предприятий. В 2017 году их было 37. География расположения – вся Украина", – говорит Валерий Клочок.

Если простыми словами, то суть деятельности ведомства сводится к исполнению постановлений Кабмина касательно обновления (замены) запасов и другого порядка отпуска материальных ценностей. Эффективное и прозрачное управление этими активами способствует и зарабатыванию, и накоплению, отмечает эксперт. Вот только с такого рода управлением у нас традиционно есть проблемы.

"Важность государственного резерва любой страны переоценить сложно, – уверен Валерий Клочок. – Как свидетельствует история, именно отсутствие достаточного запаса в государственных сокровищницах стала одной из причин распада двух мощных империй начала 19-го века: Российской и Немецкой".

По словам эксперта, в законе "О государственном материальном резерве" прописано, что в Госрезерве создается неснижаемый запас материальных ценностей. И постоянно поддерживаемый объем их хранения. На это ежегодно в госбюджете закладываются конкретные суммы. В то же время немалую часть средств ведомство зарабатывает самостоятельно.

Как отмечает Валерий Клочок, в 2017 году Госрезерв осуществил закладку материальных ценностей на сумму свыше 520 млн грн., а в 2018-м ориентировочно – почти на 1 млрд грн. В 2014 году эта цифра равнялась только 10 млн грн.

"В 2019 году финансирование наших сокровищниц было почти вдвое больше чем в планах на 2020-й, – продолжает эксперт. – Общая сумма достигала 1,429 миллиарда, из которых: руководство и управление в сфере Госрезерва – 32,5 миллиона, обслуживание государственного материального резерва – 329,2 миллиона, накопление (прирост) материальных ценностей "закромов" – 1,067 миллиарда. После секвестра бюджета-2020, который парламент принял 13 апреля этого года из-за пандемии коронавируса, Госрезерв должен получить для своей деятельности почти 850 миллионов. По сути, секвестр никак не коснулся этого ведомства. Расходы уменьшены всего на 165 тысяч".

В идеале Госрезерв должен быть мощнейшим экономическим инструментом государства, который позволяет решать проблемы связанные с сезонными и ценовыми колебаниями на рынке, отмечает аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль.

"Кроме того, это определенная "товарная подушка безопасности государства". Например, если в стране неурожай картофеля, то для недопущения роста цен, Госрезерв должен выходить на рынок и восполнять недостачу продукта, – поясняет аналитик. – Или, наоборот, если картофеля слишком много госорган должен выкупать излишки, чтобы фермеры не имели значительных убытков".

Но это, подчеркивает эксперт, – в идеале. Когда экономика страны сбалансирована, а госуправление заточено исключительно на повышение эффективности.

"Пример с картофелем, скорее книжный, из учебников, а не из реальной жизни. Для существования такого механизма необходима государственная стратегия развития экономики. А у нас ее просто нет. Нет абсолютно, – говорит Владимир Коваль. – Вот и выходит, что Госрезерв превратился в монстра, который без контроля "пилит" бюджетные средства".

Госрезерв Украины: скандал с медицинскими масками

Несовершенные медицинская реформа и государственное управление, избирательное отношение властей к бизнесу, провальная коммуникация, передергивание законодательства – всё это еще более явно проявилось с приходом корона-кризиса. Проявил он и огромные проблемы с Госрезервом.

Сначала был "масочный скандал". Появилась информация, что около 10 млн дефицитных медицинских масок продали за границу. Глава Госрезерва Ярослав Погорелый уверял, что их передали Министерству здравоохранения. Причем речь шла о масках, срок годности которых истек. По его словам, Минздрав в прошлые годы заявлял, что не видит смысла хранить в Госрезерве "медицину", поэтому закрома соответствующими запасами не пополнялись. Просроченные маски с 2013 года более 20 раз пытались продать через аукционы, но никто их приобретать не хотел. В правительстве вспомнили о них в январе 2020 года. В конце февраля Минздраву якобы передали те самые маски. Просроченные с точки зрения времени, но вполне готовые к использованию с точки зрения качества, уверял Погорелый.

Кроме того, по его словам, в Минздрав были переданы материальные ценности на сумму почти 69 млн грн. В том числе 69 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 1180 ручных дыхательных аппаратов, 3 рентгеновских комплекса, 1350 пульсометров и 34 кислородных концентратора.

Новый министр здравоохранения Максим Степанов в апреле уверял, что планирует теперь пополнять Госрезрев медицинскими масками и костюмами биологической защиты. Он также высказал мысль, что все эти запасы должны находиться "не где-то на центральном уровне, а непосредственно в больницах, медучреждениях".

"Забрасывали" Госрезерву и то, что во время продуктовой паники в марте, сразу после объявления карантина, он не наводнил рынок ставшими вдруг дефицитными крупами и другими продуктами.

Очередной скандал в Госрезерве начался в середине мая, когда был уволен с должности его глава Ярослав Погорелый. Он пришел на эту должность в конце прошлого года по открытому конкурсу. К тому же, последнее собеседование было лично с президентом Зеленским.

"После увольнения Погорелый заявил, что он ломал коррупционные схемы, которые сформировались на всех 37 предприятиях, входящих в состав этой структуры. А свое увольнение он связывает с желанием министра экономики Игоря Петрашко перенаправить потоки в своих интересах", – отмечает политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний.

Действительно, 20 мая появилось интервью Погорелого "Zn,ua", в котором теперь уже бывший глава "закромов родины" вскрыл мутные схемы с государственными запасами.

По его словами, проведенные аудиты (они еще продолжаются, потому их результаты не обнародовали ранее, но – "раз пошла такая пьянка…") показали вопиющие злоупотребления и значительные потери госрезервов. Вот топ откровений:

1. Только зерна недосчитались более чем на 800 млн грн, в общем уже зафиксировали убытки более чем на миллиард гривен.

2. Госрезерв заполнен всего на 3% от нормы накопления. Для его наполнения необходимо около 60 млрд грн, из которых выделено – ничего.

3. На время проведения аудитов были отстранены от исполнения обязанностей руководители всех компаний, где шли проверки. 19 из 23 этих руководителей уволились со своих должностей сами, видимо, понимая последствия аудитов.

Госрезерв Украины: как работают схемы

Вскрыл экс-глава ведомства и ряд схем, которые прокручивали через Госрезерв:

– по документам компания хранит хорошее зерно второго-третьего классов, а независимый лабораторный анализ показывает, что на самом деле это зерно шестого класса, из которого даже макароны не произведешь;

– какой-то товар по документам на складах есть, но в ходе проверки выясняется, что его уже нет (к примеру, 150 тысяч тонн зерна);

– в цистерне с нефтепродуктами, если взять щупом пробу их уровня, тот показывает, что цистерна полная; между тем, под окошечком для щупа приварена труба, и лишь она заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна – пустая;

– некоторые ГП под видом ремонтов той же кровли из года в год перебрасывает средства на счета "своей" конторы, даже не пытающейся создать видимость ремонта;

– ряд структур Госрезерва заказывают услуги у подрядчиков, напрямую с ними связанных;

– есть случаи сознательного доведения ГП до банкротства, чтобы потом "под флагом приватизации" передать в Фонд госимущества и выкупить по дешевке вполне себе рентабельное на самом деле предприятие;

– тарифы на хранение занижены в три-четыре раза, что позволяет "своим" компаниям хранить продукцию практически за бесценок, в результате чего государство не получает прибыли;

– продать государству зерно по завышенным ценам и за счет бюджета, за бюджетные же средства хранить, а потом понемногу "усушивать и утрясать".

Последнюю схему, по словам Погорелова, ему в какой-то мере предложил новый министр экономики Игорь Петрашко, с которым он встретился буквально за неделю до своего увольнения. Министр – бывший топ-менеджер Ukrlandfarming Олега Бахматюка – делал, по словам экс-главы Госрезерва, прозрачные намеки касательно закупок. На что Погорелый якобы ответил, что все закупки проводятся через онлайн-аукционы, подаваться могут все желающие. И этот ответ, по его мнению, не понравился Петрашко. Вскоре после этого были уволены и сам Погорелый, и руководитель Аграрного фонда.

"Нет ничего удивительного в том, что борьба за Госрезерв перешла в публичную плоскость, – считает Юрий Подорожний. – Эта структура всегда была лакомым куском для организации коррупционных схем. И сейчас, скорее всего, мы будем свидетелями очередной борьбы за почти легальные возможности государственной коррупции. Скандал в этой структуре не первый и даже не десятый, а поэтому у министра Игоря Петрашко есть уникальная возможность реформировать Госрезерв в интересах государства".

Правда, учитывая виды Петрашко на Госрезерв, озвученные Погорелым, не особо верится, что он использует возможность реформирования исключительно в государственных интересах.

Валерий Клочок обращает внимание, что часть 6 статьи 11 закона о Госрезерве гласит: "Сводные сведения о номенклатуре и уровнях накоплений, об общих объемах поставок, отпуска, закладки, освежения, размещения и фактических запасах государственного резерва являются государственной тайной, разглашение которой влечет за собой ответственность в установленном законом порядке".

"Учитывая такой подход, Госрезерв всегда был лакомым куском для легкой наживы. И здесь важен независимый государственный аудит и мгновенная реакция правоохранителей в случае выявления хищений, злоупотреблений или бездействия чиновников, – поясняет эксперт. – Крайний (точно не последний) скандал с Госрезервом стал уже чем-то традиционным. Чуть ли не каждый глава ведомства после своей отставки заявляет о политических и уголовных преследованиях, давлении со стороны оппонентов и других неблагоприятных условиях для эффективной деятельности. И справедливости ради – такие заявления недалеки от истины... Постоянный конфликт с Минэкономразвития и желание прямого подчинения Кабмину были и остаются проблемой для каждого руководителя ведомства. Не исключением стала и отставка проработавшего менее полугода Ярослава Погорелого, сообщившего о колоссальных хищениях".

Госрезерв Украины: идет охота на "мышей"

Откровения Ярослава Погорелого вызвали немалый резонанс. И шутки о "прожорливых мышах", которые слопали зерна на 800 млн.

Экономист Александр Охрименко, правда, уверяет, что это не шутка, а цитата из отчета аудиторов.

Советник министра МВД Михаил Апостол также упоминал о "прожорливых мышах", съевших почти 2700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве. Грызуны-несуны добрались и до структуры Госрезерва в Черткове, в Тернопольской области. Там очистили склады зерна, которое бы поместилось в 150 вагонов-зерновозов.

Позже Михаил Апостол уточнил, что фразу о "мышах" не стоит воспринимать серьезно, и что Нацполиция открыла уголовное производство по факту махинаций с зерном. По его словам, правоохранители обязательно выяснять, "что это за мыши, их фамилии, статус".

Более того, советник главы МВД встретился с экс-руководителем Госрезерва. Говорили всё о тех же "мышах" и схемах. Так что вскоре можно ожидать новых данных о махинациях с "закромами родины".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко также вдруг прозрел (хоть Погорелый уверял, что ранее в министерстве не реагировали на его сигналы). Он сообщил, что Государственная служба аудита сейчас проводит проверки деятельности Госрезерва за предыдущие периоды. Инспекторы выехали в регионы, где расположены структуры Госрезерва. Проверяют запасы того, что как бы должно быть.

Петрашко уверяет, что поводов для паники нет. Мол, хоть урожай, возможно, будет меньше, чем в прошлом году (сказались бесснежные зима и начало весны, а потом – заморозки и обильные осадки), продовольственную безопасность, и ценовую стабильность обеспечат.

Но это из тех преданий, в которые верится с трудом. Уже известно, что неурожай в этом году будет на юге – в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. А Госрезерв, по словам президента, – пустой. При этом всё тот же Петрашко кивает на европейские страны, которые отказались от госрезерва. Вот только в итоге и эти страны, и Украина, в которой Госрезерв как бы есть, столкнулись с дефицитом тех же средств медицинской защиты в связи с атакой пандемии. И частично – с дефицитом ряда продуктов.

Нардеп Олег Тарасов (члена фракции политпартии "Слуга народа"), к примеру, уверен, что именно сейчас следует активно наполнять Госрезерв. И потому что некоторые эксперты прогнозируют мировой продовольственный кризис. И потому что по ряду позиций в данный момент – чуть ли не лучшие условия. В частности, отмечает нардеп, снижаются цены на подсолнечное масло, курятину, молочное сырье.

Госрезерв в Украине нуждается в реформе

Петрашко признал, что Госрезерв достаточно долго не выполняет функции, которые должен. А потому после тотального аудита в министерстве намерены "выработать концептуальное видение функциональной деятельности предприятия".

По словам Погорелого, при нем успели разработать Концепцию деятельности Госрезерва. При этом проанализировали опыт более 20 стран относительно формирования запасов: какую номенклатуру и в каком количестве закладывают. И пытались найти оптимальную модель именно для Украины. Он уверен, что Госрезерв может стать мощным логистическим центром, предоставлять услуги бизнесу, самостоятельно зарабатывать средства, необходимые для обновления его запасов.

"Конечно, необходимо менять подходы, да и в общем систему, по которой государство создает резервы на случай особых ситуаций, – говорит Юрий Подорожний. – И события этой весны показали, какой важной структурой мог бы стать Госрезерв в условиях карантина или другой ситуации. Если к этому вопросу подойти грамотно и с государственной позиции, то Госрезерв мог бы стать не только ключевым запасом в экстренных случаях, но и важным рыночным инструментом регуляции цен, поддержки отечественного производителя и так далее..."

Валерий Клочок отмечает, что многие страны уже отказываются от материальных ценностей и переходят на управление денежными потоками.

"США и Франция после кризисных 2008-2009 годов отказались от хранения зерна и перешли полностью на управление финансами, – приводит пример эксперт. – Такую политику исповедует и украинский Госрезерв. Но частая смена руководителей (за годы независимости их было уже больше 20) не дает возможности воплотить в практику концепцию реформирования Госрезерва, подготовленную еще три года назад".

По мнению Владимира Коваля, информация о хищениях зерна из Госрезерва на 800 миллионов – это крест на прозрачности и эффективности системы госуправления.

"Заметьте это только начало проверки "закромов родины". Какие будут цифры хищений на выходе, остается только гадать, – подчеркивает аналитик. – В экспертной среде не раз поднимался вопрос о прозрачности работы этого органа. Но всё оставалась на уровне разговоров. Сейчас же пришло время разобраться с деятельностью Госрезерва".

В правительстве, отмечает кандидат экономических наук, похоже, проблему осознают. Но абсолютно не понимают, как ее решать.

"Об этом, в частности, свидетельствуют ссылки министра Игоря Петрашко на европейские страны, где такой орган, как Госрезерв не существует, – говорит Владимир Коваль. – Однако, напомню министру, что европейские страны имеют на порядок более эффективную структуру госуправления. А функции Госрезерва, во многих странах, выполняет министерство экономики. Госрезерв надо реформировать. Это однозначно. И начать надо с обеспечения прозрачности его деятельности. Сейчас почти вся информация закрыта. Объясняется это какими-то мнимыми угрозами государственной безопасности. На самом деле – это миф. В любой профильной ассоциации вам посчитают приблизительный баланс производства и потребления продукта. А закрытость информации приводит только к одному – к бесконтрольности. И, как следствие, к существованию "мышей", которые умудряются уничтожить зерна на 800 миллионов гривен".

Отметим, ГБР провело обыски в Госрезерве по подозрению в том, что руководство ведомства в нанесло ущерб государству на 60,5 млн гривен.

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