Дорожная карта для Украины: зарубежные экспаты и дипломаты дали рецепт правильного бизнеса-климата в стране

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В течение почти 10 месяцев журналисты портала "Комментарии" общались с топ-менеджерами транснациональных компаний и послами зарубежных стран в рамках спецпроекта Comm:Corp. Мы опубликовали полтора десятка больших интервью, каждое из которых – настоящий кладезь полезной информации. Авторитетные бизнесмены и дипломаты из ведущих стран Европы, Азии, Южной Америки и Африки высказывали свои взгляды на украинские реалии, давали свои прогнозы и, что самое важное, – советы по построению правильного бизнес-климата внутри Украины. Теперь же мы подводим черту под масштабным спецпроектом и предлагаем вам собственную подборку самых интересных и ценных размышлений героев наших интервью.

Квалифицированная и дешевая рабочая сила

Пожалуй, сформулированное в свое время правило, что "главное богатство любой страны – это ее жители", является универсальным для любого государства, и Украина, разумеется, не стала исключением.

Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий именно людей назвал основным конкурентным преимуществом страны, отмечая высоко квалифицированную и относительно недорогую рабочую силу. Это обеспечивается наличием в стране многих крупных городов, сотен вузов, осуществляющих подготовку тысяч высококвалифицированных молодых специалистов.

По мнению же посла Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниора сочетание очень высококвалифицированных кадров, высокого уровня образования и низких зарплат позволяет Украине сделать стремительный рывок вперед.

Посол Южной Кореи в Украине Квон Ки Чанг в интервью "Комментариям" акцентировал внимание на украинской школе подготовки инженеров, добавив, что "даже такая компания, как Samsung Electronics наняла более 600 украинских инженеров на работу в свой Центр разработок". Именно украинцы разрабатывают приложения для мобильных телефонов Samsung и защитные экраны телевизоров.

А по словам посла Индонезии, в Украине Юдди Криснанди, Украина занимает четвертое место в мире по количеству квалифицированных специалистов в сфере высоких технологий.

Плодородная земля

Настоящей "голубой фишкой" для иностранных инвесторов по мнению собеседников "Комментариев" должно стать открытие в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Как подчеркнул Посол ЮАР в Украине Андре Хруневалд, "украинские земли – это 40% мирового чернозема", а право собственности на землю упрощает, например, получение финансирования в банке, что позволяет увеличить объем оборотных средств в бизнесе. Поэтому, как считает Андре Хруневальд, бизнес, однозначно, будет готов инвестировать в украинскую землю.

Посол Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниор также отмечает, что полноценный рынок земли – важный сигнал для инвестора в плане гарантий возврата вложенного капитала. Кроме того, для Украины это принципиальный вопрос, поскольку сельское хозяйство производит значительную часть ВВП. При этом посол говорит об аккуратности, призывая "не распродавать все сразу и быстро", считая, что нужен естественный процесс для модернизации сельского хозяйства.

Уверен, что пришло время открыть рынок земли и посол Южной Кореи в Украине Квон Ки Чанг. Дипломат убежден, что эффективность использования земли в Украине сегодня очень низкая – примерно половина от того, что получают в других странах Европы. Если же будет открыт рынок земли, то украинские фермеры смогут продать часть наделов, взять под них кредиты и инвестировать эти деньги в развитие сельского хозяйства.

Высокая технологичность

Несмотря на обыденное представление самих украинцев об их "отсталости", многие собеседники "Комментариев" говорили об отраслях, в которых Украина занимает одни из ведущих ролей, что может заинтересовать зарубежных партнеров.

В этом перечне особое место занимает IT-сфера, работников которой рады видеть в такой высокотехнологичной державе как Южная Корея. Также ее посол отмечает уникальные технологии Украины в сфере ракето- и самолетостроения. Дескать, в этом наша страна даже опережает Южную Корею. Потому, говорит Квон Ки Чанг, ряд корейских компаний заинтересованы в техническом сотрудничестве с предприятиями Украины.

Министерство связи и информации Индонезии также намерено изучить возможность сотрудничества с Украиной. Индонезйцев заинтересовали разработки в сфере кибербезопасности: программы поиска экспертов и перехвата информации в режиме настоящего времени. Также, по словам посла Юдди Криснанди, у нас существует неиспользованный и высокий потенциал в таких высокотехнологичных отраслях как авиация, судостроение, информационные технологии, энергетика и медицинские услуги.

Емкий рынок объемом в 40 млн потребителей

Сама по себе Украина представляет собой очень большой рынок, объемом десятки миллионов потребителей, – напоминает посол ЮАР в Украине Андре Хруневалд. С его слов, в нашей стране более высокие зарплаты, чем в ЮАР, а это провоцирует высокую покупательскую способность населения.

Этот же факт подметил и посол Индонезии Юдди Криснанди, напомнив, что речь идет об одном из крупнейших рынков в Европе с 40 миллионами потребителей и 20-процентным слоем населения среднего класса.

Генеральный директор Renault в Украине Франсуа Мариот утверждает, что в Украине недооценены авторынки. По его словам, при населении в 40 миллионов человек годовой объем рынка новых автомобилей сейчас составляет менее 100 тысяч, хотя эта цифра должна равняться 300-м тысячам. Это позволяет говорить о высоких перспективах отечественного авторынка в будущем.

Глава "ПЗУ Украина" Яцек Матусяк акцентирует внимание на том, что Украина – очень интересный рынок с точки зрения потенциала роста страхования. Ведь по данным Государственной службы статистики более 17 млн украинцев – это экономически активное население.

Преимущества географии

Еще одним весомым достоинством Украины политики и бизнесмены считают географическое положение нашей страны.

Так, посол Индонезии в Украине Юдди Криснанди говорит, что Украина занимает стратегическое географическое положение, находясь у ворот Европы, России и Азии. У страны хорошо развита транспортная инфраструктура – к примеру, имеется 18 морских портов.

Коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайан отмечает наличие прогресса Украины в сфере авиаперевозок. И, хотя, по его словам, эта сфера у нас пока находиться в эмбриональном состоянии, но у нее огромный потенциал.

Посол Бразилии Освалдо Биато Жуниор напоминает, что близость Украины к Европе позволяет переносить сюда производства из более далеких стран, ориентированных на экспорт в Европу, что позволяет снижать транспортные расходы.

Еще одним преимуществом Украины собеседники "Комментариев" называли возможность развития туризма, что также позволяет ее географическое положение. Но, по словам посла Латвийской Республики Юриса Пойканса, эта сфера пока абсолютно неразвита.

"Украина – это страна с традициями, историей, и за счет этого вы могли бы привлекать еще больше туристов. Пока, в большей степени, это делает только Львов. Конечно, появляется вопрос относительно гостиниц, но он уже второстепенный. Нужно, чтобы о вас узнали намного больше, чем сейчас. Ведь Украина – это центр Восточной Европы, и этим можно максимально воспользоваться", -– считает дипломат.

Посол Бразилии Освалдо Биато Жуниор, в свою очередь, предлагает развивать образовательный туризм, используя доставшийся Украине со времен СССР хороший научный потенциал. Ведь наши университеты дают качественное образование за небольшие деньги.

Основная проблема – коррупция

Разумеется, Украина запомнилась собеседникам "Комментариев" из числа политиков и бизнесменов не только своими преимуществами, но и минусами. Главным из них все, безусловно, назвали коррупцию.

Так, посол Латвии Юрис Пойканс обозначил рейдерство основной проблемой латвийского бизнеса в Украине, приведя в качестве примера случай, когда песчаный карьер в Полтавской области, который принадлежит латвийскому инвестору, конкуренты через реестр переписали на себя. Или взять хотя был случай с латвийским банком, который предоставил кредит украинскому предпринимателю, поставившему в залог бензоколонки. После невозврата кредита банк не смог получить свой залог назад, и в итоге залог был переписан на третьих лиц.

Посол Южной Кореи Квон Ки Чанг знает намного больше подобных случаев. Например, он поведал о неком корейском конгрессмене мистере Чой, который купил сельскохозяйственную землю под Николаевом, но мэр города Николаев отобрал эту землю, используя фиктивные документы. Победы в судах первой и апелляционной инстанций оказались нивелированы поражением в Верховном суде. И не исключено, что без коррупции здесь не обошлось.

"Также еще несколько небольших компаний оказались вовлеченными в мошеннические схемы и потеряли собственность. Я даже встречался с первым заместителем Генерального прокурора в январе этого года. Все, чего мы хотим – это быстрого, понятного и прозрачного судебного решения. Мы не намерены каким бы то ни было образом вмешиваться в судебную систему, но все же решение суда не может постоянно откладываться. Вот кейс мистера Чоя – это 7 лет судебной тяжбы без окончательного решения", - сетовал посол в разговоре с "Комментариями".

Более нейтрально высказалась гендиректор "Данон в Украине" Натали Алькер. Топ-менеджер компании дипломатично заявила, что в нашей стране есть "некоторые сложности, например, слабая судебная система, и мы всегда должны учитывать это".

"Мы не можем быть уверены в том, что в проблемной ситуации украинская судебная система сможет на должном уровне поддержать иностранного инвестора", – сказала Алькер.

О "непрозрачности в процессе принятия судебных решений" говорит и посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий.

Стабильность и изменения в законодательстве

Следующей причиной, которая отпугивает иностранных инвесторов от Украины, наши собеседники назвали отсутствие доверия.

Так, генеральный директор Renault в Украине Франсуа Мариот отметил, что "страна должна обрести стабильность, позволить иностранным инвесторам вкладывать деньги и гарантировать безопасность этих инвестиций".

"В Украине огромный потенциал. И все инвесторы готовы зайти в Украину прямо сегодня, но они ждут гарантий со стороны правительства и стабильности. У них нет доверия. И связано это с историей развития событий в стране на протяжении последних лет: две революции, война, постоянные слухи о коррумпированности чиновников и "уникальность" судебных решений. Но, опять же, это все в прошлом. Как только страна вернет доверие, иностранные компании зайдут с инвестициями", – прогнозирует Мариот.

Сетуют иностранцы и на изменения в законодательстве, которые ставят в тупик иностранных инвесторов, а также на странные судебные решения.

"Законодательство Украины – сложное, и крайне нестабильное", – говорит посол Польши Бартош Цихоцкий.

По его словам, инвесторы просто не знают, как вести бизнес в этой среде, даже тратя большие деньги на консультантов. Ведь советники не гарантируют, что какой-нибудь судья или чиновник на таможне не вытащит из кармана бумагу с выдержкой из какого-то позабытого всеми закона, который противоречит всем существующим законодательным нормам, и не использует его для обоснования своих интересов.

"В Украине внезапно может быть введена антидемпинговая квота в 40% на продукцию одного из производителей, при том, что такой производитель поставлял до этого свой товар на рынок уже несколько лет. Такой размер заградительных мер просто выбрасывает данного игрока из бизнеса, его продукция становится полностью неконкурентной", – приводит такой пример посол.

Нечестная конкуренция и низкая стоимость услуг

В числе чистых "экономических" недостатков, названных собеседниками "Комментариев", запомнились два: нечестная конкуренция и низкая стоимость услуг.

Так, на расцвет антиконкурентных действий и "серую экономику" пожаловались гендиректор Данон в Украине Натали Алькер и гендиректор Nestle в Украине Алессандро Дзанелли. Последний посетовал на то, что его компания функционирует в режиме "серой" экономики.

"У нас в линейке есть продукты, которые, к сожалению, не производятся или не упаковываются нами, но несут на себе маркировку наших брендов, а, следовательно, и риски. Но в последние время наблюдается тенденция борьбы с этой "серой" экономикой", - рассказал Алькер.

А вот директор по развитию бизнеса Huawei Украина Александр Сербин жалуется на низкие средние чеки на услуги связи. Как следствие, операторы не генерируют много денег и не могут вкладываться в развитие сети. Также не всегда экономически оправдано строить телекоммуникационную вышку там, где недостаточный спрос и низкая платежеспособность населения за подобный вид услуг.

ТОП-10 советов зарубежных бизнесменов и дипломатов по развитию экономики и бизнеса в Украине





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!