Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий: Мы сегодня должны не просить, а требовать, чтобы иностранные страны помогали нам финансами





Александр Паращий рассказал, почему Минфин не повышает доходность ОВГЗ

8 августа на украинских биржах возобновились торги по всем ценным бумагам. Появилось ли у населения больше возможностей, чтобы защитить свои сбережения в условиях роста инфляции, которая уже перевалила за 22%? В какие инструменты стоит инвестировать сегодня, а также какая ситуация с государственными финансами, — об этом мы спросили у руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия.



– Как украинцам сохранить деньги от обесценивания в условиях войны?

Мы видим, что потребительская инфляция, прогнозируемая НБУ (а его оценки, как правило, оптимистичны), превышает 30% (к концу года — ред.). Очень сложно найти гривневые инвестиционные инструменты, чтобы покрывать инфляцию. Выходит, что сейчас инвестирование в зарубежные активы или активы, стоимость которых привязана к курсу твердой валюты, будет более интересным.

– А паи? Наблюдается ли интерес со стороны украинцев к земле с/х назначения как инструмента инвестирования?

Да, земля является одним из активов, стоимость которого косвенно привязана к твердой валюте. И мы видим, что этот актив востребован. У Concorde есть специальный продукт – платформа, где можно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. За последние несколько месяцев активность возросла. Объемы пока ниже, чем год или 9 месяцев назад, но месяц к месяцу рост объемов – более чем в полтора раза.

- Как считаете, целесообразно ли введение 10% налога на валютообменные операции?

Как краткосрочная мера – такая инициатива может быть оправдана, поскольку это может частично решить две проблемы, связанные с войной. Первая – существенный дефицит торгового баланса, из-за роста импорта и ограничения экспорта, из-за закрытия портов. Этот сбор позволит снизить спрос на импорт, что уменьшит торговый дефицит и несколько сэкономит валюту для страны. Вторая проблема – большой дефицит бюджета. По оценкам правительства, ежемесячные расходы бюджета (включая выплаты по долгам) превышают свои доходы бюджета примерно на 5 млрд долларов. Введение дополнительного налога может снизить дыру в бюджете.

- Сколько может принести этот налог?

По этому налогу теоретически можно получать 0,5 млрд долларов ежемесячно. Однако следует иметь в виду, что его не так просто собирать, не до конца понятно, кто будет плательщиком, какие операции будут им облагаться, будут ли исключения для товаров критического импорта. Кроме того, не до конца понятно, как он усложнит администрирование налогов, какие возможности во избежание уплаты этого налога будут использоваться. Может так случиться, что за счет исключений и возможностей избежания уплаты этого налога, сбор будет настолько незначительным, что перечеркнет весь положительный эффект этой инициативы.

– Объемы привлечения средств через аукционы Минфина падают. Так, если 9 августа в результате торгов облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ) было привлечено более 3 млрд грн., то 16 августа – 71,5 млн грн., 23 августа – 278 млн грн. Очевидно это объясняется нежеланием ведомства повышать ставки доходности. Правильно ли это, учитывая, что у НБУ остается одно – печатать больше денег, чтобы финансировать расходы госбюджета?

Вернемся к дыре в 5 млрд долларов в месяц. Как ее закрыть? Готов ли в Украине кто-нибудь на эту сумму покупать ОВГЗ? Нет. Это вопрос: стоит ли играть с ОВГЗ и повышать ставки до 30%, 40%, чтобы в конце концов привлечь 10 млрд грн (а это около 250 млн долларов, то есть 5% от потребности)? Возможно, оно того не стоит. С другой стороны, возвращаясь к первому вопросу (куда сегодня инвестировать украинцам), кажется, что военные облигации могут стать возможностью для людей, чтобы защитить сбережения от инфляции. Однако что сегодня важнее: чтобы у людей и банков была условная возможность заработать, или минимизация расходов для государства? Сегодня любая копейка для государства важна даже если это противоречит интересам потенциальных инвесторов. Вот, например, господин Шевченко (Кирилл Шевченко, глава НБУ – ред.) требует снизить расходы бюджета, чтобы сохранить финансовую систему. Но ведь увеличение ставок по ОВГЗ эти расходы увеличит. Да, пока приходится просить у НБУ "печатать деньги". Но основной целью и для Минфина, и для Нацбанка должно быть привлечение внешнего финансирования для покрытия дефицита бюджета. Мы должны требовать, именно требовать, чтобы иностранные страны активно участвовали в улучшении нашей ситуации и на поле боя, и с финансированием. Вчерашняя новость о выделении по 3 млрд долларов и для нашей армии, и для бюджета отражает эту логику. Сейчас западные партнеры понимают, что Украине для победы нужны и оружие, и финансы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!