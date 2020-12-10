Минус четверть зарплаты: почему женщины в Украине зарабатывают гораздо меньше мужчин

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Гурген Григорян
По статистике украинские женщины зарабатывают меньше мужчин: если средняя "мужская" зарплата по итогам второго квартала 2020 года составляет 12 159 грн, "женская" – всего 9740 грн. Такая несправедливость не укрылась от бдительного глаза премьер-министра Дениса Шмыгаля, который отметил, что в Украине до сих пор есть проблема, связанная с дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей. И эта ситуация привела к тому, что разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами достигает в разных отраслях 25%.
Мужчина и женщина
"Комментарии" вместе с экспертами разбирались, чем вызвана такая большая разница и насколько ситуация в нашей стране отличается от положения вещей в Европе.
По словам Дениса Шмыгаля, если равенство прав и обязанностей мужчин и женщин юридически одинаковы, то равенство возможностей все еще требует серьезной работы. К сожалению, в нашем обществе все еще наблюдается дискриминационное отношение работодателей к женщинам-сотрудницам. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, "мужских" и "женских" профессий, декрета, возраста, внешности и даже характера, говорит Шмыгаль, и это мешает всем украинцам становиться более состоятельными и более успешными.
Юрий Гороховский признается: за 15 лет в рекрутинге он ни разу не встречал дискриминацию по половому признаку. Ни один потенциальный работодатель никогда не говорил, что, мол, "женщине на этой должности заплатим на 25% меньше". Более того, сегодня наблюдается другая тенденция – работодатели просят предлагать им женщин-кандидатов, поясняя, что они надежнее и адекватнее мужчин.
Тем не менее предвзятое отношение к женщинам на украинском рынке уже давно ни для кого не секрет. Ранее эксперты Международной организации труда отмечали, что в нашей стране женщины работают больше мужчин, поскольку после полного рабочего дня заступают по вечерам на "домашнюю вахту", а зарабатывают гораздо меньше. При этом не исключено, что женщину и вовсе не возьмут на работу, если на тех же условиях можно взять на это место мужчину.
И все же, говорит директор по странам Восточной Европы компании World Staff Виталий Михайлов, комментируя цифры, озвученные премьером, нужно понимать, какие именно данные берутся в расчет. Одно дело, если в одной компании на аналогичных должностях работают два бухгалтера, женщина и мужчина, с зарплатами 10 тыс. грн и 12,5 тыс. грн соответственно. В этом случае мы действительно можем говорить о разнице в 25%. Но сравнение зарплат в среднем по стране не совсем корректно, поскольку, во-первых, сравниваются зарплаты в разных компаниях, во-вторых, мужчины изначально работают на более высокооплачиваемых должностях.
Работодатели, при любых раскладах отдающие предпочтение мужчинам, поясняют, что именно их не устраивает в представительницах прекрасного пола. Дело в том, что для большинства женщин на первом месте стоит семья: по окончании рабочего дня они торопятся домой, ни о каких сверхурочных не может быть и речи, а если у женщины часто болеет ребенок, то она просто не вылезает из больничных.
Отдельный разговор – негласное разделение вакансий на "мужские" и "женские". Не секрет, что "мужскими" в нашей стране традиционно считаются должности директоров и топ-менеджеров, в то время как продавцами, уборщицами, посудомойками работают женщины.
Психологи считают, что определенная доля вины за дискриминацию на рынке труда лежит на самих женщинах. По словам психолога Марины Деркач, в то время как дамы часто склонны приуменьшать свои способности и умения, мужчины их наоборот преувеличивают. Например, на предложение заняться новой незнакомой работой женщина в лучшем случае признается, что никогда ничем подобным не занималась, в то время как мужчина уверенно заявит, что справится с задачей.
В Украине мужчины себя лучше продают и больше ценят, говорит Виталий Михайлов. Они больше ориентированы на карьеру и зарабатывание денег, в то время как в приоритетах у женщины, как правило, семья. Конечно, случает и наоборот, но значительно реже.
Таким образом, приходит к выводу эксперт, какой-либо взаимосвязи величины гендерного разрыва зарплат от благополучия страны не наблюдается – скорее, речь идет о различиях в менталитете.
Кстати, эксперт советует обратить внимание на тот факт, что по статистике в период карантина и удаленной работы разница между зарплатами мужчин и женщин сократилась. По словам Родлера, пока сложно сказать, что именно повлияло на улучшение показателя, но, говорит аналитик, учитывая, например, упрощение доступа к работе для женщин с детьми, можно прогнозировать, что распространение удаленки вполне способно нивелировать гендерные различия в оплате труда.
Ранее "Комментарии" писали, Когда и почему в Украине вероятны задержки пенсий и зарплат.
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