Бизнес-партнеры Александра Кубракова: кто и чем занимается

Власть и бизнес в Украине настолько переплетены, что кадровое назначение в органах власти может означать серьезные изменения для некоторых представителей бизнеса. Особенно, если речь идет о должности премьер-министра Украины.



Основными подрядчиками на гостендерах при Кубракове выступают компании Автомагистраль-Юг и Автострада

"Комментарии" решили разобраться, чем и кому может помочь смена премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разговоры о чем идут уже не одну неделю.

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Место премьера займет Александр Кубраков

В конце июля политический эксперт Андрей Золотарев спрогнозировал кадровые изменения в составе Кабинета министров, прежде всего, смену премьер-министра, с которым Украина войдет в 3-й квартал. И одним из наиболее вероятных кандидатов является Александр Кубраков, занимающий должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления.

"Александр Кубраков является исключением из того правила, что IT-шник живет в виртуальном цифровом мире и не способен управлять большими инфраструктурными проектами. За два года в рамках президентской программы "Большая стройка" обновлено и построено более 40% основной сети дорог Украины и по данным соцопросов, положительные изменения в инфраструктуре Украины к началу полномасштабной войны отмечали более 60% граждан", — подчеркнул эксперт.

Но по мнению политолога Владимира Фесенко, высказанному "Комментарии", не следует ожидать кадровых изменений в Кабмине до окончания войны и скорее всего нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль сохранит свою должность.

Вероятнее всего, новое правительство будет сформировано уже после очередных парламентских выборов, если только не случится некий форс-мажор, что приведет к досрочной отставке правительства.

"Денис Шмыгаль хороший исполнитель и полностью ориентируются на президента, так что его позиции пока выглядят достаточно стабильно. После выборов же смена правительства неминуема и тут, на мой взгляд, пост премьер-министра могут занять Михаил Федоров или Александр Кубраков, у каждого из которых есть свои преимущества. Федоров более открытый и имеет харизму, а Александр Кубраков более закрытый, но он хороший исполнитель", — говорит о главных кандидатах на премьер-министра Владимир Фесенко.

Разумеется, для бизнес-кругов, близких к будущим возможным новым премьер-министрам Украины, подобное назначение может означать крупные и зримые материальные доходы, которые, по мнению экспертов, наиболее вероятны для тех, кто ориентируется на Александра Кубракова.

Бизнес-партнеры Александра Кубракова – станут ли они выгодополучателями

В политику Александр Кубраков пришел из бизнеса в 2019-м году как народный депутат. Но полностью выйти из бизнеса смог только в 2021м году, будучи уже министром инфраструктуры, несмотря на жесткие нормы законодательства. Нельзя сказать, чтобы Кубраков был крупным бизнесменом. За выход из бизнеса Кубраков получил 10 млн грн. У него были доли в нескольких компаниях, которые входили в состав группы компаний "Город для людей" — управление недвижимостью, включавшей в себя 47 компаний и принадлежащей Руслану Крамаренко. Последний имеет богатый опыт в бизнесе и госуправлении: занимал должности замминистра по вопросам ЖКХ Украины и зама главы Киевской государственной городской администрации.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы Руслан Крамаренко сильно выиграл от назначения министром инфраструктуры своего бизнес-партнера Александра Кубракова, ну разве что тендер на восстановление в Николаеве в 2022-м году на 14 млн грн.

Но есть у кандидата на пост главы Кабмина и другой бизнес-партнер — Илья Солодовский, вместе с которым и с Русланом Крамаренко в 2018-м году Кубраков учредил оффшорную фирму "Officium SW Ltd." на Британских Виргинских островах, о которой в своих декларациях никогда не сообщал. Правда сам министр пояснил это тем, что офшор создавался под один проект, который так и не стартовал, а потому и фирма не использовалась.

Фигура Ильи Солодовского более известна как IT-бизнесмена, а в свое время человек с таким именем и фамилией фигурировал в следствии, которое вели вокруг приватизации во времена президентства Виктора Януковича компании "Укртелеком". Тогда якобы компания ESU, к которой имел отношение человек по фамилии Солодовский, была участником схемы по перепродаже госкомпании Ринату Ахметову. Но версия правоохранителей не получила подтверждения.

Впрочем, Илье Солодовскому на гостендерах везет куда больше, чем Руслану Крамаренко. Так, в апреле 2020 года его фирма "Юнип Украина" заключила договор с КГГА на разработку системы учета оплаты парковки в столице. Впрочем, общая сумма выигранных гостендеров у фирмы невелика – всего 134 млн грн., в их числе и тендеры от "Львовавтодора" уже в 2023-м году.

Но в целом, бывшие партнеры Александра Кубракова врядли выиграют от возможного будущего премьерства. В этом списке давно стоят другие фавориты.

270 миллиардов на двоих – фавориты "Большого строительства" и Александра Кубракова

Буквально на днях в информационном пространстве прошло известие о проведении двух тендеров на строительство водопроводов для обеспечения водой жителей Кривого Рога, Никополя и Марганца после взрыва Каховской ГЭС.

Хотя ранее Кабмин заявил о выделении на строительство 1,5 млрд грн, в июле по результатам тендеров госбюджет выделил 10,5 млрд грн:

5 млрд 320 млн грн – на строительство водопровода "река Ингулец – Южное водохранилище" для водоснабжения Кривого Рога;

5 млрд 300 млн грн – на строительство водопровода "Хортица-Томаковка-Марганец" для водоснабжения Марганца.

Впрочем, в одной из компаний-победителей поспешили заявить, что работы выполняются рекордными темпами и уже вырыты 72 км траншей под трубы из необходимых 77 км.

Но куда интереснее вопрос – кто именно оказался победителем этих тендеров. Ими стали давние "фавориты" власти, начиная еще с Большого строительства 2020 года:

водопровод "река Ингулец – Южное водохранилище" для водоснабжения Кривого Рога построит ООО "Автомагистраль-Юг";

водопровод "Хортица-Томаковка-Марганец" для водоснабжения Марганца строит ООО "Группа компаний "Автострада".

Обе фирмы вышли на деловой Олимп Украины в 2020-2021 годах, когда стали главными победителями гостендеров в рамках президентской программы "Большое строительство".

В свое время "Наши гроши" посчитали, что эти годы компании получили от Службы автодорог Украины (ныне Служба восстановления и развития инфраструктуры Украины) порядка 68,5 млрд грн, из них 40,5 млрд грн пришлись на ООО "Автомагистраль-Юг", а остальное на ООО "Группа компаний "Автострада" — около 18 млрд грн.

По данным же аналитической системы YouControl в настоящий момент ООО "Автомагистраль-Юг" получила от государства 157,5 млрд грн, а ООО "Группа компаний "Автострада" — 113,7 млрд грн. Итого на двоих – 270 млрд грн.

Главной загадкой остается вопрос – почему до 2020 года не особо известные фирмы стали такими успешными?!

Завесу приоткрыл гендиректор компании "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев, признавшийся "Forbes-Украина", что им сильно помог куратор "Большого строительства" Юрий Голик. Последний, еще работая в Днепропетровской области, привлек к подрядам фирму одесского бизнесмена Александра Бойко.

Сам Александр Кубраков подтвердил, что знаком с Юрием Голиком и работал с ним в рамках "Большого строительства", и не исключено, что взял некое "шефство" над фирмой.

Еще меньше ясности с ООО "Группа компаний "Автострада", которая принадлежит львовскому бизнесмену Максиму Шкилю, владельцу и основателю холдинга MS Capital. Бизнесмен сперва занялся логистическим бизнесом и уже оттуда пришел в строительство и стал регулярным победителем государственных тендеров.

Как считает журналист и блогер Сергей Лямец, все это стало возможным именно благодаря Александру Кубракову, который во время войны фактически исчез из публичной плоскости, но продолжает курировать восстановление и отрицает свои амбиции на кресло главы КМУ.

Без президента и его офиса Кубраков не справится

В то же время Владимир Фесенко подчеркнул "Комментарии", что не следует ожидать от нового премьера независимости в лоббировании чьих-то бизнес-интересов. В любом случае он будет зависеть от позиции президента и его Офиса.

"Много было разговоров о якобы ориентации Дениса Шмыгаля на Рината Ахметова, в компаниях которого он работал. И что? Как мы видим премьер полностью ориентирован главу государства и лоялен ему, а Ахметов каких-то преференций от своего экс-менеджера не получил. Любой министр или премьер, в случае отказа ориентироваться на президента, не просидит в своем кресле и нескольких месяцев. Поэтому все решения о компаниях, которые будут восстанавливать Украину, будут приниматься в Офисе президента или же совместно — в Кабмине и ОП",- считает собеседник "Комментарии".

Единственный вариант, при котором новый премьер может быть не столь зависим от президента, считает эксперт, это если на будущих выборах президентская сила не получит большинства и будет иметь место некая очередная коалиция. Тогда у главы КМУ появится некая свобода маневра.

Отметим, что на фоне постоянных скандалов с участием нардепов от "Слуги народа" возможность потерять большинство на будущих выборах для президентской силы выглядит вполне реальной перспективой.