Вадим Столар: от «теневого мэра» столицы до «серого кардинала» ОПЗЖ

Вадим Столар, ОПЗЖ

Материал из серии "История одного депутата"

Строительный магнат, "теневой хозяин столицы", политик, начинающий медиабизнесмен – это далеко неполный перечень определений, закрепившихся за 38-летним Вадимом Столаром. Впрочем, до недавнего времени весь этот список не слишком волновал нашего героя, ведь он с высокой частотой попадал в эпицентр внимания СМИ в негативном ключе. Но при этом всякий раз Столару удавалось выходить сухим их воды, что уже само по себе свидетельствует о его недюжинных дипломатических способностях.



Однако в новых политических реалиях перед Вадимом Столаром возникли проблемы, которые способны уничтожить его бизнес. Для этого достаточно лишь дать "зеленый свет" расследованиям правоохранителей. Именно о фактах биографии нардепа, на которых можно строить уголовные дела, пойдет речь в очередном материале "Комментариев".

Счастливое детство Столара: влиятельная семья и ранний бизнес

Родился Вадим Столар в 1982 году в Киеве и с довольно ранних лет начал проявлять деловитость.Так, по официальной версии, еще в юном возрасте он создал ферму в Фастовском районе Киевщины, на которой и заработал первые деньги. Впрочем, когда именно это было – непонятно, ведь в своей биографии Столар указал, что в 1999-2000 годах работал менеджером в турфирме "Яна", а в 2001-2007 годах уже генеральным директором ООО "Возрождение", которое в 2003 году стало ООО "Торговый дом "Возрождение". Удивительнее всего, что в 1998 году он начал учиться в Высшей школе права, где встретил будущую супругу, а в 2003 году окончил Киевский университет права НАН Украины.

Можно было бы подумать, что Столар – настоящий гений, если бы не одно "но". Его родители на тот момент были очень богатыми и влиятельными людьми. Собственно, та самая турфирма "Яна", в которой началась официальная трудовая биография нашего героя принадлежала его матери Яне, в честь которой и была названа. Сам туроператор, хотя и не входит в десятку крупнейших в стране, но давно был известен как организатор "элитного отдыха", который, как говорят, особенно любят сотрудники налоговой и прокуратуры.

Впрочем, связи в правоохранительных органах – это, конечно, важно, но куда большую силу в 90-х представляли криминальные группировки, с которыми, по данным СМИ, семейство Столаров поддерживало отношения. Журналисты утверждают, что в 90-х Яна Столар носила другую фамилию – Кирсенко, и "работала с Савлоховым".

Отец Вадима Столара – Михаил, в тех же 90-х ставший учредителем и собственником строительной фирмы "Элитаж" и доброго десятка других коммерческих структур (кстати, некоторые из них работают до сих пор).



Словом, с такими родителями и багажом наработанных ими связей у Вадима Столара просто не было другого выбора кроме как преуспеть в жизни. Но и сам он старался изо всех сил.

"Элита-центр" Вадима Столара: попасть в историю и обогатиться

Стоит заметить, что 90-е и начало 2000-х были больше временем родителей Вадима Столара. Его же собственный рассвет наступил в 2006 году: 24-летний бизнесмен умудрился, в прямом смысле этого слова, "попасть в историю Украины".

В Киеве с громким шумом на строительном рынке "лопнул пузырь", невиданной до той поры. Инвестиционно-строительная компания "Элита-Центр" брала у инвесторов, которыми выступали будущие владельцы жилья, крупные суммы денег на строительство домов, но не закончила строительство ни одного из них. А ее владелец, гражданин РФ Александр Волконский просто исчез вместе с остатками неизрасходованных средств. Расследование выявило тогда около 2 тысяч пострадавших, которые в целом отдали застройщикам порядка 400 млн грн, или, по тогдашнему курсу, около 80 млн дол. США.

Справедливость формально и довольно быстро, как для Украины, восторжествовала. В 2007 году Александр Волконский был задержан в Швейцарии, а в 2008 году экстрадирован в Украину, где и отсидел 9 лет. Однако денег не нашли и пострадавшим их не вернули.

Впрочем, уже тогда многие СМИ посчитали, что Волконский был ширмой, за которой прятались игроки посерьезнее, ведь в украинских реалиях любой строительный бизнес невозможен без поддержки на высоком уровне. Такими игроками, по мнению СМИ, как раз и были Вадим Столар и его отец Михаил, которые состояли в числе соучредителей ООО "Компания "Элита-стройинвест" – одной из коммерческих структур, входивших в группу компаний "Элита-центр", и в которой аккумулировались средства будущих пайщиков жилья. Но что важнее всего, по информации журналистов, Вадима Столара связывали близкие отношения с сыном тогдашнего мэра столицы Леонида Черновецкого, Степаном.

Но совсем остаться в стороне Столар не смог – ему все же пришлось появиться в суде по делу "Элита-центра", но лишь в качестве свидетеля.

Разумеется, сегодня фамилия Столар не фигурирует в этой компании, но пайщики продолжают судиться с ООО "Компания "Элита-стройинвест", пытаясь вернуть назад сотни тысяч гривен, вносившиеся 15 лет назад лишь по одному договору с курсом к доллару в 8 гривен.

Деятельность Вадима Столара: не строительством единым

Чем занимался Вадим Столар после "Элита-центра" стало ясно в 2012-2015 годах, когда СМИ распутали клубок очередных афер. Причем, в этот раз степень вовлеченности оказалась куда выше, а один из партнеров и вовсе обвинил его в хищении десятков миллионов евро.

2011 год. Некое ООО "Имоти-стар" продало Государственному резерву Украины 9879 тонн дизельного топлива, за которое выручило на 20 млн грн больше, чем его рыночная стоимость, получив от Госрезерва в 2011-2012 годах 197,817 млн грн. Соперником по тендеру у победителя выступило такое себе "Легендас-М", чьим учредителем скорее всего было доверенное лицо Вадима Столара. Тогда же Госрезерв купил топлива на 43,7 млн грн. у ООО "ВКП "СКБ".

Любопытно, что обе компании, заключая договора на десятки миллионов гривен, попросту не имели оборотных средств для таких сделок, и поэтому вынуждены были брать кредиты у банка "Камбио" на 35,75 млн грн и 42 млн грн. Поручителем же по обоим кредитам выступил Вадим Столар.

В 2014 году в Госрезерве обнаружили, что топливо от обеих фирм является некачественным, и через суд добились штрафных санкций для поставщиков – 23,413 млн грн для ООО "Имоти-стар" и 8,425 млн грн для ООО "ВКП "СКБ", которые государство пытается получить через исполнительную службу.

Всплыла эта история лишь в 2015 году.





Зато уже в 2012 году прогремел другой скандал с именем Вадима Столара, на этот раз банковский.

Тогда российский миллиардер Владимир Антонов обвинил Столара и еще трех человек в краже принадлежащего ему финансового учреждения – "Конверсбанк". По словам бизнесмена, Вадим Столар и его партнеры Андрей Стрижак-младший, Рэйнис Тумовс и Вадим Котович убедили его выдать им доверенность для "защиты банка", поскольку на тот момент его банк Snoras в Литве был национализирован. Как признавался Антонов, он такой документ выдал. На основании этого его банк был переписан на 11 подставных лиц. Антонов лишился 22 млн дол. США, за которые прежде купил банк, и 12 млн евро собственных денег на банковских счетах. Кроме того, по его данным, 55 млн евро, принадлежащих банку и вкладчикам, были выведены Столаром и партнером с помощью подделки документов в один из банков Австрии.

Разумеется, сам Вадим Столар эти обвинения отверг и громкие заявления Владимира Антонова никаких последствий не имели.

Золотое время Столара: "теневой хозяин" Киева

Несмотря на "богатейший опыт", настоящее "золотое" время для Столара наступило после Революции достоинства, и оказалось связано с той же формулой успеха, открытой им еще в 2005-2006 годах. Она заключается в строительном бизнесе и дружбе со столичной властью в лице мэра Виталия Кличка.

Хотя Вадим Столар интересовался в свое время боксом, выступая вместе с отцом соучредителями промоутерской компании "Элит-боксинг", общий интерес с мэром он нашел лишь весной 2015 года, став "куратором" Киева от Блока Петра Порошенко. В итоге, уже к 2017 году ведущие СМИ и журналисты страны открыто называли Столара "теневым", а кто-то даже и "настоящим" мэром столицы.

РБК-Украина, со ссылкой на одного из лидеров Блока Петра Порошенко в Верховной Раде, в 2017 году назвала Столара "тренером, в котором постоянно нуждается Виталий Кличко".

Журналист Юрий Бутусов утверждал, что "Виталий Кличко Киевом не управляет, он выполняет лишь определенные церемониальные функции, посещая некоторые публичные мероприятия. На самом деле Киевом управляет не публичный человек без всякой должности в КМДА Вадим Столар и все это знают".

Даже в европейских СМИ обратили внимание на ситуацию в столице Украины, назвав Столара настоящим мэром столицы и главой "строительной мафии" Киева.

К слову среди скандалов, связанных с нашим героем, превалирует именно тема строительства, в частности, строительство торгово-офисного центра рядом со станцией метро "Театральная", под давлением киевлян ставшего Музеем Киева, а также застройка на Никитской Слободке. Во втором случае мать Столара, Яна, была совладелицей, а отец Михаил – директором фирмы "Майк", на которую выводилась земля под строительство.

Все это неудивительно, ведь, как выяснили журналисты Радио Свобода, Вадим Столар и мэр Кличко летали на отдых в одном самолете, а их соседями были другие одиозные строительные бизнесмены, такие как недавний народный депутат Максим Микитась.





Виталий Кличко публично открещивался от влияния Вадима Столара, но раз за разом попадал впросак, оказываясь на видеозаписи совместных застолий, на которых тепло отзывался о бизнесмене.

Помимо строительства Столар зарабатывал в столице на чем угодно. Так, по данным журналиста, а ныне нардепа Александра Дубинского, накануне введения временной администрации в столичный муниципальный банк "Крещатик", Столар взял кредит под залог нереализованных квартир. К тому же, стоимость залога была оценена в 3500 долл. за квадратный метр при реальной стоимости в 1000-1200 долл. Проявлял он интерес и к столичным монополистам "Киевэнергохолдинг" и "Киевгаз", а также "засветился" в выводе 1 млрд грн из подрядчика строительства метро на Виноградарь компании "Киевметрострой".

Разумеется, такое влияние и количество скандалов спровоцировали появление у Вадима Столара множества врагов, которые со сменой власти весной 2019 года постарались "отыграться".

Вадим Столар в большой политике: "предать – значит предвидеть"

Эта поговорка может служить девизом большинства украинских политиков и она, как нельзя лучше, подходит Вадиму Столару.

Свою политическую карьеру наш герой начал в 2006 году в Киевском областном совете депутатом от "Нашей Украины", чему поспособствовал, как говорят, все тот же Степан Черновецкий. После проигрыша НУ он быстро сориентировался и уже в апреле 2010 года стал народным депутатом Украины от Партии регионов, заняв 212 номер в партийном списке. Будучи членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, засветился в скандалах с Госрезервом и "Конверсбанком".

Быть нардепом Столару довелось всего 2 года – на выборах 2012 года, выступая самовыдвиженцем по избирательному округу №217 на родной ему Оболони, он проиграл кандидату от "Батькивщины" Александру Бригинцу. Последующие 2 года, согласно официальной биографии, занимался общественной и благотворительной деятельностью, развивая отечественный спорт и пропагандируя здоровый образ жизни.

На июньских выборах 2014 года в горсовет столицы Столар выступил как самовыдвиженец и в этот раз смог добиться успеха. Именно в горсовете наш герой вытянул свой "золотой билет", став посредником между "УДАРом" и Блоком Петра Порошенко в их объединении, за что, собственно, и получил в качестве "удела" влияние в столице, сделавшее его "серым кардиналом" Киева.

Однако поражение Петра Порошенко на президентских выборах стало отчетливым сигналом для всевозможных "смотрящих": если они не сумеют перестроиться, то их влияние, а с ним и деньги, быстро улетучатся. Вадим Столар быстро сориентировался и на этот раз. Как еще в мае 2019 года писал будущий нардеп Александр Дубинский, – "выкупил всю квоту нардепа Вадима Рабиновича в объединенной партии "Оппоблок".

Пока Виталий Кличко летом отвергал обвинения тогдашнего генерального директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко в том, что Вадим Столар управляет столицей, последний на досрочных выборах был избран народным депутатом по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под номером 11.

В новом парламенте Столар попал в Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики, подав два законопроекта, а также поправки еще к 7-ми. При этом, если верить официальной статистике ВР, Столар зарегистрировался при помощи электронной системы на 27 пленарных заседаниях из 92. По данным же Комитета избирателей Украины, в октябре и декабре Вадим Столар пропустил более 90% голосований в парламенте.

Однако все это не помешало ему в декабре 2019 года стать главой киевской партийной организации ОПЗЖ.

Вадим Столар и стратегия защиты: меценатство, СМИ и 170 млн грн дохода за 3 недели

Впрочем, хотя значок народного депутата Украины по-прежнему весьма престижен и выгоден, он уже не дает своему обладателю прежнего иммунитета от уголовных преследований, ведь депутатская неприкосновенность парламентариев отменена.

В итоге Вадим Столар, очевидно, решил пойти по двум наиболее популярным в Украине путям:

1) создание имиджа благотворителя и мецената;

2) создание собственного СМИ.

Для решения первой задачи Вадим Столар зарегистрировал в марте "Благотворительный фонд Вадима Столара" и "засветился" в числе тех, кто принял участие в борьбе с коронавирусом, передав Александровской больнице 800 защитных костюмов и 500 респираторов.

Что касается второй задачи, то в середине мая Вадим Столар лично подтвердил изданию "Новое время" слухи о том, что за созданием нового городского телеканала Kyiv.live, о чем на медиарынке говорят с осени, стоит именно он. Создать новый телеканал поручено телепродюсеру Алексею Семенову, главе информационного холдинга нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, в лице телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". По словам того же Семенова, минимальный размер инвестиций в создание украинского телеканала составляет 7 млн дол. США или порядка 180 млн-200 млн грн. По предположениям СМИ новый телеканал Столара будет отстаивать его интересы в столице против активизировавшейся в последнее время команды главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Надо сказать, что 200 млн грн, необходимых для запуска канала, для самого Столара определенно являются "мелочью". Как народный депутат, он обязан подать декларацию о своих активах и обязательствах. И действительно, с 23 августа на сайте Нацагенства по противодействию коррупции присутствует его декларация.

Любопытно, что единой декларации нардепа о его доходах не существует, есть 42 декларации "о существенных изменениях в имущественном положении" с 23 августа, что позволяет ему утаить настоящие размеры его состояния. Вместе с тем, как свидетельствуют его декларации за 12, 19 и 20 мая, за три недели он заработал на продаже недвижимости и дивидендах 169,783 млн грн. Как раз примерно столько же нужно для запуска городского телеканала в Киеве. Самая крупная сумма – 145,83 млн грн. – пришла в виде дивидендов от компании EMPIRE SYSTEM LTD, зарегистрированной в офшорной зоне на Британских Виргинских островах.

Как видим, доход "теневого хозяина" столицы составил более 300 000 дол США за один день. Можно лишь догадываться, какими на самом деле Вадим Столар оперирует суммами. И намного сложнее представить себе, какие еще скелеты могут найтись в шкафу политика, если поисками займутся не журналисты, а правохранители.

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