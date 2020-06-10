Наложники власти: почему украинский бизнес стал заложником налоговых игр власти

В Офисе президента Украины сообщили, что прорабатывают изменения в налоговое законодательство для поддержки бизнеса в условиях коронакризиса. Уже в июне их могут подать на рассмотрение парламента. Между тем, слова власти касательно ослабления налогового давления всё чаще расходятся с делом, а недавнее подписание президентом закона с поправками в Налоговый кодекс (известный как закон "1210") эксперты и вовсе назвали атакой на бизнес. Портал "Комментарии" разбирался в ситуации



Налоги для бизнеса в Украине: общие тенденции налоговых ударов

Сборщики "подати" (налоговики, фискалы) и бизнес – традиционно по разные стороны баррикад. Задача первых – собрать побольше, вторых – отдать поменьше. Подобное противостояние есть во всех странах. Но там, где закон на деле один для всех и бизнес – не дойная корова, а курица, несущая золотые яйца, ситуация не столь однобока, как в Украине. У нас же – и налоговая система далека от совершенства, и закон – что дышло. Бизнес в такой ситуации выживает скорее вопреки, чем благодаря.

Стоит ли удивляться, что в ходе соцопроса, проведенного в мае Центром социально-экономических исследований, лишь 1% респондентов назвали справедливым нынешний уровень налогообложения в Украине. 52% украинцев готовы отдавать государству около 10% дохода, 17% – около 25% доходов, 6% и вовсе не готовы платить налоги. Кстати, согласно данным проекта "Ціна держави" аналитического центра Case Украина, мы отдаем в госбюджет в виде налогов около 50% своих доходов.

"У налогов есть две позитивные функции. Это наполнение бюджета и стимулирование участия населения в политической жизни страны, – отмечает экономический эксперт Александр Гаврутенко. – Власть, как известно, подотчетна исключительно налогоплательщикам. Но это в теории. На практике же укрепилась всеобщая традиция, как уклоняться от уплаты налогов, так и по возможности меньше вникать в политику. И это не зависит от налоговой системы, от ставок, сложности или простоты администрирования. Такая ситуация спровоцирована исключительно близорукостью политиков, задачей которых в целях самосохранения было удерживать такой статус-кво, при котором сознательно допускается существование и процветание теневой экономики. И поскольку в нее вовлечены абсолютно все граждане страны, то это, по сути, не дает им морального права массово требовать соблюдения высоких нравственных идеалов и от властьимущих".

Эксперт с сожалением отмечает, что нет простого и быстрого способа изменить ситуацию. Ведь экономически активное население – малочисленно и наиболее пассивно в политической жизни страны. В то время как другая часть – крайне непритязательная и легко манипулируемая, продолжая определять политический ландшафт Украины.

"Поэтому, результат может дать как упрощение, осовременивание налоговой системы, приведение ее в более логичное и справедливое состояние, так и повышение доверия к власти – как к тем, кто распоряжается собранными налогами, – подчеркивает Александр Гаврутенко. – Не по отдельности, а одновременно (или даже второе должно опережать первое). А здесь – либо политики массово перестают быть негодяями и казнокрадами, либо же население становится политически зрелым и более ответственным при формировании власти".

Ни первое, ни второе пока даже теоретически невозможно. А потому политики продолжают рассказывать сказки, электорат не устает на них покупаться, схемы уклонения от уплаты налогов – плодиться, а разумная налоговая политика быть чем-то эфемерным.

Эксперт Института украинской политики Артем Петренко признался, что его пугает хаотичность действий и отсутствие комплексного видения развития страны у всех составов власти. Это выливается в отсутствие здравых реформ. А реформировать нужно всё – финансовую, налоговую, правоохранительную, судебную, образовательную, медицинскую сферы. И тут недостаточно дерегуляции и борьбы с коррупцией, о которых так много говорят, но которых на практике нет.

"Бездумное следование за западными тенденциями по детенизации с тотальным закручиванием гаек в Украине могут привести к ужасным последствиям, – предупреждает Артем Петренко. – Для нас главным приоритетом должны стать развитие, экономический рост, внедрение иностранных и создание новых собственных технологий. А это возможно при максимальной предпринимательской свободе. И когда мы станем намного богаче, перестроим структуру экономики, так, чтобы значительно меньше зависеть от кризисов, тогда и можно будет системно ускорять детенизацию".

Налоги для бизнеса в Украине: новая власть со старыми методами

Зе-команда подкупила многих не только новыми лицами, но и обещанием значительной либерализации рыночных отношений, дерегуляции бизнеса. А потому шоком для предпринимателей стало и принятие закона с поправками в Налоговый кодекс (известный как закон "1210-466" или просто "1210"), и его подписание 21 мая – в разгар корона-кризиса – президентом Владимиром Зеленским. Фактически, "новые лица" гордо подхватили лозунг предшественников: "Обещай всё, что угодно, а добившись власти – забей на обещания!"

За принятием убийственного для деловой активности документа стоит глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. А за ним, судя по всему, очень крупный капитал.

Принятие-подписание законопроекта (который теперь власти обещают "подкорректировать") остро критикуют партнер юридической фирмы KM Partners, соавтор законопроекта о налоге на выведенный капитал Александр Шемяткин, преподаватель макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар и многие другие эксперты. Подчеркивается, что пока мировым трендом становится налоговая конкуренция, Украина не просто стоит на месте и теряет время, но и откатывается назад. Речь идет фактически об уничтожении не просто "рабочих мест", но – тех, кто их создаёт. "Хуже момента для "выстрела себе в ногу", кроме пика карантина, нельзя было и придумать", – уверен Михаил Кухар.

Управляющий партнер Аудиторской фирмы "Капитал Плюс", сопредседатель Налогового комитета в Союзе украинских предпринимателей, глава налогового комитета общественного совета при министерстве финансов Татьяна Шевцова на вопрос портала "Комментарии", что не так с "1210", привела сразу четыре серьезных негативных момента:

1) Действующая власть декларировала либеральные принципы, но внедрила прямо противоположные принципы фискального террора и давления на бизнес;

2) Законом об "...устранении нелогичностей и технических несогласованностей" внесли такие нормы, которые необходимо править как на стартовом этапе первой редакции, так и теперь, после уже подписания президентом и вступления в силу. Дескать, текущая ситуация квалифицируется как некомпетентность законодателей;

3) Несмотря на все замечания, поступавшие от всех бизнес-ассоциаций, спустя четыре месяца, в условиях пост карантинных, существенного падения экономики, президент всё-таки подписал и ввел в действие законопроект 1210-466. И это на фоне того, когда все страны принимают меры, максимально способствующие восстановлению экономики, помощи бизнесу.

4) Под лозунгом "равные правила – справедливые налоги" указанным законом были предоставлены ничем не оправданные преференции сельскохозяйственным компаниям единого налога, финансовым учреждениям, банкам, ОВГЗ операциям с нерезидентами.

В результате, подчеркивает Татьяна Шевцова, что-то уже было принято, что-то переписывается уже после вступления в силу отдельных норм.

"Ответственно заявляю, что, разбираясь сейчас с отдельными нормами, практическое применение которых весьма сомнительно и неоднозначно, – подчеркивает эксперт. – Это не только предательство надежд, которые возлагались на президента Зеленского. Это – страна, бизнес, повергнутые в налоговый хаос. Данная фискально-направленная история усугубит и без того нелегкую экономическую ситуацию. Циничнее всего – ложь, с которой протягивается эта история фискального давления на бизнес. Вот как-то совсем иначе представлялась "Країна Мрій" в описании президента Зеленского".

Налоги для бизнеса в Украине: коронакризис и псевдо помощь

Примечательно, что "закрытый" на карантин бизнес наши власти "спасали" такими же декоративными мерами, какими его "дерегулировали". Так, временный мораторий на налоговые проверки и на продолжение текущих, с временным же прекращением выписывания штрафов за нарушения налогового законодательства, фискалы изящно "обошли на повороте". Бизнес штрафовали (и штрафуют!) за… прошлые периоды, начиная с 2014 года. Причем под раздачу попадают даже ликвидированные физлица-предприниматели.

Временно отменный налог на нежилую недвижимость и оплату за землю не особо повлиял на большую часть малого и среднего бизнеса: подавляющая часть предпринимателей арендует площади, плату за которую хозяева снижать не спешили.

"Легкие" кредиты стали фикцией, а меморандум с банковскими учреждениями (пока с девятью) о кредитных каникулах для предпринимателей в течение года подписали лишь недавно. И то не факт, что это заработает.

"Попытки "улучшить положение" – в виде "доступных кредитов 5-7-9", которые почти никто не смог взять по причине невозможности выполнения условия для заемщика, также как и временная возможность отправить сотрудников в недоплачиваемый отпуск и замораживание проверок, не принесли какой-либо существенной пользы для компаний", – говорит экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат.

Лишь недавно президент подписал закон, согласно которому изменены в пользу физлиц-предпринимателей правила уплаты единого социального взноса (ЕСВ). А государственная программа стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 в Украине пока так и не передана в Верховную Раду. Впрочем, реальных мер поддержки отечественного бизнеса там – кот наплакал…

Мало веры и в то, что встречи с представителями бизнеса относительно наработки законодательных инициатив по совершенствованию налогового законодательства, о чём сообщает Офис президента, дадут нужный результат. В смысле – нужный предпринимателям, а не их "доителям". Ведь слова власти касательно ослабления налогового давления всё чаще расходятся с делом.

Налоги для бизнеса в Украине: "мы вам поможем… когда-нибудь"

Андрей Гарнат называет похвальными попытки Офиса президента разработать еще один "пакет поддержки бизнеса". Но по сути своей он вряд ли будет иметь прикладную пользу для украинского малого и среднего бизнеса (МСБ), уверен эксперт. Как и всё, что с помпой презентовали ранее. Также Гарнат подчеркивает, что разработкой нового пакета будут заниматься те же люди, которые приложили руку к созданию и принятию печально известного закона №466 (1210), убивающего экономику и деловую активность в стране.

"Новые изменения (по части улучшения условий работы), скорее всего, коснутся крупных корпораций и зарубежных компаний, чьи интересы сейчас активно лоббируются как в ВР, так и в Кабмине, – прогнозирует эксперт. – Правительство по-прежнему ставит во главу угла крупный бизнес, наполняющий казну. И наотрез отказывается взять во внимание факт того, что основную часть рабочих мест в стране создает МСБ".

Экономист считает, что текущая власть (как и предыдущая) не пойдет на необходимые кардинальные изменения в налоговой политике, которые могут реально изменить ситуацию к лучшему.

"В Минфине и Минэкономики по-прежнему продолжают использовать линейный метод для прогнозирования следствия тех или иных возможных нововведений, связанных с понижением налогового давления. Хотя в мире уже неоднократно было доказано обратное, когда снижение налогов и упрощение администрирования уже в среднесрочной перспективе вели к повышению доходов казны за счет активизации предпринимательской активности и расширения базы налогообложения", – отмечает Андрей Гарнат.

По мнению эксперта, правительству стоило бы не "клеить пластыри на проржавевшую конструкцию" Налогового кодекса, а, использовав уже имеющиеся многочисленные наработки активных групп из среды экономистов и предпринимателей, оперативно подготовить принципиально новый Кодекс. И чтобы его основная философия строилась на выгоде занятия предпринимательской деятельностью в Украине, на простоте ведения отчетности, здравой логике и ясности правил, которые бы были реально равны для всех экономических субъектов.

"Но это, надо полагать, – будущая история, которую нам еще предстоит реализовать уже со следующим циклом на политическом поле", – считает эксперт.

Многие экономисты называют вредной поддержку отдельных секторов. Они призывают срочно реализовать меры, которые обеспечат лучшие равные условия всем секторам, создадут конкурентную среду, упростят администрирования и регуляторные барьеры и тому подобное.

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман, который специализируется на вопросах налоговой политики, считает, что это должны быть следующие шаги:

– скорейшее завершение институциональной реформы Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы (перенабрать работников на открытых конкурсах с ограничениями для действующих сотрудников подобных органов; установить для них достойные зарплаты и персональную ответственность; автоматизировать процессы);

– ликвидировать налоговую милицию и все другие экономические подразделения различных министерств и ведомств, создав единый аналитический орган по расследованию экономических преступлений в системе органов Кабмина – с набором личного состава на конкурсной основе по новым критериям и с ограничениями для действующих сотрудников подобных органов;

– существенно улучшить налоговое законодательство, в частности: ликвидировать налог на прибыль, заменив его инновационным налогом на выведенный капитал (НнВК), что радикально уменьшит возможности для давления на бизнес, а также создаст более благоприятные условия для инвестиций; снизить сверхвысокие нагрузки на фонд оплаты труда, которое мешают детенизировать зарплаты; модифицировать налог на землю и недвижимое имущество, сделав его более справедливым (базой должна быть рыночная стоимость объекта).

О важности введения налога на выведенный капитал говорилось уже не раз. Вот только пока украинская власть об этом рассказывает (уже четыре года как), та же польская – делает. Как сообщил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, Польша с 1 января 2021 года вводит НнВК. Данное решение, уверен эксперт, не только увеличит спрос на труд, в том числе украинцев, но и стимулирует переносить производства в Польшу.

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин рассказывал недавно изданию "Комментарии", как должен выглядеть закон об амнистии капиталов, который, по словам Зеленского, обязательно будет передан в Верховную Раду и введен в действие в текущем году.

Ключевыми, по словам эксперта, являются:

– разумная предподготовка к амнистии капиталов;

– качественная подготовка процедур амнистии и достаточная их длительность;

– разумная ставка амнистии капитала.

Вот только прислушиваться к разумному мнению украинская власть не привыкла. Зато привыкла обманывать доверие избирателей. Ставших наложниками своих традиционно неоправдывающихся мечтаний.

Тем временем появились сведения, что в тексте меморандума Украины с МВФ, который наше правительство не решилось публиковать, отмечается: после карантина главной целью будет обеспечение роста поступлений от налогов – вплоть до их повышения и расширения налоговой базы. А до конца действия 18-месячной программы украинская власть обязуется не принимать либеральные налоговые законы, не вводить налоговые льготы и преференции по пошлинам. В общем, не делать всего того, чего обещала, и чего так ждал бизнес.

Напомним, ранее "Комментарии" разбирались, чем живут областные управление ГНС, список претензий к которым у правоохранителей растет с каждым днем.



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