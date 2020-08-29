Строительный магнат и скандальный патриот: получат ли инвесторы «Укрбуда» свои квартиры

Уже год продолжается эпопея с достройкой в Киеве жилья за счет инвесторов, начатого группой строительных компаний "Укрбуд". "Замороженная" летом стройка в конце минувшего года была передана для окончания работ холдингу "Киевгорстрой", но полгода спустя их место может занять другая фирма. Кто стоит за подобным маневром – разбирались "Комментарии".



"Проблемные" дома от "Укрбуда"

Еще в 1991 году в столице начала работу государственная строительная корпорация "Укрбуд", которая официально находится в подчинении Кабинета министров Украины. Позже компания превратилась в целую россыпь коммерческих структур, принадлежавших государству и частным лицам. К 2010 году группа компаний, превратившаяся в одного из крупнейших застройщиков столицы, оказалась связана с именем будущего народного депутата Максима Микитася, который сначала был ее президентом, а позже стал неофициальным "куратором".

К 2019 году сама компания и Максим Микитась числились фигурантами множества коррупционных скандалов, а финансовое состояние "Укрбуда" ухудшалось – за период с 2016 по 2018 годы, активы компании снизились с 890 млн грн до порядка 310 млн грн, а выручка упала с 290 до 220 млн грн.

После смены президента и ухода "серого кардинала" времен президентства Петра Порошенко – народного депутата Украины Игоря Кононенко, которого в отечественных СМИ называют "теневым" партнером и покровителем Микитася – уголовные производства, открытые против последнего, стали расследоваться правоохранителями активнее, чем прежде. Сам Микитась в сентябре заявил о продаже своей доли в компании. Впрочем, это его не защитило от внимания правоохранителей и позднее его дважды задерживали, а затем отпускали судом под залог.

Между тем, сам "Укрбуд" еще с лета начало "лихорадить" – работа на строительных площадках компании была остановлена, что не могло не взволновать 13 тыс. инвесторов, которые могли оказаться и без денег, и без жилья. Лишь в декабре после многочисленных митингов инвесторов "Укрбуда" и личного вмешательства президента Владимира Зеленского было объявлено, что жилье достроит еще один крупный столичный застройщик – компания "Киевгорстрой".

К марту "Киевгорстрой" достроила 5 жилых комплексов из 22 взятых на баланс от "Укрбуда", вместе с тем президент компании Игорь Кушнир отметил, что для окончания работ по строительству не хватает 2 млрд грн., которые должны получить после выкупа жилья Государственным ипотечным учреждением (ГИУ).

Впрочем, к концу июня ситуация мало изменилась, хотя 5 жилых комплексов и были приняты в эксплуатацию, 2 млрд грн на достройку оставшегося жилья компания так и не нашла, продолжая вести переговоры с ГИУ.

Позже появилась новая информация.

"Харьковский" след

30 июня известная журналистка Светлана Крюкова разместила на своей странице в Facebook пост, в котором написала о другом претенденте на роль спасителя инвесторов "Укрбуда" – харьковскую компанию "СтройСитиДевелопмент". При этом, журналистка выражала категорически негативное отношение к ситуации.

"В деле новый поворот. Теперь достройку квартир инвесторов, прокинутых Микитасем, хотят переложить с "Киевгорстроя" на малоизвестную Харьковскую компанию рога и копыта "СтройСитиДевелопмент", учредителями которой являются некий Егор Масленников и Олег Ширяев, основатель патриотического движения "Восточный корпус" в Харькове", – написала Крюкова.

По данным аналитической платформы YouControl ООО "Строй Сити Девелопмент" была создана в феврале 2020 года, то есть 5 месяцев назад. Ее единственным владельцем выступает харьковский бизнесмен Егор Масленников. Известная в Харькове фамилия Олега Ширяева в документах компании отсутствует.

Что касается самого Егора Масленникова, то фамилия бизнесмена в Харькове известна все-таки меньше, но он старается быть максимально открытым, имеет собственную страницу в соцсети Facebook, компания "Строй Сити Девелопмент" имеет свой довольно регулярно обновляемый сайт, а сам предприниматель становился героем интервью специализированных строительных сайтов.

Биография бизнесмена малоизвестна. По его словам, в детстве он готовился к карьере профессионального спортсмена-пловца, после учебы в университете хотел связать свою судьбу с наукой и написал кандидатскую, но в итоге ушел на работу в "Укрсоцбанк", а уже оттуда попал в строительный бизнес. Как гласит сайт компании "Строй Сити", предприниматель работает на строительном рынке Харькова и Киева с 2010 года и в течение 10 лет построены и реализованы 10 объектов.

Согласно данным YouControl, как бизнесмен Егор Масленников связан с 6 коммерческими структурами, 5 из которых работают в сфере строительства и недвижимости, а одна в финансовой деятельности – закрытый венчурный корпоративный фонд "Вилард" с уставным капиталом в 100 млн грн. Последний кстати находится в столице.

Среди строительных проектов бизнесмена в Харькове наиболее известными являются жилой комплекс "Венский дом" из 11 домов общей площадью 50 тыс. кв. м, и ЖК "Парковый квартал". Кроме того, в столице структурами Егора Масленникова был реализован проект жилого комплекса "Киевский маеток".

Однако помимо жилого строительства компании Егора Масленникова активно занимаются и коммерческой застройкой, наиболее известной из который являет заявленный компанией "IT-парк "Manufactura", заявленный как центр развития IT-индустрии и с которым оказался связан самый громкий, для бизнесмена, скандал.

Связи Егора Масленникова

Вернемся Олегу Ширяеву, человеку, который известен не только в Харькове, но и в Киеве.

Как и Егор Масленников, Олег Ширяев работал в банковской сфере, занимался силовыми видами спорта. Общественности его имя стало известно в 2014 году, когда он возглавил общественное движение "Восточный корпус". Осенью того же года Олег Ширяев стал майором милиции и командиром роты "Восточный корпус", принимал участие в боях под Мариуполем.

Период 2016-2018 годов оказался на редкость насыщенным для Олега Ширяева, который ушел из МВД, но продолжал возглавлять гражданское крыло "Восточного корпуса".

В декабре 2016 года авто Ширяева обстреляли, а 31 августа 2017 года "Восточный корпус" подозревали в перестрелке около здания "Турбоатома", что сам Ширяев опровергал. В мае 2018 года общественная организация "Национальный корпус" обвинила Ширяева в осуществлении рейдерских атак, что тот уже традиционно опроверг, а сам "Нацкорпус" заявил о роспуске из-за сотрудничества своего главы с СБУ.

В сентябре 2019 года Олег Ширяев был задержан полицией по подозрению в рейдерском захвате элеватора в Змиевском районе, а в ноябре освобожден под залог в 1 млн грн., еще через 2 недели был сильно избит в спорткомплексе "Локомотив", где проходил Чемпионат Украины по боксу.

С тех пор официально Олег Ширяев держится в стороне от политики и редко появляется в информпространстве. Впрочем, как утверждает Telegram-канал "ZaPravdu Харьков" якобы именно Ширяев стоял за спортивными молодыми людьми, используемыми при рейдерском захвате харьковского ювелирного магазина B2B JEWELRY в мае этого года.

Помимо скандалов Олег Ширяев успевал заниматься и бизнесом, например, в 2016 году стал соучредителем ЧП "Строй Сити", после взноса 500 тыс. грн в уставный фонд фирмы, остальные 2 млн грн. внес некий Денис Лисовец.

По данным харьковских СМИ данное предприятие "засветилось" в скандале вокруг здания бывшей мукомольной фабрики около Горбатого моста, в котором хотят сделать пивной ресторан. Скандал был вызван тем, что само здание постройки 1886 года было признано памятником архитектуры областного значения, но застройщика это не остановило.

Любопытно, что здание фабрики входит в состав того самого того самого "IT-парк "Manufactura", о котором так любит рассказывать в интервью строительным порталам Егор Масленников, то есть здесь присутствует явная преемственность. Само сходство названий ЧП "Строй Сити" и ООО "Строй Сити Девелопмент" подсказывает, что речь идет о единой группе компаний во главе которой стоит один, максимум два человека. Аналогичную структуру собственно имел и "Укрбуд", основная компания которой называлась "Укрбуд Девелопмент".

Сейчас ЧП "Строй Сити" на 100% официально принадлежит тому самому Денису Лисовцу, которы вместе с братом Максимом официально владеют еще порядка 20 фирм в сфере недвижимости.

Среди этого перечня привлекают внимание две структуры:

– общество совладельцев многоквартирных домов "Парковый квартал" – именно так называется один из жилых комплексов, строительством которых занимаются структуры бизесмена Егора Масленникова;

- ООО "Фалко рент", занимающаяся сдачей в аренду недвижимости. При этом любопытно, что Егору Масленникову принадлежат две фирмы с созвучным названием – "Фалко кепитал" и "Фалко групп Украина". Словом, выглядит все, как и со "Строй Сити", как наличие некоей группы компаний "Фалко" в которой Егор Масленников и Денис Лисовец являются партнерами, или же Денис и Максим Лисовцы являются некими подставными фигурами, на которых оформлены еще более 20 фирм, например, для того же Олега Ширяева.

Однако не только с радикалом Ширяевым может быть связан будущий "спаситель" инвесторов "Укрбуда" Евгений Масленников. Есть в его активе советник главы ГБР, правда уже бывший, Евгений Устименко.

Так, в январе 2020 года, подавая декларацию о доходах и материальном положении за 2019 год, как кандидат на пост советника главы ГБР, Евгений Устименко указал среди доходов своей жены Елены Устименко кредит от гражданина Егора Валерьевича Масленникова. Кредит на довольно большую сумму – 8 млн 306 тыс. 479 грн. Почему и на какие цели бизнесмен одолжил такие средства жене прокурора отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины – загадка, но чужим людям таких кредитов не дают уж точно. Впрочем, хотя Устименко и смог стать советником главы ГБР, но на этой должности он надолго не задержался и уже в марте подал декларацию перед увольнением.

Киевский след

Впрочем, как писала журналистка, Егор Масленников и Олег Ширяев хотят привлечь к достройке объектов "Укрбуда", окончательно же этот вопрос пока не решен, но однозначно "за" выступают "совладельцы Фонда Финансирования строительства, которые долгое время закрывали глаза на грабеж компании, и молчаливым невмешательством обеспечили обогащение Микитася".

"Вместо того, чтобы опекать деньги инвесторов, защищая их интерес, они ежемесячно выдавали их горе-застройщику на Майбахи и коллекцию часов, за процент своего интереса. Ключевые люди в этой схеме Дмитрий Кравченко и Егор Смилый. Все под уголовными делами от НАБУ и ГБР. Но по какой-то причине все ещё в теме", – писала Крюкова.

7 июля в новом посту на своей странице в соцсетях журналистка сообщила, что в ближайшее время в администрацию финансовой компании "Житло капитал", прилипшей к проблемному проекту "Укрбуд", будет направлена проверка Национального банка Украины. А вскоре введена временная администрация.

"Все имущественные права на квартиры перед продажей обычным людям Фонд строительства выкупал через компанию-транзитера "Спецбуд-плюс". Оформление происходило через получение кредита у финансовой компании "Касса народной помощи". Дальше формировалась задолженность по кредиту. Цена, по которой оформлялись имущественные права, была на 10-15 процентов выше бухгалтерской себестоимости. В дальнейшем компания-транзитер расторгала договор с Фондом. И Фонд возвращал деньги при продаже квартир реальному покупателю имущественных прав по реальной цене. Разница между реальной ценой и стартовой уходила на оплату процентов по кредиту финкомпании. То есть, вся прибыль оседала у них, а дальше деньги выводили через физических лиц. Сколько? Около 7 млрд грн в период с 2014 по 2019 гг. За услуги схемщиков и обнальщиков компания брала комиссию в 4,5% - 6,6%", – так описала смысл хищений средств инвесторов из "Укрбуда" журналистка.

ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал", возглавляемая Егором Смелым, бухгалтером в которой числится Дмитрий Кравченко, давно находится в фокусе внимания СМИ и правоохранителей. Созданная в 2007 году фирма на 100% принадлежит ООО "КТК-групп", чьими учредителями являются ООО "Касса народной помощи" (52,09%), ООО "КУА "Украинский капитал" (47%) и ее директор Роман Руденко (0,01%). Ключевой структурой в этой фирме является ООО "Касса народной помощи", которое как писала "Украинская правда", было учреждено в 2009 году при участии Сергея Ярусевича, внештатного помощника экс-нардепа Максима Микитася. В 2016 году данное ООО кредитовало покупку жилья в "Укрбуде", что прямо рекламировалось корпорацией на собственном сайте.

Впрочем, еще в 2015 году Государственная фискальная служба Украины открыла уголовное производство по подозрению в хищении 541 млн грн у инвесторов рядом структур "Укрбуда" в 2012-2014 годах, в числе которых были ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал" и ООО "Касса народной помощи".

Однако и в 2020 году ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал" продолжает свою достаточно сомнительную деятельность. Так, как сообщали "Наши гроши", в январе компания начала отзывать свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса "Genesis" на улице Индустриальной, 2 в Киеве, фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья.

В Печерском районе столицы продолжаются судебные слушания по нескольким уголовным производствам, в которых "Житло-Капитал" проходят как подозреваемые. Например, в деле о завладении землей, принадлежащей Министерству обороны Украины взамен за жилье для военнослужащих, или участие в привлечении средств инвесторов для строительства объектов, которые ведутся с нарушением законодательства или вовсе без необходимых документов. Более того, по версии ГБР за 2016-2019 годы на основании фиктивных договоров об оказании неких услуг из ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал" на подконтрольных физлиц были выведены 180 млн грн.

Очевидно, что продолжающиеся проблемы "Киевгорстроя" с достройкой объектов "Укрбуда" на что необходимы 2 млрд грн., могут побудить передать их другому объекту, правда харьковские застройщики в лице Егора Масленникова выглядят довольно сомнительно – масштаб может оказаться им не по силам.

Ранее "Комментарии" писали, что влияние застройщика, миллионера и президента "Укрбуда" Максима Микитася на столичный ландшафт сложно переоценить. В разговорной речи киевлян даже появился отдельный термин – "микитаськи", которым обозначают многочисленные новостройки, растущие вдоль обоих берегов Днепра благодаря бурной деятельности его компании.

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