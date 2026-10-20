Большинство агроэкспорта в руках двух товаров: чем Украина больше всего кормит мир

На зерновые пришлось 36% стоимости агропродовольственного экспорта, еще 28% обеспечили подсолнечного масла – вместе это почти две трети всех поставок.

Агроэкспорт. Фото: из открытых источников

Украинский аграрный экспорт имеет четких лидеров: наибольшую часть стоимости поставок за границу занимают зерновые культуры и растительные масла. По данным Минэкономики именно эти две категории сформировали основную часть экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в январе-августе 2026 года.

За восемь месяцев Украина экспортировала около 37 млн. тонн агропродовольственной продукции на сумму свыше $15,4 млрд. В структуре экспорта по стоимости зерновые культуры обеспечили 36%, а подсолнечного масла – еще 28%.

То есть, вместе эти две категории дали 64% стоимости всего экспорта продовольственных товаров и агропродукции за соответствующий период.

Еще 6% пришлось на семена масличных культур. Пятую позицию среди основных товарных составляющих заняли жмыхи, образующиеся после извлечения растительных жиров и масел — их доля составляла 5%.

Таким образом, всего четыре основные группы продукции обеспечили 75% стоимости украинского агропродовольственного экспорта.

Структура поставок показывает, насколько весомыми для внешней торговли остаются зерновые и масличные направления. В то же время такие цифры позволяют оценить не только масштабы экспорта, но и то, от каких категорий продукции больше зависит валютная выручка аграрного сектора.

По информации Минэкономики, всего продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция за восемь месяцев составили около 58% всего товарного экспорта Украины. Поэтому зерно и растительные масла остаются не просто отдельными позициями в статистике – они формируют основу значительной части украинской внешней торговли.

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