Огромные потери озимых и прогнозы дефицита: что будет с урожаем-2020

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявил, что площади, на которых погибли озимые колосовые, составляют по Украине не менее 600 тыс. га. По его словам, это вдвое больше, чем раньше озвучивало Министерство экономики. К тому же прогнозируется урожайность ниже, чем в прошлом году. Плюс – есть проблемы с получением статистической отчетности по зерновым. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли всё так плохо с грядущим урожаем, и что власть должна предпринять, чтобы улучшить ситуацию

"Урожайность, безусловно, скажется на внутреннем рынке"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников согласен с тем, что сложные погодные условия этого года нанесли удар по урожаю.

"И Кабмин, и аграрии уже признали, что урожайность будет меньше, чем была ранее. И это, безусловно, скажется на внутреннем рынке, – говорит эксперт. – Равно как на экспорте, в котором сельхозпродукции имеет большой удельный вес. Вполне возможно, что проблема куда серьезнее, чем показывает Кабмин. И предыдущее правительство Гончарука, и нынешнее Шмыгаля склонны приукрашивать ситуацию".

По мнению Алексея Плотникова, крайне важно знать реальную потребность в сельхозпродукции внутри Украины, чтобы не возникло дефицита.

"Следует четко понимать, куда вывозится наша сельхозпродукция, какого вида – предыдущий или уже новый урожай, чтобы нам не пришлось докупать продукцию в три дорога на внешних рынках из-за дефицита внутри страны. Как было во времена СССР при дефиците пшеницы, да и у нас с той же гречкой и не только… К сожалению, у нас нет полноценного Министерства сельского хозяйства. Равно как реальной системы учета: сколько вырастили, сколько продали, сколько храним, сколько реально сохранить в тех условиях, в которых храним", – рассуждает эксперт.

"Майские дожди дали основание повысить оценку потенциала производства"

Аналитик украинского аграрного рынка, заместитель директора ProAgro Group Мария Колесник отмечает, что они повысили 1 июня свой прогноз объемов производства зерна в Украине в сезоне 2020/21 маркетингового года на 1,8 млн – до 74,43 млн. тонн (лишь на 0,85% меньше, чем в прошлом году). А масличных на 1,6 млн – до 22,65 млн тонн (почти на 5% меньше, чем годом ранее).

"Майские дожди дали основание повысить оценку потенциала производства, – подчеркивает аналитик. – Состояние посевов озимых в большинстве регионов страны существенно улучшилось. Но из-за потери посевов в ряде регионов на юге Украины нами были сокращены прогнозные уборочные площади озимого ячменя и пшеницы".

В то же время, отмечает Мария Колесник, обильные майские осадки дали основание рассчитывать на более высокий урожай кукурузы и сои.

"Прогнозы для этих культур пока крайне осторожны – с высокой вероятностью их улучшения в следующем месяце, – отмечает аналитик. – Что касается рапса, то в отличие от зерновых культур, апрельские заморозки не дали оснований существенно повысить прогноз его производства… По состоянию на 1 июля, скорее всего, мы сократим прогноз производства ячменя до 7,7-7,9 млн тонн. По пшенице пока просмотр не ожидается. По кукурузе высокая вероятность повышения прогноза".

Урожай-2020: что будет с экспортом хлеба

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук уверен, что катастрофические прогнозы некоторых экспертов по недополучению урожая – безосновательны.

"Да, урожай не будет на уровне 75 млн зерновых, как в прошлом году. Но из-за дождей в мае удалось улучшить показатели. Так что ожидается урожай на уровне 2018 года, – отмечает Денис Марчук. – Поэтому Украина будет с хлебом. Также мы сможем экспортировать продукцию, чтобы получить валютную выручку для страны".

Что касается механизма возмещения ущерба аграриям, урожай которых пострадал от неблагоприятных погодных условий, то эксперт опроверг заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Тот во время часа вопросов к правительству в парламенте отметил, что у Кабмина нет пока механизма помощи.

Урожай-2020: как помочь аграриям

"Напомню, что практически сразу после того, как стало понятно, что на Одесщине большую часть урожая озимых не удастся спасти, а другие регионы страдают от пыльных бурь и заморозков, ВАР подняла вопрос компенсации убытков аграриям из госбюджета, – говорит эксперт. – Позже мы выступили с предложением механизма возмещения потерь аграриев от неблагоприятных погодных условий. Предлагалось два пути, воспользовавшись которыми, можно выделить средства из госбюджета".

Первый путь, по совам Дениса Марчука, – подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете. Там предусмотреть новую бюджетную программу по компенсации убытков сельскохозяйственных товаропроизводителей от неблагоприятных погодных условий за счет уменьшения наполовину объема бюджетных назначений по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

Второй путь – разработать и внести на рассмотрение Кабмина проект правительственного постановления о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей (утвержден постановлением Кабмина № 77от 8 февраля 2017 г). В документе предусмотреть новое направление использования – компенсация убытков сельскохозяйственных товаропроизводителей от неблагоприятных погодных условий. И поручить Минэкономики во время распределения направить на него не менее половины средств, предусмотренных по соответствующей бюджетной программе.

Однако оба эти предложения, поданные ВАР еще в начале апреля, воплотить в жизнь не спешат.

Как ранее писали "Комментарии", на фоне кризиса из-за коронавируса стали проявляться слабые места украинской экономики. В частности, оказалось, что запасы государственного резерва далеки от необходимого уровня. При этом есть множество людей, которые используют Госрезерв в своих корыстных целях.

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