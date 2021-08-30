Подчинённые Сенниченко лишили фермеров права обрабатывать землю: в Одессе обратились к Зеленскому

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Станислав Молчанов
Одесские депутаты инициировали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, новому министру внутренних дел Денису Монастырскому и другим представителям власти. В своем заявлении местные чиновники перечислили действия сотрудников ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала", которые якобы негативно повлияли на работу фермеров в Измайловском районе.
Дмитрий Сенниченко. Фото из открытых источников
Согласно информации депутатов, фермеры лишились возможности работать на более 500 га земли.
Отмечается, что неправомерные действия чиновников по отношению к местным фермерам были доказаны в судебном порядке. В частности, фермерское хозяйство "Агропивдень +", которое ранее обрабатывало часть земель, но впоследствии было лишено этого права, а также всего урожая, добилось в суде признания вины представителей ГП и компенсации в размере 6,5 млн грн.
Впрочем, как указывают местные депутаты, судебные решения чиновники ГП не выполняют.
Единственным учредителем Центра сертификации семян является Фонд государственного имущества Украины (с 2019 года возглавляет Дмитрий Сенниченко, — ред).
Одесские фермеры и местные депутаты просят
президента Владимира Зеленского и руководителей правоохранительных органов
Украины принять меры срочного реагирования.
О мерах реагирования депутаты также просят их уведомить официальным ответом на обращение.
Напомним, что информация о фактах кражи урожая фермеров с полей Центра сертификации семян на протяжении последних двух лет поступала с разных регионов Украины. Ситуация аналогичная одесской, в частности, имела место и в Запорожской области. Тогда экс-директора ГП Сахненко связывали с рейдерством депутаты Запорожского горсовета, которые лично выезжали на поля для защиты урожая фермеров.
Отметим, что Верховная рада и КМУ инициируют отставку
Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Эту информацию подтвердил
нардеп от СН Александр Качура.
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