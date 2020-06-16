Украинцы все реже покупают клубнику

В текущем сезоне украинские аграрии продолжают поставлять на рынки большое количество клубники, но спрос на нее продолжает держаться достаточно низко. Об этом передает издание "Агротер", ссылаясь на данные мониторинга EastFruit.

Отмечается, что поставщики даже снижают стоимость ягоды до 40-55 грн за килограмм, но это не улучшает ситуации.

"Снижать цены в данном сегменте производители вынуждены в связи со стремительным увеличением урожая клубники в местных хозяйствах, в то время как спрос на эту продукцию остается довольно сдержанным", - указано в сообщении.

Отмечается что в начале июня прошлого года объемы предложения клубники на рынке были значительно больше, чем сегодняшние. В результате под давлением сильной конкуренции украинские садоводы были вынуждены продавать эту ягоду в среднем на 40% дешевле, чем сегодня.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что рекордно высокие цены на клубнику в этом сезоне сулили буквально двойной доход для предпринимателей.

Основная причина высоких цен – неблагоприятные погодные условия. Поскольку в нашей стране в течение последних двух месяцев наблюдались волны заморозков: это ударило не только по производителям ягод, но и по тем фермерам, которые выращивают яблоки, черешню, сливу и абрикос. Кроме того, пострадали посевы озимых зерновых и масличных культур.



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