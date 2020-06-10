В Украине упростили регистрацию земельных участков

В Украине стартуют новые правила регистрации земельных участков. Нововведения вводятся с 10 июня, хотя соответствующий пилотный проект был одобрен правительством еще 3 июня. Основным принципом новых правил является регистрация земли с учетом экстерриториальности.

Другими словами, теперь решение о государственной регистрации земельного участка будет принимать любой Государственный кадастровый регистратор территориальных органов Держгеокадастра, выбранный системой Государственного земельного кадастра по принципу случайности.

Для регистрации участка гражданину необходимо обратиться за получением услуги по месту собственной регистрации, но заявку будут рассматривать в другой области Украины. Это сделано для того, чтобы устранить связь между заказчиком и поставщиком услуги.

Кабмин изменил также сроки обработки заявки — теперь регистрация занимает не более семи дней, тогда как ранее этот срок составлял в два раза больше. Согласно планам, новый порядок будет действовать в течение двух лет.

Как сообщал портал "Комментарии", для безопасного запуска рынка земли Госгеокадастр должен быть ликвидирован. Кроме того, необходимо будет оцифровать все его функции и объединить два кадастра в один. Такое мнение опубликовал Latifundist.

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