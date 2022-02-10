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В Украине взлетели цены на курятину: какая стоимость

Подорожание мяса связывают с сокращением поголовья кур и высокой стоимости энергоресурсов

сегодня, 11:06
Автор:

Елизавета Черных
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На украинских рынках фиксируют стремительный рост цен на курятину. Стоимость мяса выросла на рекордные 70%. Об этом говорится в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1". 

В Украине взлетели цены на курятину: какая стоимость

Курятина - фото из открытых источников

Отмечается, что столь существенный рост цен произошел за первые два месяца наступившего года. 

По данным Минфина, килограмм куриного филе теперь обходится украинцам в больше чем 122 гривны, что на 30 гривен больше, чем в аналогичный период 2021 года. 

Кроме того, в магазинах страны подорожали куриные бедра — килограмм стоит более 100 гривен, а также голени — практически 70 гривен. 

Значительное подорожание мяса связывают с сокращением поголовья кур и высокой стоимости энергоресурсов (газ, электроэнергия). 

Напомним, что за месяц в Украине выросли цены на соленое и домашнее сало. Если в январе кило домашней продукции в украинских супермаркетах в среднем продавали за 152,97 гривен, то в этом месяце стоимость составляет в среднем 165 гривен за килограмм. Так, на протяжении месяца цена на домашнее сало подскочила на 12 гривен. За прошедшие пять лет такая стоимость является рекордной. С июля 2021 года продукт вырос в цене со 130 гривен до 165 гривен за килограмм. 

Отметим, что специалисты фиксируют существенное подорожание и другого мяса, в частности, говядины. По данным аналитиков УКАБ, в связи со снижением производства говядины, за последние несколько недель она подорожала на 6%. Также растут цены на овощи: картофель, морковь, лук, свеклу и белокочанную капуста, которая стала рекордсменом подорожания. 

Ранее в материале портала "Комментарии" - Грядет новое подорожание продуктов в Украине: названы главные причины. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/na-ukrainskih-rynkah-na-70-podorozhala-kuryatina-kakaya-stoimost-1973599.html
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