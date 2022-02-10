В Украине взлетели цены на курятину: какая стоимость

На украинских рынках фиксируют стремительный рост цен на курятину. Стоимость мяса выросла на рекордные 70%. Об этом говорится в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1".

Курятина - фото из открытых источников

Отмечается, что столь существенный рост цен произошел за первые два месяца наступившего года.

По данным Минфина, килограмм куриного филе теперь обходится украинцам в больше чем 122 гривны, что на 30 гривен больше, чем в аналогичный период 2021 года.

Кроме того, в магазинах страны подорожали куриные бедра — килограмм стоит более 100 гривен, а также голени — практически 70 гривен.

Значительное подорожание мяса связывают с сокращением поголовья кур и высокой стоимости энергоресурсов (газ, электроэнергия).

Напомним, что за месяц в Украине выросли цены на соленое и домашнее сало. Если в январе кило домашней продукции в украинских супермаркетах в среднем продавали за 152,97 гривен, то в этом месяце стоимость составляет в среднем 165 гривен за килограмм. Так, на протяжении месяца цена на домашнее сало подскочила на 12 гривен. За прошедшие пять лет такая стоимость является рекордной. С июля 2021 года продукт вырос в цене со 130 гривен до 165 гривен за килограмм.

Отметим, что специалисты фиксируют существенное подорожание и другого мяса, в частности, говядины. По данным аналитиков УКАБ, в связи со снижением производства говядины, за последние несколько недель она подорожала на 6%. Также растут цены на овощи: картофель, морковь, лук, свеклу и белокочанную капуста, которая стала рекордсменом подорожания.

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