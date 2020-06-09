Аваков попросил у правительства миллиарды для доплат правоохранителям

Министерство внутренних дел обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о выделении 2,5 млрд гривень. Такая информация содержится в официальном письме ведомства к правительству. Так, средства планируют направить на доплаты полицейским, нацгвардийцам и пограничникам. Мера временная, вводится на время карантина. Информацию об этом опубликовала экспертная организация StateWatch.

В письме к премьеру указано, что "средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения". Такие меры предусмотрены отдельным постановлением Кабмина.

Помимо этого, в МВД рассчитывают получить дополнительно 171 млн гривень для доплат медицинским и другим работникам, которые работали с пациентами COVID-19 в медицинских структурах МВД.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Кабмин выступил с предложением о доплатах украинцам за поздний выход на пенсию.

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