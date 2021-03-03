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В Украине впервые выдали лицензию онлайн-букмекеру

Лицензия обошлась почти в 200 млн гривен

сегодня, 14:12
Автор:

Вечканова Елена

Компания  Parimatch, принимающая ставки на спорт, первая в Украине получила лицензию на работу в качестве онлайн-букмекера. Соответствующее постановление от 2 марта опубликовали представители Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, сообщает PaySpace Magazine.

В Украине впервые выдали лицензию онлайн-букмекеру

В Украине появится первый официальный онлайн-букмекер. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что по данным статистики (Интернет Ассоациация Украины — прим.) Parimatch пользуется невероятной популярностью среди украинских интернет-пользователей — в 2019-м сайт даже был в двадцатке самых посещаемых ресурсов.

В Украине впервые выдали лицензию онлайн-букмекеру - фото 2

К слову, в игровом бизнесе лицензия онлайн-букмекера является одной из самых дорогих. Согласно украинскому законодательству, ее стоимость —30 тысяч минимальных зарплат (180 млн гривен в переводе на обычные деньги — ред.). Для сравнения: столько же придется заплатить людям, которые захотят открыть "физическое" казино на территории Украины (не считая Киева, там эта сумма увеличивается вдвое). Действие лицензии рассчитано на пять лет, затем ее либо следует продолжить, либо аннулировать.

Между прочим, месяц назад, 2 февраля, в Украине была выдана первая лицензия на работу онлайн-казино. Как сообщали "Комментарии", счастливчиком-первопроходцем стало ТОВ "Спейсикс". Одно из требований к выдаваемых онлайн-казино лицензий, это запрет на игру лицам, не достигшим 21-летнего возраста. 

Также на портале можно узнать, сколько прибыли получил государственный бюджет Украины от оплаты первых лицензионных сборов онлайн-казино. А еще корреспонденты ресурса сообщали о том, кто в Украине может не рассчитывать не получение лицензии для организации игорного бизнеса.


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Источник: https://psm7.com/business/v-ukraine-vydali-pervuyu-licenziyu-onlajn-bukmekeru.html
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