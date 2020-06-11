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"А мне какая разница?": Коломойскому не жалко для Медведчука части акций "1+1"

Олигарх Игорь Коломойский узнал о части Виктора Медведчука в группе "1+1" только из декларации бизнесмена

сегодня, 20:08
Автор:

Екатерина Белоброва
"А мне какая разница?": Коломойскому не жалко для Медведчука части акций "1+1"

Украинский бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему ничего не было известно о доле акций другого олигарха Виктора Медведчука в структуре телеканала "1+1". Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на комментарий Коломойского журналистам проекта "Схемы".

Так, по словам бизнесмена, персонально он узнал об этом только, когда прочел декларацию Медведчука за 2019 год и это стало для него новостью.

"Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", - подчеркнул Коломойский.

При этом он добавил, что причастность такой токсичной фигуры как Виктор Медведчук в общей группе медиаресурсов его не особенно волнует.

"А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать - комфортно ли не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелица Марченко", - указал олигарх, добавив, что для него личности Суркиса и Медведчука всегда были тождественны и взаимосвязаны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно рейтингу украинской версии Forbes, Игорь Коломойский не вошел даже в пятерку богатейших людей Украины.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-medvedchuk-1-plus-1/30663562.html?fbclid=IwAR2T6EA3JJyN8754Yy9_87CekAOfWte_ouaD1eEj3L0C1qg2EYQEjzQSAOA
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