kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.06.2020

BTC/USD

9647.47

ETH/USD

241.74

LTC/USD

45.47

НБУ 11.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Арест имущества у производителя “Семок”: политолог рассказал о признаках заказного дела
commentss НОВОСТИ Все новости

Арест имущества у производителя “Семок”: политолог рассказал о признаках заказного дела

Крупнейший производитель снеков оказался под атакой рейдеров, считает украинский политолог

сегодня, 16:03
Автор:

Комментарии
Арест имущества у производителя “Семок”: политолог рассказал о признаках заказного дела

СБУ должна бороться со шпионами, а не кошмарить бизнес. Такую мысль опубликовал политолог Артем Бронжуков. Свою заметку на странице в Facebook он посвятил истории с арестом имущества производителя закусок из Днепропетровской области. В своей публикации Бронжуков ссылается на заявление следователя СБУ в Сумской области. В частности, политолог заявляет: "Читаю очередную новость о том, как по заявлению следователя СБУ в Сумской области арестовано имущество крупнейшего производителя снеков, который расположен в Днепропетровской области. Выглядит как тупая разводка. Возбуждено несколько лет назад производство по физическому лицу, его обвинили в страшных антигосударственных изменах. Дело несколько лет лежало без движения. Затем кому-то захотелось "отжать" прибыльное предприятие. Группа компаний выпускает "Семки", "Казацкая слава", имеет нишу на рынке, зацепить нечем. Об установлении хотя бы какой-то формальной связи между предприятием и старым делом - никто не заморачивается".

Далее эксперт называет стоимость арестованного имущества — общая сумма составляет 16 млн гривень. Позднее имущество передали в АРМА, где управлять заводом назначают неких "новых собственников".

Политолог сетует, что большинство новостей на сайте СБУ посвящены участию службы в перераспределении бизнеса и предлагает исключить спецслужбы из управления бизнесом.

"Контора" должна ловить шпионов, и их у нас хватает. А коррупцию надо почистить сначала в собственных рядах",  -считает Бронжуков.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://khreschatyk.news/aresht-majna-najbilshogo-vyrobnyka-snekiv-vyglyadaye-yak-zamovna-sprava-ekspert/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!