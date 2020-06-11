Арест имущества у производителя “Семок”: политолог рассказал о признаках заказного дела

СБУ должна бороться со шпионами, а не кошмарить бизнес. Такую мысль опубликовал политолог Артем Бронжуков. Свою заметку на странице в Facebook он посвятил истории с арестом имущества производителя закусок из Днепропетровской области. В своей публикации Бронжуков ссылается на заявление следователя СБУ в Сумской области. В частности, политолог заявляет: "Читаю очередную новость о том, как по заявлению следователя СБУ в Сумской области арестовано имущество крупнейшего производителя снеков, который расположен в Днепропетровской области. Выглядит как тупая разводка. Возбуждено несколько лет назад производство по физическому лицу, его обвинили в страшных антигосударственных изменах. Дело несколько лет лежало без движения. Затем кому-то захотелось "отжать" прибыльное предприятие. Группа компаний выпускает "Семки", "Казацкая слава", имеет нишу на рынке, зацепить нечем. Об установлении хотя бы какой-то формальной связи между предприятием и старым делом - никто не заморачивается".



Далее эксперт называет стоимость арестованного имущества — общая сумма составляет 16 млн гривень. Позднее имущество передали в АРМА, где управлять заводом назначают неких "новых собственников".

Политолог сетует, что большинство новостей на сайте СБУ посвящены участию службы в перераспределении бизнеса и предлагает исключить спецслужбы из управления бизнесом.

"Контора" должна ловить шпионов, и их у нас хватает. А коррупцию надо почистить сначала в собственных рядах", -считает Бронжуков.





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