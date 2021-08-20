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Центры предоставления админуслуг станут в три раза полезнее

Граждане Украины могут получать в ЦПАУ услуги из 13 сфер жизнедеятельности

сегодня, 10:06
Автор:

Лилия Боровая

Центры предоставления админуслуг станут в три раза полезнее

ЦПАУ, фото из открытых источников

Согласно новому распоряжению Правительства, втрое увеличен обязательный перечень услуг, которые будут предоставляться в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает пресс-офис Министерства цифровой трансформации Украины.
"Раньше гражданам приходилось получать услуги в разных местах — райгосадминистрациях, территориальных подразделениях министерств, областных госадминистрациях. Теперь все эти услуги можно будет получить в ЦПАУ.
Все перечни услуг в ЦПАУ будут унифицированы, в соответствии с Гидом госуслуг. Это стало возможным, благодаря появлению идентификаторов — уникальных номеров для каждой услуги на Гиде, которые помогут отслеживать статистику по услугам и повышать их качество", — говорится в сообщении Минцифры.

По данным Министерства, ЦПАУ в городах-миллионниках (с учетом услуг органов местного самоуправления) будут предоставлять до 598 услуг, в райцентрах — 548, в территориальных громадах — 383. Кроме того, посетители территориальных подразделений и удаленных рабочих мест смогут воспользоваться 282 услугами.

В целом, посетители ЦПАУ, в режиме "единого окна" получат доступ к следующим услугам 13 сфер жизни:

Центры предоставления админуслуг станут в три раза полезнее - фото 2
Ранее "Комментарии" сообщали, что Минцифры, в рамках проверки системы безопасности портала государственных услуг "Дия", запустило второй этап конкурса "Bug Bounty", в котором могут принять участие все желающие. Задача участников — попытаться найти критические неполадки в функционировании приложения, которые могут угрожать персональным данным пользователей. Призовой фонд хакерского соревнования составляет 1 млн гривен.


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Источник: https://thedigital.gov.ua/news/kilkist-derzhposlug-dlya-ukraintsiv-u-tsnap-zbilshitsya-vtrichi
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