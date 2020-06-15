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Компания Tesla обогнала Toyota по капитализации

Биржевые котировки акций Tesla снизились после рекорда в 1000 долларов

сегодня, 10:27
Автор:

Сергей Медведев
Компания Tesla обогнала Toyota по капитализации

Tesla вновь подешевела. О снижении капитализации говорят биржевые котировки. Несмотря на то, что акции компании ранее, 10 июня превысили стоимость в тысячу долларов, ажиотаж снизился, и теперь акции торгуются в окне 935 долларов.

Тем не менее, рыночная капитализация Tesla находится на уровне 188 млрд долларов. Аналитики отмечают, что Tesla обошла по уровню капитализации автогиганта  Toyota с показателем в 178,7 млрд долларов, что позволило ей стать крупнейшим автопроизводителем в мире.

Напомним, что первичное размещение обыкновенных акций Tesla Inc. было проведено на американской торговой площадке NASDAQ летом 2010 года. Это IPO было признано аналитиками первым успешным размещением ценных бумаг американской компании, относящейся к автомобильному сектору фондового рынка за прошедшие 54 года.

Украинские инвесторы также могут приобрести акции Tesla, для этого нужен финансовый брокер или компания, которые имеют прямой доступ к бирже  NASDAQ.


Как сообщал портал "Комментарии",  ранее  Tesla опубликовала финансовый отчет за первый квартал текущего года, который показал более сильные позиции, чем ожидалось. После чего Илон Маск написал в Twitter, что считает стоимость акций завышенной. Эта информация повлияла на ход торгов, в результате чего только за один день  Tesla подешевела на 15 млрд долларов.


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Источник: https://ru.tradingview.com/symbols/NASDAQ-TSLA/
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