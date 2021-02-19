Кризис бизнеса: почему бесполезно "тегать" Зеленского

Партнер компании Legal House Денис Овчаров в эксклюзивном интервью "Комментариев" рассказал о важности кризисной коммуникационной стратегии для ведения бизнеса.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По словам специалиста, она должна находиться в запасе у каждой компании, а главное — это определить четкий вектор, который касается и правовой позиции, и эмоциональной составляющей, и оценки действий правоохранительной системы, и конкретных лиц в дальнейшем. И разумеется, кто компанию будет защищать как на уровне государства, так и на уровне официальных институций.

Эксперт также отметил, что коммуникационная стратегия – это инструмент, который может помочь защищать компанию. Важно определить, какая коммуникационная стратегия нужна и для каких целей. По словам специалиста, все зависит от вектора, по которому идет компания. Часто клиенты не понимают, какой вектор использовать, поскольку нет экспертизы эффективности этого вектора:

"Например, нет смысла "тегать" Зеленского, поскольку ему, по большому счету, все равно. Как и предыдущему президенту, ведь когда они получают власть, им наплевать. Это касается и действий чиновников. Например, генерального прокурора, министра МВД. Здесь важно понимать, что эффективно сегодня и что неэффективно было вчера. Было время, когда "тегаешь" Зеленского, и имелось много возможностей для защиты. Сейчас – бесполезно", — говорит Денис Овчаров.

Напомним, чтобы научиться правильно коммуницировать в обществе, нужно рассказывать как можно больше историй о себе. Это одно из правил, которое берет за основу в общении известный общественный деятель, автор книг и экс-ресторатор Маргарита Сичкарь. В интервью для "Комментариев", она рассказала, что умение рассказывать интересные истории — очень важно для построения успешного общения.

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