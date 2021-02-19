logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

54741.43

ETH/USD

1964.94

LTC/USD

238.80

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Кризис бизнеса: почему бесполезно "тегать" Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Кризис бизнеса: почему бесполезно "тегать" Зеленского

Эксперт рассказал о необходимости правильно выстроенной коммуникационной стратегии для ведения бизнеса, а также о том, почему чиновники не помогут вашей компании

сегодня, 20:00
Автор:

Елизавета Черных

Партнер компании Legal House Денис Овчаров в эксклюзивном интервью "Комментариев" рассказал о важности кризисной коммуникационной стратегии для ведения бизнеса.

Кризис бизнеса: почему бесполезно "тегать" Зеленского

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По словам специалиста, она должна находиться в запасе у каждой компании, а главное — это определить четкий вектор, который касается и правовой позиции, и эмоциональной составляющей, и оценки действий правоохранительной системы, и конкретных лиц в дальнейшем. И разумеется, кто компанию будет защищать как на уровне государства, так и на уровне официальных институций.

Эксперт также отметил, что коммуникационная стратегия – это инструмент, который может помочь защищать компанию. Важно определить, какая коммуникационная стратегия нужна и для каких целей. По словам специалиста, все зависит от вектора, по которому идет компания. Часто клиенты не понимают, какой вектор использовать, поскольку нет экспертизы эффективности этого вектора: 

"Например, нет смысла "тегать" Зеленского, поскольку ему, по большому счету, все равно. Как и предыдущему президенту, ведь когда они получают власть, им наплевать. Это касается и действий чиновников. Например, генерального прокурора, министра МВД. Здесь важно понимать, что эффективно сегодня и что неэффективно было вчера. Было время, когда "тегаешь" Зеленского, и имелось много возможностей для защиты. Сейчас – бесполезно", — говорит Денис Овчаров. 

Напомним, чтобы научиться правильно коммуницировать в обществе, нужно рассказывать как можно больше историй о себе. Это одно из правил, которое берет за основу в общении известный общественный деятель, автор книг и экс-ресторатор Маргарита Сичкарь. В интервью для "Комментариев", она рассказала, что умение рассказывать интересные истории — очень важно для построения успешного общения. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://piar.comments.ua/news/2021/denis-ovcharov-chem-gromche-krichish-chto-u-tebya-obysk-tem-nizhe-veroyatnost-togo-chto-k-tebe-s-nim-pridut-671328.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ