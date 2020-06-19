Медведчук - единственный, кто мог бы купить телеканалы Пинчука, но у него нет интереса, - Розенбаум

Виктор Медведчук - единственная фигура, у кого есть деньги на покупку телеканалов Виктора Пинчука. Однако политик не заинтересован в этом. Об этом написал в Facebook блогер Сергей Розенбаум.

"Можно бесконечно смотреть на три вещи - как горит огонь, как течет вода и … как Пинчук продает свой медиа-холдинг", - написал он.

Розенбаум пояснил, что Пинчук продает свои активы не за одну сделку “купи-продай”, а по частям, через опционы.

"Точно такую же схему Пинчук хотел реализовать и для продажи медиа-холдинга. Но … “українського спортсмена спіткала невдача”, - иронически написал блогер.

Розенбаум пишет, что каналы собирался купить российский олигарх Михаил Фридман, но в последний момент отказался, поэтому появилась история, будто медиа-холдинг Пинчука собирается приобрести Медведчук.

"Здесь точно такая же схема, как с нефтегазовым бизнесом. Сначала люди Фридмана получают каналы в управление (от Пинчука в качестве “смотрящего” остался только Александр Богуцкий), затем "Альфа" по частям покупает офшоры, на которые оформлены пакеты акций", - поделился информацией блогер.

Но в последний момент Фридман отказался покупать, сообщила Розенбаум.

"Сказал, что цена слишком завышена. В ответ Пинчук запустил дезинформацию, будто СТБ, ICTV и “Новый” собирается покупать Медведчук", - пишет блогер.

Но, по словам Розенбаума, проблема в том, что Медведчуку не нужны телеканалы Пинчука.

"Да, на первый взгляд, логика есть. Медведчук сейчас единственный игрок, у кого есть реальные деньги на такие дорогие покупки как телеканалы. Но если у человека есть деньги, он покупает топовые каналы вроде 112 и NewsOne. А у Пинчука развлекательные каналы, “заточенные” на другую аудиторию. Ну и толку от них в политике? Поставьте себя на место Медведчука - и поймете, что никакого смысла покупать медиа Пинчука для него нет", - категорично написал блогер.

А все эти "удивительные истории" про "Медведчук покупает", пишет Розенбаум, нужны Пинчуку только для того, чтобы мотивировать Фридмана: “Покупай, потому что если ты не купишь, то Медведчук купит”.

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