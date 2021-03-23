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Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК

Об этом свидетельствует предложение EPI Group, разосланное потенциальным покупателям

сегодня, 13:51
Автор:

Станислав Молчанов

Мелкая чешская торговая компания EPI Group из Брно разослала потребителям письма "об ограниченном специализированном предложении концентратов титанового сырья" Объединенной горно-химической компании (ОГХК), передает 24 канал со ссылкой на "Минпром". 

Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК

Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК - фото из открытых источников

В нем она предложила им весь спектр продукции производителя: два вида ильменита – вольногорский и иршанский, рутил, циркон, ставролит и дистен-силлиманит на условиях FOB (продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно). Об этом говорится в предложении EPI Group, разосланном потенциальным покупателям.

Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК - фото 2

Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК - фото 3

По данным источника, EPI Group не является переработчиком, это новая торговая компания, созданная 18 февраля 2019 года. Ее основатель – Павел Присяжнюк – владеет 30% компании. Уставной капитал составляет 15 тыс. чешских крон (700 долларов).

Тем не менее, на его сайте значится, что он реализует довольно дорогостоящие продукты: энергетические ресурсы, минералы, минеральные удобрения и металлы.

Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК - фото 4

Известно, что EPI Group выкупает продукцию ОГХК не напрямую, а через вторую чешскую фирму-прокладку – Belanto, которая поставляла ильменит Иршанского ГОКа ОГХК в Крым.

Также Belanto реализовывала продукцию Вольногорского ГМК в адрес российского ВСМПО "Ависма" ("дочка" российского концерна "Рособоронпром", который производит вооружение из титана).

По данным источника, участники рынка подозревают, что собственник EPI Group Павел Присяжнюк де-факто контролирует менеджмент ОГХК и управляет госпредприятием в интересах менеджмента ФГИ – Дениса Кудина и Дмитрия Сенниченко.

Официально в профиле Павла Присяжнюка на Linkedin говорится, что с 2014 года он является членом правления шведской компании Milsen Energy AB и партнером юридической фирмы AIM Group.

Мелкий чешский трейдер EPI Group Присяжнюка будет торговать продукцией ОГХК - фото 5

В свою очередь, Milsen Energy AB владеет – "Карпатыгаз", финансовым директором которой до 2016 года был нынешний и.о. главы правления Объединенной горно-химической компании Артур Сомов.

АО "ОГХК" – уникальный производитель титносодержащего сырья в Восточной Европе. Владеет мощностями Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.

ФГИ планирует продать ОГХК на аукционе во 2 квартале 2021 года. Стартовая цена компании может составить 2 млрд гривен.









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Источник: https://24tv.ua/ru/melkij-cheshskij-trejder-epi-group-prisjazhnjuka-novosti-ukrainy_n1576431
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