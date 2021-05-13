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На АЗС «БРСМ-Нафты» ввели чеки с QR-кодом: что это дает

Чеки с QR-кодом в сети АЗС «БРСМ-Нафта» введены для проверки уплаченных налогов

сегодня, 12:42
Автор:

Станислав Молчанов

Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" добавила на чек QR-код, чтобы каждый клиент мог убедиться в том, что компания работает честно и выплачивает налоги в полном объеме. Об этом в Facebook сообщил топ-менеджер "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

На АЗС «БРСМ-Нафты» ввели чеки с QR-кодом: что это дает

БРСМ-Нафта. Фото из открытых источников

Как он напомнил, последние недели "БРСМ-Нафта" подвергается черной пиар-кампании в СМИ и социальных медиа. Как сообщают в компании, цель атаки — вынудить сеть повысить цены на топливо.

"Поскольку оппоненты закидывают "БРСМ-Нафте" якобы выпуск "левых" чеков, мы решительно и публично опровергаем эти обвинения. Чтобы доказать всем, что наша сеть работает честно и добросовестно платит налоги, с сегодняшнего дня мы начали выдавать чеки с QR-кодом", — написал Александр Мельничук.

Такие чеки выдаются на всех автозаправочных комплексах "БРСМ-Нафты" каждому клиенту после любой транзакции. Отсканировав код, можно проверить, есть ли чек в базе Государственной налоговой службы.

"У нас нет ни одного "левого" чека, в чем нас обвиняют некоторые недобросовестные лица — псевдо-эксперты Сергей и Артем Куюны", — написал Мельничук.

Кроме того, он призвал главу налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, руководителей фискальной и налоговой служб Вадима Мельника и Алексея Любченко не поддаваться провокациям псевдо-экспертов и не ретранслировать неправдивую информацию. По словам Мельничука, это вредит их персональной репутации, а также репутации социально ответственного бизнеса.

На АЗС «БРСМ-Нафты» ввели чеки с QR-кодом: что это дает - фото 2

Как ранее сообщалось, "БРСМ-Нафта" инициирует общенациональную проверку качества топлива крупнейших сетей АЗС. В компании высказали готовность оплатить анализ при условии, что его проведут независимые автоэксперты и лаборатории. Посредством объективного и непредвзятого исследования "БРСМ-Нафта" намерена доказать, что ее топливо отвечает всем стандартам и требованиям Евро 5.

На АЗС «БРСМ-Нафты» ввели чеки с QR-кодом: что это дает - фото 3

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Источник: https://www.facebook.com/100001697415524/posts/4034584909941383/?d=n
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