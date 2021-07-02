Почему ОККО избавляется от своих активов

В отечественных СМИ появилась информация, что компания "ОККО-Нефтепродукт", которая входила в группу ОККО Виталия Антонова, якобы задолжала государству свыше 640 млн грн налогов, после чего была переименована и переоформлена на фирму, которую, как пишут "Вести", связывают с Антоновым. По версии издания ОККО избавилась от проблемного актива, чтобы не гасить задолженность перед бюджетом и беспрепятственно получить очередной транш кредита от ЕБРР.



ОККО продала ОККО-Нефтепродукт

Стоит отметить, что в 2018 году начался судебный спор между ГФС и "ОККО-Нефтепродукт". Следствие тогда сообщало, что компания не платила акциз при розничной торговле топливом через сеть АЗС, что вероятно стало причиной акцизного налога на общую сумму 640,4 млн грн. Компания выиграла суд первой инстанции, но Восьмой апелляционный административный суд подтвердил обоснованность претензий фискалов. В декабре 2020 года Верховный суд Украины вернул дело в суд первой инстанции — Ивано-Франковский окружной админсуд. 18 июня 2021 года он остановил производство, назначив дополнительную судебную экспертизу, которую проведет известный своей "неспешностью" Киевский НИИ судебных экспертиз.

По данным издания "Вести", в то время "ОККО-Нефтепродукт" уже переименовали в "Энерготрейд-ресурс". Также СМИ пишет, что компания получила нового собственника: вместо OKKO GROUP Виталия Антонова, ее переоформили на ивано-франковскую компанию "Укрсервис", бенефициарами которой являются Игорь Фрезюк и Василий Федорив.

"Вести" пишут, что оба через дочернюю компанию связаны с финансовой компанией "Декра", которая принадлежит ивано-франковскому бизнесмену Виктору Винтоняку — партнеру Виталия Антонова. "Дектра" якобы много лет оказывает услуги структурам Антонова – от размещения акций "Галнафтогаза" и депозитарных услуг его владельцам до услуг поверенного при продаже векселей. В отчетности "Декры" "Галнафтогаз" указан как один из крупнейших кредиторов. В докризисное время "Декра" напрямую числилась миноритарным акционером "Галнафтогаза".

"Все это позволяет сделать вывод о многолетнем и доверительном партнерстве Антонова и Винтоняка. В связи с чем замена Антонова на связанных с "Декрой" менеджеров, которые официально не аффилированы с OKKO GROUP, выглядит вполне объяснимым шагом", — пишут "Вести" в своем материале.

Издание также сообщает, что после этой замены и выхода "ОККО-Нефтепродукта" из структуры OKKO GROUP компания Антонова якобы получила очередной транш кредита от ЕБРР на 35 млн долларов, в рамках общего кредитования на сумму 135 млн долларов. Имея компанию-должника в структуре, ОККО, вероятно, не прошла бы проверку на добропорядочность.

Напомним, цены на бензин взлетели из-за договоренностей ОККО, WOG и SOCAR.

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