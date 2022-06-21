Российский 1хBet во время войны получил лицензию на букмекерскую деятельность в Украине

Компания 1XBet работает в Украине от имени ООО "Твоя беттинговая компания". Именно это ООО получило лицензию на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр. Собственником ее числится Сергей Петрович Цибин. Об этом сообщает издание DSNews.

1XBet - фото: thebetting

1XBet – крайне разрозненная структура из сотен компаний по всему миру. Юридически у компании нет конечного единого собственника, и связи также не фиксируются.

"Однако конечные собственники этого бизнеса все же существуют. Ими с момента основания 1XBet остаются трое россиян – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в Брянске", — сообщает источник.

По деятельности 1XBet, как пишут СМИ, в РФ было даже уголовное дело и основатели якобы находятся в розыске. Однако на самом деле они живут на Кипре, дают интервью Forbes, ведут там бизнес и строят 22-этажный офис для 1XBet.

СМИ отмечает, что уголовное дело в РФ было замято после того, как 1XBet стало спонсором российского ФК "Динамо", который контролируется российскими силовиками. Сейчас в РФ, несмотря на нелегальное положение 1XBet, работает их "клон" — 1XСтавка.

Также издание DSNews сообщает, что 1XBet неоднократно попадал в скандалы по всему миру. В частности, их деятельность была остановлена в Великобритании, в Кении. А в США Американская ассоциация кинематографистов обвинила 1XBet в спонсировании пиратства.

Однако, несмотря на такой шлейф, россияне смогли получить лицензию в Украине, причем во время войны.

"В этом им помог Борис Баум – первый замглавы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которого расследователи называют серым кардиналом азартных игр в Украине. Баум много лет работал топ-менеджером в энергетической компании VS Energy, которую до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков (сейчас – депутат Госдумы, а ранее известен как представитель "Лужниковской" группировки), Евгений Гинер и Михаил Воеводин", — пишет DSNews.

Журналисты отмечают, что VS Energy в Украине контролирует доли в энергокомпаниях "Житомироблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

В статье также говорится, что Баум свел Семиохина, Каршкова с Михаилом Спектором – еще одним выходцем из "лужниковских". Сейчас Спектор развивает бизнес 1XBet в Украине. Он же, по словам источника, и пролоббировал в КРАИЛ получение лицензии для 1XBet. Поскольку пока оформлялись бумаги началась широкомасштабная война между Россией и Украиной, россиянам пришлось пообещать купить военные ОВГЗ на 500 млн. грн.

"От 1XBet было и еще одно предложение – разрешить принимать ставки от игроков-нерезидентов Украины и ввести льготное налогообложение для такой деятельности", — говорится в статье.

Это даст возможность 1XBet расширить свою деятельность по всему миру из-под украинского зонтика и позволит отмывать деньги от операций, проведенных вне Украины, добавляет DSNews.

Источник сообщает, что Киевская прокуратура уже ведет следствие по деятельности "Твоей беттинговой компании", но призвали обратить на ситуацию внимание СБУ и СНБО.

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