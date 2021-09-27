Скандал с банком «Конкорд» и российским криптообменником SUEX: в НБУ пока не комментируют ситуацию

Национальный банк Украины, Генеральная прокуратура, Служба безопасности Украины и Офис президента Украины пока не дали официальные комментарии по работе украинского банка "Конкорд" (Concord Bank) через посредников с российским криптообменником SUEX, который попал под санкции в США на прошлой неделе, а также торговых операций с криптовалютой. Об этом сообщает издание Главком.



Как стало известно, всероссийский общественное движение "Стопнаркотик" обратилось к главам российского Центробанка и МВД РФ с описанием связи SUEX с наибольшей криптобиржей Восточной Европы, ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком "Конкорд".



Согласно расследованию, проведенному организацией, SUEX была привлечена к отмыванию денежных средств для самой платформы продажи наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее $ 1500000000 в год, — пишут журналисты издания.



В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в украинском банке. В обращении к МВД "Стопнаркотик" просит "провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк" Конкорд "и его бенефициаров, к ответственности".



Как пишет Главком, известный российский Telegram канал Badbank, специализирующаяся на расследовании подозрительных финансовых операциях, опубликовал подробную информацию о приеме платежей в гривнах для крипто-биржи ExMo, которые осуществлял банк "Конкорд" через платежный агрегатор HotPay (hotpay.money), зарегистрированный в юрисдикции BVI (Британские Виргинские острова).



21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выведению средств мошенников, а также через него проводились операции по продаже наркотиков в особо крупных размерах. Это первый случай в истории США, когда власти вводят санкции против криптообменника. Расследования осуществляются при содействии ФБР.

Скандал с банком «Конкорд»

Для справки: по данным НБУ, на 1 января 2021 крупнейшими акционерами банка "Конкорд" были Елена Соседка (56,2295% акций), Юлия Соседка (43,7675%).



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