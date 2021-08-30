СМИ рассказали о теневых схемах титанового экспорта в Крым и РФ

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Станислав Молчанов
Ильменит производства "Междуреченского ГОКа" (Житомирская обл.), несмотря на санкции СНБО, якобы продолжает беспрепятственно поступать на предприятие "Крымский титан", также принадлежащий DF Group Дмитрия Фирташа. Об этом пишут журналисты издания "Капитал".
ОГХК - фото: gmk.center
По данным издания, часть междуреченского ильменита стала продаваться на экспорт в Чехию для компании "Precheza AS" через компанию "Osstor GmbH" в собственниках которой указаны экс-руководитель "ОГХК" Юрий Перцев и его супруга. При этом, уточняют журналисты, на рынке компании "Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH" и "Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG" давно известны как компании одной группы. Последняя имеет долг перед "ОГХК" в сумме 38 млн. дол. и является фигурантом уголовных дел НАБУ. Osttor также был покупателем продукции АТ "ОГХК" до смены руководства ФГИ Украины весной 2020.
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