СМИ рассказали о теневых схемах титанового экспорта в Крым и РФ

Ильменит производства "Междуреченского ГОКа" (Житомирская обл.), несмотря на санкции СНБО, якобы продолжает беспрепятственно поступать на предприятие "Крымский титан", также принадлежащий DF Group Дмитрия Фирташа. Об этом пишут журналисты издания "Капитал".

ОГХК - фото: gmk.center

По данным издания, часть междуреченского ильменита стала продаваться на экспорт в Чехию для компании "Precheza AS" через компанию "Osstor GmbH" в собственниках которой указаны экс-руководитель "ОГХК" Юрий Перцев и его супруга. При этом, уточняют журналисты, на рынке компании "Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH" и "Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG" давно известны как компании одной группы. Последняя имеет долг перед "ОГХК" в сумме 38 млн. дол. и является фигурантом уголовных дел НАБУ. Osttor также был покупателем продукции АТ "ОГХК" до смены руководства ФГИ Украины весной 2020.

В издании показали схему поставок титанового сырья в Россию и Крым через компанию Перцева-Журило Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH









В издании напоминают, что в июне 2021 г. из Одессы отплыло судно "Arucas", на борту которого было 5 тыс тонн ильменита производства Межиреченского ГОКа. По документам конечным пунктом выгрузки стоял порт Роттердама. Однако детальный анализ карго-плана этого судна и его перемещений через общедоступные сайты для отслеживания перемещения судов показал, что в Роттердаме это судно провело менее суток и далее переместилось в польский Гданьск, где простояло на рейде около 11 часов и затем проследовало для выгрузки в порт Санкт-Петербурга. По отчетам порта, судно прибыло 30 июля и простояло там под выгрузкой и погрузкой до 6 августа. Далее титановый концентрат был доставлен конечному потребителю – "Крымскому титану".

Журналисты отмечают, что таким образом "тест" нового пути поставок украинского ильменита из Межереческого ГОКа в РФ и Крым вероятно прошел успешно и незаметно для украинских правоохранителей. Теперь не исключено увеличение партий и новых отправок, заключает "Капитал".





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