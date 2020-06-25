Стулья IKEA из незаконной украинской древесины: появилась реакция компании

Компания IKEA начала независимый аудит поставок древесины в Украине после критического расследования об использовании незаконных вырубок в Карпатах, передает Reuters.

Занимающаяся розничной торговлей мебелью компания IKEA заявила, что пересмотрит систему поставок древесины в Украине после расследования неправительственной организации Earthsight. Так, в Earthsight заявили, что поставщики IKEA незаконно добывали древесину, используемую в некоторых из самых популярных стульев шведской компании. Однако в IKEA ответили, что не принимают незаконно заготовленную древесину для изготовления своей продукции.

"Мы признаем, что нелегальная вырубка остается широко распространенной глобальной проблемой, и активно работаем над реализацией мер по проверке соответствия наших поставщиков законности", - говорится в сообщении компании.

Добавим, что в ИКЕА говорят, что древесина из Украины составляет менее 1% от мировых поставок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная во всем мире шведская компания-производитель мебели IKEA сообщила о временном ограничении возможности оформления новых заказов онлайн в Украине из-за слишком высокого спроса.

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