Тарас Барщовский, являясь банкротом, продолжает фигурировать во всевозможных рейтингах, - Андрей Волков

Тарас Барщовский. Фото: Latifundist

Издание "Дело" включило в свой рейтинг "ТОП-20 управленцев в аграрной и пищевой отраслях" бизнесмена Тараса Барщовского без оглядки на то, что он инициировал для собственных активов запуск процедуры банкротства. Об этом рассказал владелец финансовой компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков, выразивший сомнение в том, что Барщовского можно называть успешным руководителем.

"С интересом наблюдаю, как Тарас Барщовский за старые заслуги продолжает фигурировать во всевозможных рейтингах. Случай с ТОП-20 на сайте "Дело" – один из самых показательных. В коротком тексте перечислены буквально все активы, которых у Барщовского уже нет. Вертолет общего назначения EUROCOPTER FRANCE, который очень старательно описан в тексте, давно был сомнительным образом выведен из залогового имущества и продан. Его удалось найти в Германии и сейчас изучается вопрос как взыскать по нему средства", - говорит Волков.



По его словам, среди других потерь Барщовского можно назвать 6 земельных участков общей площадью 20,0 га для личного сельского хозяйства в Городецком районе Львовской области, корпоративные права ООО "ТАНК ТРАНС" - 86,95%, оборудование завода в Новой Ушице (ультрафильтрационная установка Bucher, трубчатый охладитель, ленточный пресс (2 шт.), агрегат для очистки воды Sigma), соковый концентрат объемом 35 тонн.

"И, что особенно примечательно – Барщовский лишился прав на торговую марку Galicia", - подчеркивает эксперт.

Волков отмечает, что Тараса Барщовского по-прежнему представляют через активы, которых он уже лишился, пытаясь избежать возвращения многомиллионного кредита.

"Здесь, правда, возникает вопрос, насколько же серьезными были эти его старые заслуги, если он пытался строить бизнес на присвоенных чужих средствах. В любом случае, точно можно сказать, что удивлять журналистов прилетом на собственном вертолете Барщовскому пока уж точно не придется, а в списках ТОП он может выступать скорее иллюстрацией, как самостоятельно уничтожить собственный бизнес", - резюмировал Андрей Волков.



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