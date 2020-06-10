Традиционное чаепитие англичан будет проходить с печеньем и сушками "Киевхлеба"

Предприятие "Киевхлеб" запустила экспорт хлебо-булочной продукции в Великобританию и уже направило в Соединенное Королевство первую партию печенья, соломки, сушек и кренделей неделей раньше. Об этом передает пресс-служба киевской компании.

Так, теперь украинская пекарня выпекает изделия по заказу западных партнеров: первая поставка "пышек" длительного хранения составила четыре тонны.

"Мы отправили в Великобританию сушки, соломку, пряники, печенье и крендельки нескольких видов. До конца года планируем нарастить экспорт как минимум на четверть и выйти на объемы поставок в среднем по 10-15 тонн ежемесячно", - указывает руководство "Киевхлеба".

При этом отмечается, что Соединенное Королевство далеко не первая страна, куда изделия из украинской пшеницы отправляются к потребителям. "Киевхлеб" сотрудничает с 30-ю государствами Азии, Северной Америки и западной Европы.

"Общий объем экспортных поставок продукции длительного хранения составляет около 1500 тонн в год. Уже к концу 2020 года компания планирует открыть до пяти новых экспортных направлений", - заключают в компании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине впервые выдали кредит под 0% годовых.









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