Традиционное чаепитие англичан будет проходить с печеньем и сушками "Киевхлеба"

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Екатерина Белоброва
Предприятие "Киевхлеб" запустила экспорт хлебо-булочной продукции в Великобританию и уже направило в Соединенное Королевство первую партию печенья, соломки, сушек и кренделей неделей раньше. Об этом передает пресс-служба киевской компании.
Так, теперь украинская пекарня выпекает изделия по заказу западных партнеров: первая поставка "пышек" длительного хранения составила четыре тонны.
"Мы отправили в Великобританию сушки, соломку, пряники, печенье и крендельки нескольких видов. До конца года планируем нарастить экспорт как минимум на четверть и выйти на объемы поставок в среднем по 10-15 тонн ежемесячно", - указывает руководство "Киевхлеба".
При этом отмечается, что Соединенное Королевство далеко не первая страна, куда изделия из украинской пшеницы отправляются к потребителям. "Киевхлеб" сотрудничает с 30-ю государствами Азии, Северной Америки и западной Европы.
"Общий объем экспортных поставок продукции длительного хранения составляет около 1500 тонн в год. Уже к концу 2020 года компания планирует открыть до пяти новых экспортных направлений", - заключают в компании.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине впервые выдали кредит под 0% годовых.
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