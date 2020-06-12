Убытки на $14 млн: действия ГК «Росток-Холдинг» могли нанести огромный ущерб шести банкам Украины

Группа компаний "Росток-Холдинг" и финансовая компания "Мустанг Финанс" могли реализовать незаконную совместную финансовую операцию с целью вывести деньги из банков. Об этом в материале "Ограбить банк, не выходя из кабинета. Инструкция от украинских умельцев" пишет руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.



По словам политэксперта, "Росток-Холдинг" якобы взял кредиты в шести банках, после чего обанкротил свои компании или вывел прибыль, показав убыток. После этого "Мустанг Финанс" якобы выкупил эти кредиты, разделил с заемщиками дисктонт в качестве прибыли и заключил с ними мировую.

"По ней "Росток-Холдинг" получает назад все свое заставленное имущество – но обязуется выплатить "Мустанг Финансу" достаточно символическую сумму. А банки несут огромнейшие убытки", – говорится в материале. – Таким образом,группа компаний полностью избавляется от долговых обязательств, сохраняет залоговое имущество и экономит на итоговой сумме кредита.

Олег Постернак заостряет внимание на том, что "Мустанг Финанс" входит в состав ГК "Абсолют" – давнего партнера "Ростка". Более того, Яков Грибов, "который совсем недавно вошел в состав акционеров кипрской холдинговой компании Rostok Agroinvest Limited с долей 49,9%", зарегистрирован практически по тому же адресу, что и "Мустанг Финанс" – в том же доме, но в другой квартире.

"Сначала эти компании поделили пополам дисконт от выкупа "Мустангом" кредитов "Ростка" на общую сумму в 14 млн долларов, взятых в 6 банках (среди которых – "Правекс Банк", ПУМБ и "Пивденный"). А потом поделили и долги перед Грибовым", – утверждает Постернак.

При этом он говорит: следующим шагом компаний стало судебное разбирательство "по попытке "Мустанга" взыскать задолженность с "Ростка", процесс которого подошел к стадии легализации мирового соглашения.

"Согласно с этой мировой, до 1 июля "Росток" должен закрыть перед "Мустангом" задолженность в 4 млн долларов по кредитам. А кроме того – реализовать залоговые активы и обрести официальную почву для получения рефинанса. Банки же при этом теряют до 30% выданных денег", – подчеркивает Постернак, предполагая, что для получения рефинанса в 4 млн долларов Ичнянский кластер, контролируемый акционером "Росток-Холдинг" Виктором Кияновским, может опять обратиться в банки.

В то же время, автор материала отмечает, что первоначально полученные в банках 14 млн долларов были использованы для личных нужд лиц, контролирующих "Росток-Холдинг".

Также он обращает внимание, что "Росток-Холдинг" якобы инициировал банкротство одного из своих предприятий с помощью подконтрольного себе ФЛП. Это могло быть сделано с целью "искусственно создать условия неликвидности бизнеса и подослать подконтрольную ФК для выкупа всего кредитного портфеля".

Вместе с тем, Постернак также обращает внимание на ряд других схем:

• смену собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов, для реализации которой "нужно регистрацию прав собственности на недвижимость осуществить на основании фиктивных документов или использовать не вступившие в законную силу решения суда";

• списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках – "В этот способ через банки Австрии и Лихтенштейна был выведен почти 1 млрд долларов из 14 неплатежеспособных украинских банков";

• хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!