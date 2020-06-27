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"Укроборонпром" купил Forbes за 43,5 тыс. гривень

Концерн "Укроборонпром" закупил 500 журналов Forbes

сегодня, 14:47
Автор:

Сергей Медведев
"Укроборонпром" купил Forbes за 43,5 тыс. гривень

Государственный концерн "Укроборонпром" заказал 500 экземпляров журнала Forbes. Сумма сделки составила 43 500 гривен. Такая информация опубликована на сайте системы публичных закупок Prozorro. Согласно простой арифметике,  цена одного экземпляра составила 87 гривен, в то время как розничная стоимость на рынке - около 150 гривен.

Отмечается, что июньский выпуск издания стал первым после перезапуска журнала.

Украинская версия журнала принадлежала компании  UMH, которую напрямую связывают с Борисом Ложкиным. Последний номер украинского журнала вышел в январе 2017 года.


Как сообщал портал "Комментарии", Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" проверит аудиторская служба Украины. Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

Сообщается, что ревизия продлится с 25 мая до 7 июля. Так, проверка коснется деятельности предприятия за период с 1 ноября 2018 года по 31 мая текущего года. В предприятии заявили, что готовы вовремя и в полном объеме предоставить все документы, касающиеся их деятельности. И еще надеются, что аудиторы проведут беспристрастную и прозрачную оценку деятельности ГП, в том числе, и относительно процесса закупки средств индивидуальной защиты.


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Источник: https://www.dzo.com.ua/tenders/current?filter%5Bsearch%5D=forbes&filter%5Bobject%5D=title&filter%5Boperator%5D=and&filter%5Bidentifiers_search%5D=&filter%5Bidentifiers%5D=&filter%5Bclassification%5D=&filter%5BmainProcurementCategory%5D=&filter%5Bmilestone
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