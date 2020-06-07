"Укртранснафта" впервые транспортирует нефть из США

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть марки WTI (West Texas Intermediate). Об этом сообщает пресс-служба завода на своей странице в Facebook.

Так, указанная нефть из США будет транспортирована на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

"Сегодня, 7 июня, "Укртранснафта" впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть - West Texas Intermediate (WTI). После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системе для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. "Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - указано в сообщении.

Также отмечается, что в июле прошлого года "Укртранснафта" впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken, а 26 ноября 2019 впервые начала прием к нефтетранспортной системы нефти сорта El Sharara (ливийская нефть)

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия и страны-союзники обсудят возможность продления рекордного сокращения добычи нефти, которое удвоило цены на нефть с апреля.





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