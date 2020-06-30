«Укрзализныця» начнет экономить, заключая долгосрочные контракты с поставщиками – Окситюк

Переход государственных компаний, в том числе железнодорожного оператора "Укрзализныця", на долгосрочные контракты с поставщиками товаров и услуг позволят получить более низкую цену на аукционах. Такое мнение высказал директор Дома демократии Анатолий Окситюк.

"Длинные контракты, как правило, позволяют получить более низкую цену, а для госкомпаний в нынешних условиях это крайне важно. Кроме того, отсутствие чехарды со сменой подрядчиков снизит количество скандалов, которые в последние годы постоянно преследуют железнодорожного монополиста", - отметил он.

По словам эксперта, внедряемая УЗ новая практика взаимоотношений с подрядчиками соответствует передовому международному опыту.

"Новое руководство "Укрзализныци" поступает абсолютно правильно. Переход к долгосрочному стратегическому партнерству с поставщиками комплектующих и оборудования – это отход от старой практики, когда с каждой сменой руководства меняются и фирмы-подрядчики, и переход к прозрачной европейской культуре взаимоотношений с партнерами", - констатировал Окситюк.

Эксперт сообщил, что все европейские железнодорожные операторы пытаются заключить долгосрочные контракты с производителями ж/д техники.

"Условному Alstom, Bombardier или Siemens непонятна игра "в короткую", они должны знать свою загрузку на 5-10 лет вперед. В свою очередь, и железные дороги получают гарантированные поставки без риска их срыва. Это взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул он.

Напомним, "Укрзализныця" назначила 50 дополнительных пригородных поездов.

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