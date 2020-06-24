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"Укрзализныця" открывает продажу билетов во Львов

С 26 июня поезда "Укрзализныци" начинают курсировать по четырем популярным направлениям во Львов

сегодня, 11:57
Автор:

Екатерина Белоброва
"Укрзализныця" открывает продажу билетов во Львов

С 26 июня ПАО "Укрзализныця" запускает три поезда из Киева и один из Одессы по одному из самых популярных направлений для туристов - во Львов. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги в Телеграм.

Также отмечается, что поезда, которые из-за ограничительных мер проезжали через центральный львовский вокзал без остановки, теперь будут останавливаться, а пассажиры смогут выходить для дальнейшего посещения города.

Что касается прямых направлений во Львов, то госкомпания объявляет об открытии таких поездов:

№743 / 744 Дарница, Киев - Львов;

№715 / 716 Киев - Львов;

№91 / 92 Киев - Львов;

№12 / 11 Львов - Одесса.

"Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже вскоре откроем продажу билетов", - указал и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России во время движения поезда "Киев-Москва" с него сняли два десятка граждан Украины.

"От российской стороны пока известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из медучреждений. Кроме того, по имеющейся информации, вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, отправлен в обсервацию, однако неизвестно, куда именно. В вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, был еще 21 человек. Из них 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, а также 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады", - сказал спикер Госпогранслужбы.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/520856/
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