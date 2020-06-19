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Увольнения на Укрзализныце: могут уйти сразу два члена правления

Члены правления "Укрзализныци" написали заявления по собственному желанию, - Рязанцев

сегодня, 10:23
Автор:

Виолетта Комаровская
Увольнения на Укрзализныце: могут уйти сразу два члена правления

Правление "Укрзализныци" на ходу теряет сотрудников. Уволиться из компании решили сразу два члена правления - Манчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Андрей Рязанцев, бывший директор УЗ по развитию бизнеса.

По словам Рязанцева, оба члена правления написали заявления по собственному желанию. А узнал он об этом из своих источников в Кабмине.

"Пашкевич и Целеевский написали заявления об отставке. Очень жаль. Но я не удивлен, так как репутационные риски работы в данной компании переходят любые границы", - написал бывший чиновник.

При этом, отметил он, оба члена правления - очень профессиональные работники.

"Ремигуш Пашкевич для меня - это, пожалуй, один из самых мощных "локомотивов" в этой системе. Меньше слов, больше дела, опыт, харизма, профессиональные умения. Работать с ним мне было бы за честь. Марчин Целеевский - профессионал и новатор", - охарактеризовал Рязанцев своих бывших коллег.

Уволились Пашкевич и Целеевский, по данным Рязанцева, из-за того, что им сильно урезали зарплату. Ко всему, они отказались подписывать соглашение о том, что, по решению Кабмина, члены наблюдательных советов и руководители исполнительных органов во время карантина будут получать максимум 47 тысяч гривен в месяц. 

Отметим, что Марчин Целеевский членом правления УЗ стал ровно год назад, Ремигуш Пашкевич в наблюдательном совете работал с 2016 года. 

Самого Андрея Рязанцева с "Укрзализныци" уволили в мае. Официально - за несоблюдение этических норм. Журналисты тогда обнародовали в сети видео, на котором экс-директор по развитию УЗ якобы бьет женщину. Сам Рязанцев уверен, что причина не в этом, а давление на него со стороны руководства было давно.

Ранее "Комментарии" рассказывали также о том, что с "Укрзализныци" уволили руководителя компании Желько Марчека. 


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Источник: https://www.facebook.com/100001255202882/posts/3237459276305881/
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