Увольнения на Укрзализныце: могут уйти сразу два члена правления

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Виолетта Комаровская
Правление "Укрзализныци" на ходу теряет сотрудников. Уволиться из компании решили сразу два члена правления - Манчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Андрей Рязанцев, бывший директор УЗ по развитию бизнеса.
По словам Рязанцева, оба члена правления написали заявления по собственному желанию. А узнал он об этом из своих источников в Кабмине.
"Пашкевич и Целеевский написали заявления об отставке. Очень жаль. Но я не удивлен, так как репутационные риски работы в данной компании переходят любые границы", - написал бывший чиновник.
При этом, отметил он, оба члена правления - очень профессиональные работники.
"Ремигуш Пашкевич для меня - это, пожалуй, один из самых мощных "локомотивов" в этой системе. Меньше слов, больше дела, опыт, харизма, профессиональные умения. Работать с ним мне было бы за честь. Марчин Целеевский - профессионал и новатор", - охарактеризовал Рязанцев своих бывших коллег.
Уволились Пашкевич и Целеевский, по данным Рязанцева, из-за того, что им сильно урезали зарплату. Ко всему, они отказались подписывать соглашение о том, что, по решению Кабмина, члены наблюдательных советов и руководители исполнительных органов во время карантина будут получать максимум 47 тысяч гривен в месяц.
Отметим, что Марчин Целеевский членом правления УЗ стал ровно год назад, Ремигуш Пашкевич в наблюдательном совете работал с 2016 года.
Самого Андрея Рязанцева с "Укрзализныци" уволили в мае. Официально - за несоблюдение этических норм. Журналисты тогда обнародовали в сети видео, на котором экс-директор по развитию УЗ якобы бьет женщину. Сам Рязанцев уверен, что причина не в этом, а давление на него со стороны руководства было давно.
Ранее "Комментарии" рассказывали также о том, что с "Укрзализныци" уволили руководителя компании Желько Марчека.
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