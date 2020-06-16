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В Харькове возобновилось авиасообщение

Харьковский аэропорт открылся после карантина и первый самолет прилетел из Киева

сегодня, 13:37
Автор:

Екатерина Белоброва
В Харькове возобновилось авиасообщение

Международный аэропорт Харькова  возобновил авиаперелеты после карантина. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

"15 июня в 22:05 в Международный аэропорт "Харьков" прибыл первый пассажирский самолёт после карантинного перерыва. Он выполнял рейс авиакомпании Windrose Airlines из Киева. В обратный путь самолёт отправился 16 июня в 7:40", - указано в сообщении.

В дальнейшем компания Windrose Airlines будет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Киев-Харьков-Киев.

"Этот маршрут стал первым регулярным направлением авиакомпании Windrose Airlines из Харькова. Авиакомпания расширяет географию внутренних перелётов, и уже предлагает гибкий график рейсов из Киева в Одессу, Днепр, Львов — по два-три вылета в день. Путь из Харькова в эти города с учётом пересадки в Борисполе будет занимать около четырёх часов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Египте возобновляются туристические курорты для иностранцевРейсы из-за границы пока будут принимать только курортные регионы. В частности, Южный Синай. Именно там находятся популярные среди туристов Шарм-ель-Шейх и Дахаб, а также провинция Красное море, известная такими курортами как Марса-ель-Алам и Хургада. Еще одним регионом, куда пустят иностранцев, станет город Мерса-Матрух, который находится на побережье Средиземного моря. 

 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/harkovskiy-aeroport-roslavskogo-vozobnovil-1592300272.html
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