В Харькове возобновилось авиасообщение

Международный аэропорт Харькова возобновил авиаперелеты после карантина. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

"15 июня в 22:05 в Международный аэропорт "Харьков" прибыл первый пассажирский самолёт после карантинного перерыва. Он выполнял рейс авиакомпании Windrose Airlines из Киева. В обратный путь самолёт отправился 16 июня в 7:40", - указано в сообщении.

В дальнейшем компания Windrose Airlines будет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Киев-Харьков-Киев.

"Этот маршрут стал первым регулярным направлением авиакомпании Windrose Airlines из Харькова. Авиакомпания расширяет географию внутренних перелётов, и уже предлагает гибкий график рейсов из Киева в Одессу, Днепр, Львов — по два-три вылета в день. Путь из Харькова в эти города с учётом пересадки в Борисполе будет занимать около четырёх часов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Египте возобновляются туристические курорты для иностранцев. Рейсы из-за границы пока будут принимать только курортные регионы. В частности, Южный Синай. Именно там находятся популярные среди туристов Шарм-ель-Шейх и Дахаб, а также провинция Красное море, известная такими курортами как Марса-ель-Алам и Хургада. Еще одним регионом, куда пустят иностранцев, станет город Мерса-Матрух, который находится на побережье Средиземного моря.

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