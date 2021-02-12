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Игорный бизнес в Украине: еще 2 компании получили лицензии на работу онлайн-казино

Индустрия гемблинга в Украине начинает стремительно развиваться

сегодня, 13:52
Автор:

Мокрик Анастасия

В начале февраля в Украине впервые была выдана лицензия в сфере игорного бизнеса. Стало известно о том, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в Украине выдала лицензии еще двум компаниям. Об этом сообщается в распорядительных документах на сайте Комиссии.

Игорный бизнес в Украине: еще 2 компании получили лицензии на работу онлайн-казино

Пари-Матч и Геймдев получили лицензии - фото: из открытых источников

Так, согласно предоставлено информации, 10 февраля текущего года международная букмекерская компания Пари-Матч получила лицензию, дающую ей право на проведение азартных игр казино в сети Интернет. На официальном сайте компании уже появился новый раздел под названием "Казино".

Игорный бизнес в Украине: еще 2 компании получили лицензии на работу онлайн-казино - фото 2

Второй получившей лицензию на онлайн-казино стала компания "Геймдев", занимающаяся разработкой компьютерных игр и приложений. Опубликованный Комиссией документ свидетельствует о том, что лицензия была выдана 10 февраля, так же как и первой компании. На официальных страницах компании нет никаких уведомлений о получении разрешения на проведение азартных игр  в Интернете.

Игорный бизнес в Украине: еще 2 компании получили лицензии на работу онлайн-казино - фото 3

Напомним, компанией, которая первая в Украине получила лицензию, стала "Спейсикс". Стоит отметить, что на самом деле большое количество компаний подавали заявки на получение лицензий. Однако многие из них были заполнены некорректно, из-за чего по итогу получили отказ от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что ждёт игорный бизнес в Украине в 2021 году и о том, когда Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей начнет выдавать лицензии и каким компаниям. Также сайт информировал о том, что эксперты рассказали варианты дальнейшего развития рынка гемблинга в Украине



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Источник: https://gc.gov.ua/
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