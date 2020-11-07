Аудит Украины: сможем ли мы «собрать» потерянный триллион долларов

Провести экономический аудит государства команда президента Владимира Зеленского обещала еще до выборов. Возможно, некоторые думали, что они, как это водится, "забыли" о своих обещаниях, но нет. При Кабмине была создана рабочая группа, в которую вошло более 50 представителей правительства, Верховной Рады и Офиса президента, постоянно взаимодействующих с экспертами и бизнесом. И результаты этой работы президент и премьер представили 6 ноября.



Не больная, а слишком скромная

Президент Владимир Зеленский сразу предупредил: аудит – не диагноз, ведь Украина не была больной.

"Все это время Украина просто была слишком скромной, – отметил Владимир Зеленский, представляя работу команды. – Она стеснялась мечтать – смело, амбициозно. Она была нерешительной, чтобы стать не только самой большой страной Европы, но и самой успешной. Аудит – это анализ наших комплексов, которые пугали, сковывали наше движение вперед. Все они должны уйти в прошлое".

По словам Зеленского, на основе аудита можно понять, куда и как будет двигаться наша экономика. Президент пообещал: теперь мы перестанем догонять, а будем на несколько шагов впереди.

Экономический аудит назвали Re:think, что, как пояснил премьер Денис Шмыгаль, означает переосмысление нашего потенциала. По его словам, нереализованный потенциал нашей страны за 10 лет составил 1 трлн долларов.

"Один триллион потеряли все граждане нашей страны из-за постоянной смены векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления, – отметил премьер, добавив, что цель правительства – реализовать потенциал украинской экономики и сделать нашу страну успешной".

На чем и сколько

По словам премьера, деньги наша страна потеряла в самых разных сферах. Например, из-за того, что цена на землю была долгие годы занижена, Украина в этой сфере недополучила 85 млрд долларов. Но теперь, судя по всему, премьер за землю спокоен – по его оценкам, благодаря реформам, стоимость земли вырастет впятеро.

В то же время эксперты, опрошенные "Комментариями", готовы с этим поспорить. Во-первых, если бы стоимость земли была действительно в пять раз выше, это сделало бы украинское сельское хозяйство неконкурентоспособным. Во-вторых, для того, чтобы стоимость земли выросла в разы, одних "реформ" недостаточно. Участок, который, условно говоря, приносит собственнику 100 долларов в год, не может стоить 5 тыс. долларов – его за эти деньги никто не купит.

Вторым пунктом в списке нереализованного потенциала оказались недра. По данным премьера, в Украине насчитывается более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых, из них разрабатывается лишь треть. А это – неиспользованный потенциал на сумму 409 млрд долларов.

Эксперты отмечают: проблема в том, что премьер смотрит на ресурсы как на ценность, на которой можно хорошо заработать. И в этом состоит основа асоциальной политики нашего государства: газ украинской добычи продается украинцам по максимальной цене.

По словам энергетического эксперта Валентина Землянского, если бы "Укргаздобыча" выставляла газ на биржу, цена на газ для конечного потребителя была бы н уровне 4-5 тыс. грн за тысячу кубов. Но на сегодня ситуация сложилась явно не в пользу потребителя: "Нафтогаз" покупает газ украинской добычи по 2841 грн за тысячу кубов, а продает населению по баснословным 6330 грн.

Третий пункт – водные ресурсы, которые также не удовлетворили аудиторов. Еще бы: оказалось, что потенциал гидроэнергетики мы используем лишь наполовину. Правда, энергетический эксперт Дмитрий Марунич вообще не понимает, почему этот вопрос возник сейчас, когда из-за бесснежных зим количество водных ресурсов снизилось настолько, что для "Укргидроэнерго" план по выработке был снижен на 25%.

Большие вопросы вызвали у экспертов и планы премьера на украинский лес. В ходе презентации аудита Шмыгаль рассказал о намерении увеличивать площадь лесов, использовать их для собственного мебельного производства и получить на этом не менее 40 млрд долларов за 10 лет. Аналитик Алексей Кущ считает, что действовать надо с точностью до наоборот – ввести мораторий на вырубку на 10, а то и 15 лет.

"Никто в Европе не пилит свой лес, и нам тоже нужно идти по этому пути, – считает эксперт. – Мы должны перерабатывать на наших предприятиях не украинское дерево, а импортную древесину".

Нашлись у премьера и предложения в сфере международной торговли, где, по мнению аудиторов, мы за 10 лет недополучили 407 млрд долларов. По мнению Шмыгаля, поправить ситуацию не так уж сложно, и для начала следует за год заключить новых контрактов на миллиард долларов.

"Что касается внешнеэкономической деятельности, то здесь все намного сложнее, чем себе представляет премьер, – говорит Кущ. – Если раньше развивающиеся страны экспортировали сырье (и при этом со временем их относительная ценовая выгода снижалась), а развитые страны экспортировали товар (и здесь ценовая выгода со временем росла), то сегодня мы живем в новых условиях: развивающиеся страны продают простые товары, а развитые – сложные, высокотехнологичные. Украина же осталась в допотопной парадигме 18-19 века: мы умудрились не перейти даже на уровень экспорта простых товаров! Сегодня мы фактически находимся на уровне Англии 18 века, когда у них, чтобы заставить производителей экспортировать сукно, за экспорт шерсти вешали".

По словам эксперта, колоссальная иллюзия нашей власти, от которой она не хочет отказываться, заключается в том, что мы сможем завоевать мировые рынки, продавая кукурузу. В реальности же мы их сможем завоевать лишь тогда, когда переработаем эту кукурузу на биотопливо, кукурузное масло, отходы – на комбикорм, и уже это будем продавать.

Добрался аудит и до инвестиций, которых за 10 лет мы недополучили на 63 млрд долларов.

"Инвестиционный потенциал Украины – 63 млрд долларов, – отметил Шмыгаль. – Наш регион является очень привлекательным для инвестиций в целом, тем не менее, за 10 лет мимо нас прошли десятки миллиардов долларов инвестиций. Поэтому наша основная задача – повышать привлекательность Украины в глазах зарубежных инвесторов".

Эксперты говорят, что привлекать 6 млрд долларов год – это не проблема, проблема в том, что этих денег катастрофически мало. Чтобы преодолеть порог бедности, Украине понадобится втрое большая сумма.

Будем удваивать ВВП

Если пойти по намеченному пути, то, оптимистично говорит Денис Шмыгаль, это позволит удвоить ВВП. К сожалению, эксперты этого оптимизма не разделили.

"Для того, чтобы реально удвоить ВВП, Украине нужен действительно сильный и грамотный глава правительства, – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Есть четкие цели, которые могут сделать экономическое чудо в Украине – тот же рынок земли или производственная кооперация с ЕС, но это все сложно и тяжело запустить. Для этого нужен сильный премьер, который может проводить реально жесткую, но нужную экономическую политику. Без жесткой руки в экономике ничего не получится. А если продолжать решать проблемы по мере их поступления, никакого реального роста ВВП не будет".

А Алексей Кущ напоминает: для того, чтобы стать полноправным субъектом мировой политики, нужно иметь ВВП не менее триллиона долларов. Учитывая наш нынешний ВВП в 140-150 млрд, получаем, что нам нужно вырасти не в два, а в шесть-семь раз.

"Отдельный вопрос, как именно будем считать, – продолжает эксперт. – Если премьер собирается удваивать ВВП в национальной валюте, возникает закономерный вопрос, каким будет курс. Если в долларах – то по номинальному курсу или по паритету покупательной способности?"

По словам Алексея Куща, чтобы удвоить ВВП, Украине нужно перейти к модели опережающего роста на уровне роста экономики 5 и более процентов в год. Но для того, чтобы из ловушки нищеты перейти в стадию самоподдерживающего роста, нужно пройти очень длинный путь.

"Прослушав выступление Шмыгаля, я пришел к выводу, что он не понимает ключевой проблемы, которая заключается в замкнутом круге, – говорит Кущ. – Дефицит капитала приводит к низкому объему инвестиций, низкий объем инвестиций – к низкой добавочной стоимости, низкая добавочная стоимость – к небольшим зарплатам и, соответственно, небольшому уровню накопления, небольшой уровень накопления – к минимальным внутренним инвестициям, а мизерные внутренние инвестиции ведут к дефициту капитала. Таким образом, круг замыкается".

Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер говорит, что любому украинцу совершенно очевиден факт серьезных экономических потерь. Эксперт напоминает: если на заре независимости украинские политики обещали населению уровень жизни, сопоставимый с Францией, то теперь пределом мечтаний кажется возможность догнать Польшу через пару десятков лет. А то, что Украина за 30 лет из промышленной страны превратилась в аграрную, вызывает серьезные вопросы в адрес руководителей.

"Понятно, что потери в 1 трлн долларов нельзя назвать точными данными, – говорит эксперт. – Эти цифры являются результатом субъективной оценки действующей власти, которая старается всеми силами продемонстрировать свое стремление улучшить жизнь людям, подчеркивая провалы предшественников. В 2019-м ВВП Украины составил 153,78 млрд долларов. Означают ли слова премьер-министра то, что в случае грамотных реформ эта цифра была бы в 10 раз выше, а страна по размеру экономики находилась бы в топе европейских стран?"

В любом случае, резюмировал Родлер, подобные заявления и сравнения не несут конструктива. Денису Шмыгалю стоит меньше заниматься ретроспективой и больше современным состоянием экономики, отчитываясь за свою фактически выполненную работу.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали о смысле правительственного аудита.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!