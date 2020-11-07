Аудит Украины: сможем ли мы «собрать» потерянный триллион долларов

Язык
BTC/USD
15627.09
ETH/USD
461.80
LTC/USD
63.71
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.67
RUB/UAH
0.39
Гурген Григорян
Провести экономический аудит государства
команда президента Владимира Зеленского обещала еще до выборов. Возможно,
некоторые думали, что они, как это водится, "забыли" о своих обещаниях, но нет.
При Кабмине была создана рабочая группа, в которую вошло более 50
представителей правительства, Верховной Рады и Офиса президента, постоянно
взаимодействующих с экспертами и бизнесом. И результаты
этой работы президент и премьер представили 6 ноября.
Президент Владимир Зеленский сразу
предупредил: аудит – не диагноз, ведь Украина не была больной.
"Все это время Украина просто была слишком
скромной, – отметил Владимир Зеленский, представляя работу
команды. – Она стеснялась мечтать – смело, амбициозно. Она была нерешительной,
чтобы стать не только самой большой страной Европы, но и самой успешной. Аудит
– это анализ наших комплексов, которые пугали, сковывали наше движение вперед.
Все они должны уйти в прошлое".
По словам Зеленского, на основе аудита можно
понять, куда и как будет двигаться наша экономика. Президент пообещал: теперь
мы перестанем догонять, а будем на несколько шагов впереди.
Экономический аудит назвали Re:think, что, как пояснил премьер Денис
Шмыгаль, означает переосмысление нашего потенциала. По его словам,
нереализованный потенциал нашей страны за 10 лет составил 1 трлн долларов.
"Один триллион потеряли все граждане нашей
страны из-за постоянной смены векторов, незавершенных реформ, отсутствия
долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления, – отметил
премьер, добавив, что цель правительства – реализовать потенциал украинской
экономики и сделать нашу страну успешной".
По словам премьера, деньги наша страна
потеряла в самых разных сферах. Например, из-за того, что цена на землю была
долгие годы занижена, Украина в этой сфере недополучила 85 млрд долларов. Но
теперь, судя по всему, премьер за землю спокоен – по его оценкам, благодаря
реформам, стоимость земли вырастет впятеро.
В то же время эксперты, опрошенные
"Комментариями", готовы с этим поспорить. Во-первых, если бы стоимость земли
была действительно в пять раз выше, это сделало бы украинское сельское
хозяйство неконкурентоспособным. Во-вторых, для того, чтобы стоимость земли
выросла в разы, одних "реформ" недостаточно. Участок, который, условно
говоря, приносит собственнику 100 долларов в год, не может стоить
5 тыс. долларов – его за эти деньги никто не купит.
Вторым пунктом в списке нереализованного
потенциала оказались недра. По данным премьера, в Украине насчитывается более
12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых, из них разрабатывается лишь
треть. А это – неиспользованный потенциал на сумму 409 млрд долларов.
Эксперты отмечают: проблема в том, что премьер
смотрит на ресурсы как на ценность, на которой можно хорошо заработать. И в
этом состоит основа асоциальной политики нашего государства: газ украинской
добычи продается украинцам по максимальной цене.
По словам энергетического эксперта Валентина
Землянского, если бы "Укргаздобыча" выставляла газ на биржу, цена на газ для
конечного потребителя была бы н уровне 4-5 тыс. грн за тысячу кубов. Но на
сегодня ситуация сложилась явно не в пользу потребителя: "Нафтогаз" покупает
газ украинской добычи по 2841 грн за тысячу кубов, а продает населению по баснословным
6330 грн.
Третий пункт – водные ресурсы, которые также
не удовлетворили аудиторов. Еще бы: оказалось, что потенциал гидроэнергетики мы
используем лишь наполовину. Правда, энергетический эксперт Дмитрий Марунич
вообще не понимает, почему этот вопрос возник сейчас, когда из-за бесснежных
зим количество водных ресурсов снизилось настолько, что для "Укргидроэнерго"
план по выработке был снижен на 25%.
Большие вопросы вызвали у экспертов и планы
премьера на украинский лес. В ходе презентации аудита Шмыгаль рассказал о
намерении увеличивать площадь лесов, использовать их для собственного
мебельного производства и получить на этом не менее 40 млрд долларов за 10 лет.
Аналитик Алексей Кущ считает, что действовать надо с точностью до наоборот –
ввести мораторий на вырубку на 10, а то и 15 лет.
"Никто в Европе не пилит свой лес, и нам тоже
нужно идти по этому пути, – считает эксперт. – Мы должны перерабатывать на
наших предприятиях не украинское дерево, а импортную древесину".
Нашлись у премьера и предложения в сфере
международной торговли, где, по мнению аудиторов, мы за 10 лет недополучили 407
млрд долларов. По мнению Шмыгаля, поправить ситуацию не так уж сложно, и для
начала следует за год заключить новых контрактов на миллиард долларов.
"Что касается внешнеэкономической
деятельности, то здесь все намного сложнее, чем себе представляет премьер, – говорит
Кущ. – Если раньше развивающиеся страны экспортировали сырье (и при этом со
временем их относительная ценовая выгода снижалась), а развитые страны
экспортировали товар (и здесь ценовая выгода со временем росла), то сегодня мы
живем в новых условиях: развивающиеся страны продают простые товары, а развитые
– сложные, высокотехнологичные. Украина же осталась в допотопной парадигме
18-19 века: мы умудрились не перейти даже на уровень экспорта простых товаров!
Сегодня мы фактически находимся на уровне Англии 18 века, когда у них, чтобы
заставить производителей экспортировать сукно, за экспорт шерсти вешали".
По словам эксперта, колоссальная иллюзия нашей
власти, от которой она не хочет отказываться, заключается в том, что мы сможем
завоевать мировые рынки, продавая кукурузу. В реальности же мы их сможем
завоевать лишь тогда, когда переработаем эту кукурузу на биотопливо, кукурузное
масло, отходы – на комбикорм, и уже это будем продавать.
Добрался аудит и до инвестиций, которых за 10
лет мы недополучили на 63 млрд долларов.
"Инвестиционный потенциал Украины – 63 млрд
долларов, – отметил Шмыгаль. – Наш регион является очень привлекательным для
инвестиций в целом, тем не менее, за 10 лет мимо нас прошли десятки миллиардов
долларов инвестиций. Поэтому наша основная задача – повышать привлекательность
Украины в глазах зарубежных инвесторов".
Эксперты говорят, что привлекать 6 млрд
долларов год – это не проблема, проблема в том, что этих денег катастрофически
мало. Чтобы преодолеть порог бедности, Украине понадобится втрое большая сумма.
Если пойти по намеченному пути, то,
оптимистично говорит Денис Шмыгаль, это позволит удвоить ВВП. К сожалению,
эксперты этого оптимизма не разделили.
"Для того, чтобы реально удвоить ВВП, Украине нужен
действительно сильный и грамотный глава правительства, – говорит президент
Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Есть четкие цели, которые могут сделать
экономическое чудо в Украине – тот же рынок земли или производственная
кооперация с ЕС, но это все сложно и тяжело запустить. Для этого нужен сильный
премьер, который может проводить реально жесткую, но нужную экономическую
политику. Без жесткой руки в экономике ничего не получится. А если продолжать
решать проблемы по мере их поступления, никакого реального роста ВВП не будет".
А Алексей Кущ напоминает: для того, чтобы
стать полноправным субъектом мировой политики, нужно иметь ВВП не менее
триллиона долларов. Учитывая наш нынешний ВВП в 140-150 млрд, получаем, что нам
нужно вырасти не в два, а в шесть-семь раз.
"Отдельный вопрос, как именно будем считать, –
продолжает эксперт. – Если премьер собирается удваивать ВВП в национальной
валюте, возникает закономерный вопрос, каким будет курс. Если в долларах – то
по номинальному курсу или по паритету покупательной способности?"
По словам Алексея Куща, чтобы удвоить ВВП,
Украине нужно перейти к модели опережающего роста на уровне роста экономики 5 и
более процентов в год. Но для того, чтобы из ловушки нищеты перейти в стадию
самоподдерживающего роста, нужно пройти очень длинный путь.
"Прослушав выступление Шмыгаля, я пришел к
выводу, что он не понимает ключевой проблемы, которая заключается в замкнутом
круге, – говорит Кущ. – Дефицит капитала приводит к низкому объему инвестиций,
низкий объем инвестиций – к низкой добавочной стоимости, низкая добавочная
стоимость – к небольшим зарплатам и, соответственно, небольшому уровню
накопления, небольшой уровень накопления – к минимальным внутренним
инвестициям, а мизерные внутренние инвестиции ведут к дефициту капитала. Таким
образом, круг замыкается".
Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер говорит,
что любому украинцу совершенно очевиден факт серьезных экономических потерь. Эксперт
напоминает: если на заре независимости украинские политики обещали населению
уровень жизни, сопоставимый с Францией, то теперь пределом мечтаний кажется
возможность догнать Польшу через пару десятков лет. А то, что Украина за 30 лет
из промышленной страны превратилась в аграрную, вызывает серьезные вопросы в
адрес руководителей.
"Понятно, что потери в 1 трлн долларов нельзя
назвать точными данными, – говорит эксперт. – Эти цифры являются результатом
субъективной оценки действующей власти, которая старается всеми силами
продемонстрировать свое стремление улучшить жизнь людям, подчеркивая провалы
предшественников. В 2019-м ВВП Украины составил 153,78 млрд долларов. Означают
ли слова премьер-министра то, что в случае грамотных реформ эта цифра была бы в
10 раз выше, а страна по размеру экономики находилась бы в топе европейских
стран?"
В любом случае, резюмировал Родлер, подобные
заявления и сравнения не несут конструктива. Денису Шмыгалю стоит меньше
заниматься ретроспективой и больше современным состоянием экономики,
отчитываясь за свою фактически выполненную работу.
Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали о смысле правительственного аудита.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости