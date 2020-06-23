Автоматическое назначение пенсий в Украине: приживется ли в нашей стране нововведение Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины разработал и запустил в тестовую эксплуатацию услугу автоматического назначения пенсии. Эксперты оценили для портала "Комментарии" данное нововведение и возможные риски.



Автоматическое назначение пенсий в Украине: какие новые риски могут появиться

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает программу, как и вообще такую концепцию, достаточно конструктивными.

"Людям меньше нужно будет бегать по кабинетам чиновников, собирать разные справки для того, чтобы в будущем получать пенсию. Таким образом, они будут больше времени посвящать каким-то другим актуальным для себя вопросам, – поясняет эксперт. – И меньше заниматься пустой беготней в стиле "получить справку для получения справки"... Нововведение облегчить жизнь и тех, кто уже на пенсии. Сейчас в случае потери документа пенсионер должен приложить немало сил, чтобы получить дубликат документа. Порой доходит до обращения в суд – с целью установить определенный юридический факт. Ради какой-то бумажки проходится проходить чуть ли не все судебные инстанции".

Эти риски, по словам Ивана Либермана теперь могут исчезнуть. Но появляются другие, в том числе, технического характера.

"Некоторые базы данных и электронные реестры в нашей стране между собой оперативно не сотрудничают. И не всегда могут быть корректными те или иные связи между управлениями, ведомствами, организациями и структурами, – поясняет доктор права. – Так что первый риск – могут быть элементарные несвоевременные соотношения во временных рамках тех или иных реестров. Это может обозначиться на начислении, на выплатах, которые будут произведены, к примеру, не вовремя".

Второй риск – это атаки хакеров. Как обычных, так и достаточно мощных хакерских систем.

"Особенно тех хакеров-роботов, которые могут самообучаться. Есть пиратские программы, электронные хакеры, которые сами себя учат обходить те или иные системы защиты. И если хакерской атаке подвергнется какой-либо реестр, то под вопросом окажется сама выплата", – отмечает Иван Либерман.

Еще риски – человеческий фактор (что-то не так внесли в систему), а также перебои с электроэнергией, с Интернетом. В результате люди, не имеющие на руках бумажных документов, а исключительно "живущие в смартфоне", могут испытывать проблемы, считает эксперт.

Автоматическое назначение пенсий в Украине: все ли будет учтено

Запуск услуги автоматического назначения пенсии, безусловно, является отголоском вездесущей диджитализации: онлайн заполнение документов, отсутствие очередей, минимизация бюрократической задержки. Но несколько слабых мест подрывают доверие к данной операции, отмечает экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов.

"Во-первых, – поясняет он, – инновационность процессов приветствуется в более молодых кругах, и с трением воспринимается старшими людьми. Без доработки системы до идеального уровня user-experience (удобства пользования онлайн ресурса) достаточного для "e-серфинга" людей близких к пожилому возрасту – оформление заявки на автоматическую пенсию потребует помощи родственников или друзей".

Эксперт приводит простой пример: "После моей попытки зайти на анкету, необходимую для получения пенсии, сайт показал ошибку 504 (время ожидания сайта истекло – или же нулевой ответ от серверов сайта). Несмотря на то, что система работает в тестовом режиме, отсутствует страница с объяснениями дальнейших действий, и пенсионерам придётся догадываться о причинах данной ошибки".

Во-вторых, продолжает Адриан Пантюхов, вызывает вопросы достоверность учета доступных льгот и надбавок к пенсионной выплате.

"Вероятно, произошедшие казусы с потерянными льготами потребуют больших усилий для восстановления, чем существующий процесс оформления пенсии, – говорит эксперт. – Важно отметить и то, что данная система должна решить проблему с начислением пенсий "мертвым душам". Ведь обновление данных внутри системы включает информацию о дате рождения и дате смерти, и после внесения в реестр данных о кончине пенсионера, пенсионные выплаты прекращаются".

Несмотря на определенные сложности, Адриан Пантюхов считает автоматическое начисление пенсии удобным выбором для пенсионеров.

"Они могут воспользоваться помощью родственников для заполнения заявки на сайте, – отмечает он. – Ведь пока тот работает в тестовом режиме, могут случаться неполадки, которые смутят пожилых людей".

Украина давно нуждается во введении системы автоматического назначения пенсий

Кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин отмечает, что о вводе подобной системы речь идет давно.

"В продвинутых странах такие системы уже работают, – говорит эксперт. – Это должно потенциально сократить затраты на назначение (администрирование) пенсий – меньше человеко-часов, бумажной бухгалтерии… Но главный вопрос заключается в качестве пенсионного реестра, персонифицированного учета".

Александр Шубин напоминает, что пенсионный реестр начал работать у нас в тестовом режиме с 2000 года. Полноценные данные автоматические вносятся туда примерно с 2004 года. И лишь около десяти лет назад туда начали вносить и данные, которые влияют на назначение пенсии не только по стажу (льготные и так далее).

"Мне доподлинно неизвестно, с какой интенсивностью будет введен тестовый режим. Но в любом случае, даже если будет пилотный проект в каком-то регионе, расчет пенсий на основании электронной системы будет сопряжен с рядом вопросов", – уверен эксперт.

Он отмечает, что на пенсию сейчас уходят люди, которые начали трудовую деятельность до 2000 года.

"То есть, часть их данных есть лишь в бумажном виде, – поясняет Александр Шубин. – Их нужно приносить в Пенсфонд, вносить в реестр. Я сам – иллюстрация такого примера. Первая запись в трудовой книжке у меня – еще до обучения в университете (на дневной форме). 5,5 лет я учился в универе. По действующему законодательству, этот период засчитывается в мой пенсионный стаж. Вместе с первым местом работы – это порядка 6 лет. Но в персонифицированной системе учета этого периода нет".

По словам эксперта, зная свои права, он понимает: когда возникнет вопрос о назначении пенсии, ему следует прийти в соответствующее управление Пенсфонда, принести свою трудовую книжку, и эти данные включат в стаж.

"Но если, например, мою трудовую каким-то образом утеряют, или я не знаю о таких правах, система не назначит мне пенсию к тому времени и в том объеме, на которые я могу рассчитывать, – подчеркивает Александр Шубин. – А есть ведь еще ситуация с переселенцами, пенсионные дела которых остались на оккупированной территории Украины… Есть масса предприятий, которые в конце 90-х- начале 2000-х прекратили существование. И восстановить нужные данные – огромная проблема".

Кандидат экономических наук считает, что система автоматического назначения пенсии полноценно сможет заработать лишь тогда, когда у нас на рынке труда исчезнут пенсионеры, не внесенные в полном объеме в реестр. Или пока мы на общегосударственном уровне не проведем кампанию по внесению всех данных в реестр.

"Там ведь есть много технических погрешностей и ошибок, – поясняет Александр Шубин. – Рукописные данные лежат по много лет. Где-то цифру написали не так, где-то запятую не там поставили… И некоторые данные в реестр просто не вбиваются... Думаю, нормально данная система сможет заработать лет через 15-20, с учетом нашей истории с войной и оккупацией".

К тому же, подчеркивает эксперт, к этой системе нужно подходить аккуратно, сопровождая ее информирование населения о его правах и возможностях.

"На первом этапе предстоит двойная работа – по перепроверке данных, – предполагает Александр Шубин. – И бюджет Пенсфонда (равно как госбюджет, который компенсирует часть его расходов) должен быть готов к тому, что запуск этой системы потенциально может привести к большому количеству жалоб – и необходимости больших перерасчетов в перспективе (из-за неправильно внесенных ранее данных). Так что сначала будет дополнительная нагрузка на всех. Но рано или поздно к этому виду начислений переходить необходимо. Так что направление движения – правильное. Но двигаться нужно аккуратно".

Ранее "Комментарии" писали, что по итогам 100 дней работы правительства, министр социальной политики Марина Лазебная определила основное достижение – внедрение трехмерной программы повышения пенсий. В частности, с 1 апреля 1,5 млн пенсионеров, старше 80 лет, получили ежемесячное повышение к пенсии в размере 500 грн. Кроме того, парламент принял закон, который предусматривает новую надбавку на уход одиноким пенсионерам старше 80 (помощь составит около 700 грн).

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