Цены на нефть активно растут: названы причины

Цены на нефть марки Brent сегодня выросли на 94 цента, или на 2,3% – до 41,25 долл. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 89 центов, или на 2,3% – до 38,90 долл.



Цены на нефть снизились в начале торгов, но после стали активно расти. Reuters пишет, что причиной для этого послужили данные о том, что на прошлой неделе меньше американцев подавали заявки на пособие по безработице, а заказы на ключевые капитальные товары отскочили в мае.

Тем не менее, снижение числа безработных было меньше, чем ожидали аналитики. Кроме того, подтвердились ожидания, что ВВП во втором квартале может сократиться на 40% в годовом исчислении.

В то же время, опасения инвесторов по поводу спроса на нефть сохранялись после того, как Международный валютный фонд предсказал более глубокую глобальную рецессию, чем предполагалось ранее.

Рекордное сокращение поставок нефти Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) сохранило нефтяной рынок намного сильнее, чем в апреле, когда Brent достигла 21-летнего минимума ниже 16 долл. за баррель и американская нефть WTI достигла отрицательной стоимости.

Инвесторы ждут, что производители, известные как ОПЕК+, продлят договоренность о рекордном сокращении добычи после июля.

Ранее "Комментарии" писали, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть марки WTI.

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