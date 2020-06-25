Цены на нефть активно растут: названы причины

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Татьяна Веремеева
Цены на нефть марки Brent сегодня выросли на 94 цента, или на 2,3% – до 41,25
долл. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 89 центов,
или на 2,3% – до 38,90 долл.
Цены на нефть снизились в начале торгов, но после стали активно расти. Reuters
пишет, что причиной для этого послужили данные о том, что на прошлой неделе
меньше американцев подавали заявки на пособие по безработице, а заказы на
ключевые капитальные товары отскочили в мае.
Тем не менее, снижение числа безработных было меньше, чем ожидали аналитики.
Кроме того, подтвердились ожидания, что ВВП во втором квартале может
сократиться на 40% в годовом исчислении.
В то же время, опасения инвесторов по поводу спроса на нефть сохранялись после
того, как Международный валютный фонд предсказал более глубокую глобальную рецессию,
чем предполагалось ранее.
Рекордное сокращение поставок нефти Организацией стран-экспортеров нефти и
ее союзников (ОПЕК+) сохранило нефтяной рынок намного сильнее, чем в апреле,
когда Brent достигла 21-летнего минимума ниже 16 долл. за баррель и американская
нефть WTI достигла отрицательной стоимости.
Инвесторы ждут, что производители, известные как ОПЕК+, продлят договоренность
о рекордном сокращении добычи после июля.
Ранее "Комментарии" писали, что оператор
системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" впервые
транспортирует нефть марки WTI.
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