Цены на нефть стремительно растут: названы причины

Стоимость нефти марки Brent выросла на 38 центов, или на 0,9%, до отметки в 41,18 долл. за баррель. Средневзвешенная цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 75 центов, или на 2%, и составила 38,94 долл. за баррель. Об этом пишет Reuters.



Страны ОПЕК+ в субботу договорились продлить рекордные сокращения на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. Однако Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты заявили (ОАЭ), что они не будут продолжать дополнительные сокращения, которые составляют более миллиона баррелей ежедневных поставок.

Поддерживающая рынок Ливия заявила, что во вторник она объявила форс-мажор на некоторые экспортные поставки со своего месторождения Шарара, после того как добыча была ненадолго остановлена вооруженной группой всего через несколько дней после возобновления добычи после блокады.

Спрос на топливо восстановился после падения в апреле, вызванного блокировками из-за пандемии коронавируса. Однако аналитики отмечают, что быстрый рост цен на нефть до уровня более 40 долл. за баррель может быть связан с чрезмерно оптимистичным взглядом на потребление.

Ранее "Комментарии" писали, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть марки WTI.

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