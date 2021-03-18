Цены на продукты в Украине: сможет ли Кабмин остановить подорожание

Кабинет министров Украины продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей касательно регулирования цен на различные группы товаров, прежде всего на продукты питания. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы правительства, подорожание некоторых товаров обосновано сезонным фактором и снижением предложения на рынке.

Цены на продукты. Фото: shutterstock.com

"Комментарии" разбирались вместе с экспертами, что происходит с ценами и каких изменений стоит ожидать в ближайшее время.



Государственный мониторинг цен

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook недавно рассказал, что Министерство экономического развития планирует пересмотреть перечень продукции по которой с 22 апреля 2020 года проводится государственный мониторинг цен.

Он напомнил, что к продуктовой группе почти год назад отнесли девять продуктов и негазированную минеральную воду. Сейчас планируется исключить мониторинг цен на воду, поскольку среднюю стоимость на нее трудно установить из-за того, что минеральная вода существенно отличается между собой по стоимости от производителя к производителю, а кроме того из-за тары: пластик или стекло.

Алексей Дорошенко также напомнил, что в Постановление Правительства №341 вносятся уточнения относительно того, что мониторингу не подлежат органические продукты, которые не несут социальной нагрузки. Из перечня медицинских средств правительство предлагает исключить йод, дезинфицируя средства для обработки поверхностей и для стирки, для рук и для инструментов, а также медицинскую марлю.

Эксперт также уточнил, что ранее торговец должен был сообщить об изменении розничной цены, то есть о повышении на 5% за три дня, а о 15% рост – за 30 дней. Сейчас предлагается в случае любого повышения цены предупреждать государство об этом за 5 дней.

Цены на сезонные овощи

Старший научный сотрудник Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий отмечает, что рост цен на продукты питания обусловлен несколькими факторами:

- прошлогодним неурожаем, вызванным не благоприятными погодными условиями;

- ростом цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, водоотведение, водоснабжение, увеличением минимальной заработной платы и, соответственно, начислений на нее;

- убытками, которые понесли аграрии, особенно овощеводы, вследствие введения в течение года необдуманных карантинных мероприятий.

"Признаки корпоративного сговора есть как раз не у аграриев, а у операторов рынка нефтепродуктов. Резкий рост цен на горюче-смазочные материалы, особенно в период посевной кампании, едва ли не больше всего предопределяет рост цен на продукты питания. И такая тенденция в Украине прослеживается из года в год", – подчеркивает эксперт.

По словам Сабия, весной возможно снижение цен, прежде всего на ранние овощи, при условии, что Правительство вновь не введет ограничительные меры на их продажу непосредственно производителями, как это было в прошлом году. Также эксперт прогнозирует возможное снижение цен на яйца куриные, учитывая сезонность. Правда, это станет возможным при условии недопущения традиционного предпасхального корпоративного сговора.

При отсутствии запасов сахара в Госрезерве, он может подешеветь только при условии завозу в Украину тростникового сахара, о чем уже заявило Правительство.

Стоит готовиться к росту цен на все продукты

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов полагает, что когда чиновники говорят о каком-то диалоге по ценам с ритейлерами и представителями тех же торговых сетей, они, похоже, не понимают (или делают вид, что не понимают) происходящих процессов. Эксперт отмечает, что у нас есть и будет в этом году огромная инфляция. Ожидается рост на все позиции, на все продукты питания. К концу года в среднем цены могут подпрыгнуть на 20%.

"Даже удобрение уже подорожало из-за подорожания газа. То есть, новый урожай будет однозначно дороже. А чиновники просто хотят успокоить народ", – отмечает Несмиянов.

Эксперт обращает внимание на то, что важно понимать, что есть такое понятие как коммерческий курс цен. Когда цена должна подняться, к примеру, на 5 грн, а поставщики ставят 7 грн. Бизнес перестраховывается, ведь после того, как товар поставили в супермаркет, деньги вернут далеко не сразу, поэтому и ставят цену с определенными рисками.

"Если Шмыгаль этого не знает, пусть спросит тех, кто в теме. И пусть вспомнить, что суды, которые заводил АМКУ, пытаясь контролировать цены и подозревая некий сговор, практически все были проиграны", – подытожил эксперт.

Напомним, одна из крупнейших в Украине сетей супермаркетов заявила о повышении цен до 25%.

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