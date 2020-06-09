ФРУ указала на угрозы введения общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения

Федерация работодателей Украины выступила с открытым обращением относительно рисков внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы). Об этом говорится на странице организации в Facebook.

Сообщается, что от внедрения системы пострадают легальные работодатели, которые честно платят налоги, теряют свою конкурентоспособность под постоянно растущей фискальной нагрузкой. А те, кто решил работать "в черную" или "в серую", получают сверхприбыли.

"Неуклюжие попытки контролирующих органов бороться с "теневиками" обычно заканчиваются усилением проверок и санкциями именно к легальным работодателям за незначительные нарушения. Это замкнутый круг", - говорится в обращении.

В письме отметили, что создание пенсионной системы второго уровня не решит существующих проблем и трудностей, которые возникли перед государственной пенсионной системой в Украине.

"Напротив, в других странах системы второго уровня сталкиваются с теми же проблемами неформальности, уклонения от уплаты взносов и низкого уровня охвата, - сообщили в ФРУ. - Разница заключается в том, что в частной системе последствия этих проблем полностью "падут на плечи" плательщиков взносов (работников и работодателей), в то время как государственная пенсионная система содержит определенный перераспределительный механизм, который смягчает резкое влияние данных последствий".

Единственным выгодоприобретателем от введения подобной системы будут компании рынка финансовых услуг, считают в ФРУ.

"Представители последних (компании рынка финансовых услуг, – ред.) активно лоббируют этот проект, поскольку являются его единственными гарантированными бенефициарами. Но их интересы не всегда совпадают с интересами государства, работников, работодателей и, наконец, пенсионеров. При этом с работников и работодателей хотят дополнительно к ЕСВ и НДФЛ собирать до второго уровня пенсионной системы около 100 млрд грн в год только на первом этапе, с постепенным увеличением взносов", - отметили в обращении.

Напомним, эксперты проанализировали для издания "Комментарии" состояние пенсионной системы Украины. В том числе, в ракурсе сообщения, что наше правительство и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают направления дальнейшего ее реформирования.

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