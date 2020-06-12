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Главная Новости Бизнес экономика Из-за экономического кризиса зарплаты не вырастут в 2020 году
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Из-за экономического кризиса зарплаты не вырастут в 2020 году

Экономические эксперты прогнозируют, что украинская экономика входит в затяжной кризис

сегодня, 15:12
Автор:

Максим Иванов
Из-за экономического кризиса зарплаты не вырастут в 2020 году

Рост реальной заработной платы зависит от роста экономики Украины, которая сейчас находится в большом кризисе. Об этом рассказал исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин, пишет "Обозреватель".

По его словам, недавно Международный валютный фонд обнародовал новую оценку вероятного падения экономики в Украине, которая за неделю снизилась с 7,2% до 8,5%. Касательно роста на следующий год, то он оценивался в 2,5%, а теперь этот показатель опустился до 1,1%.

Экономический эксперт считает, что прогноз будет ухудшаться и дальше.

"Уровень падения украинской экономики напрямую зависит насколько мы быстро и легко выйдем из карантина. А мы сейчас видим стремительный рост больных коронавирусом, если цифры будут ухудшаться, вполне возможно, что мы вернемся к жесткому карантину. Тогда об украинской экономике можно будет говорить только в прошлом времени", – говорит он.

Но и при лучшем варианте ожидать подъема не стоит, украинская экономика входит в затяжной кризис, говорит экономист.

"Гарантировано до конца этого года ничего не будет, если нам удастся преодолеть заболеваемость, и мы спокойно выйдем из карантина, то в лучшем случае в январе следующего года у нас будет 1% роста. А это, по сути, ничего. Когда мы падаем на 8%, а в следующем выросли на 1%, то это лишь означает, что мы упали на 7% по отношению к 2019 году", – объяснил Пендзин.


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Источник: мhttps://www.obozrevatel.com/economics/fea/rosta-zarplat-v-2020-godu-ne-budet-ekspert-dal-neuteshitelnuyu-otsenku-ukrainskoj-ekonomike.htm
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