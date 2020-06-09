Коломойский, Центрэнерго и российский уголь: какие игры творятся на украинском энергорынке

Украинские журналисты провели расследование, выявив угольные схемы Коломойского, который через лояльный менеджмент в "Центрэнерго" закупал российский уголь. В то время как украинское "черное золото" лежало на складах, а наши шахтеры сидели без зарплаты. Эксперты проанализировали игры на энергорынке для сайта "Комментарии".

Исследование о том, как Коломойский и Ко наживались на российском угле, опубликовано в сюжете "Наші грошi" для Bihus.info.

Ранее звучали обвинения в адрес главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, который минувшей осенью пролоббировал открытие импорта электроэнергии из России в интересах всё того же Коломойского. В результате энергоемкие предприятия олигарха смогли получать более дешевую электроэнергию. А отечественные производители оказались под ударом. С другой стороны – значительную часть украинского энергорынка контролирует другой олигарх – Ринат Ахметов. И на этом фоне игры на этом рынке смотрятся еще и как противостояние украинских богатеев. Противостояние, несущее серьезную угрозу нацбезопасности.

"Коломойский уверен – ему еще и должны все"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов подчеркивает, что Коломойский не первый раз прокручивает схемы ради того, чтобы удешевить стоимость электроэнергии для своих предприятий.

"Еще в сентябре в парламенте его человек - Андрей Герус пролоббировал поправку, которая открыл дорогу на украинский рынок электроэнергии из России, – напоминает эксперт. – Сделано это было, чтобы ферросплавные предприятия Коломойского имели большую рентабельность и соответственно – доходность. Потом, правда, эту схему правительство прикрыло… Сейчас вот всплыли схемы с углем. Думаю, всё это делается, чтобы по максимуму выкачать средства из "Центрэнерго", которое никак не могут выставить на приватизацию. Формально оно государственное, но, по сути, там заправляет администрация Коломойского".

По мнению Кирилла Молчанова, никакого наказания Коломойский не понесет.

"Более того – он уверен, что ему еще и должны. В частности, из-за принятия так называемого антиколомойского (банковского) закона, – подчеркивает политэксперт. – Коломойский считает, что как определенный размен, Зеленский должен закрывать глаза на все схемы "Центрэнерго", а, возможно и в Одесском припортовом. Думаю, олигарх будет использовать эти предприятия для своих бизнес-интересов, считая, что так и надо, потому что считает себя обиженным из-за ПриватБанка. Так что тут нужно говорить не о наказании, а о том, что Коломойский уверен – ему еще и должны все".

"Коломойский резко теряет влияние на политику Украины"

Ситуация по "Центрэнерго" показывает, что между Коломойским и Зеленским есть большой конфликт, уверен политолог Петр Охотин.

"Возвращение "Центрэнерго" в государственную собственность сопровождалось скандалами с блокировкой офиса. Сейчас ситуация вышла за рамки корпоративного конфликта – и Президент показывает олигарху свою силу, – подчеркивает эксперт. – Логическим продолжением должно быть расследование старого менеджмента "Центрэнерго". Иными словами, именно по ситуации с "Центрэнерго" мы сможем точно сказать: Коломойский резко теряет влияние на политику Украины, и в ближайшее время его не восстановит".

Вопрос теневой торговли с Российской Федерацией в свое время изрядно подпортил рейтинги Петру Порошенко, напоминает политолог.

"Не вижу причин, чтобы Владимир Александрович повторял его ошибки, – отмечает Петр Охотин. – Выиграет ли от этих перестановок другой олигарх – Ринат Ахметов? Думаю, политическая логика подскажет президенту, кем сбалансировать и его. Теоретически Ахметов может быть союзником Банковой для противовеса Коломойскому, но и его усиление не входит в интересы главы государства".

"Президент и подконтрольная ему Служба безопасности предпочитают просто не влезать в такие крупные дела"

За последние 6 лет войны Украине в полной мере довелось испытать на себе общепринятое и в тоже время очень циничное высказывание: "кому война, а кому мать родная". Там, где плачут и умирают люди, всегда появляются те, кто неплохо улучшает свое личное благосостояние, отмечает бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак.

"История с закупками для потребностей украинских компаний российских товаров во время войны с Россией – далеко не нова для современной Украины, – подчеркивает Иван Ступак. – Последний скандал с закупками компаниями из орбиты Игоря Валерьевича российского угля для потребностей "Центрэнерго" – лишнее тому подтверждение. Причина, по которой Коломойский предпочитает закупать российский уголь, а не отечественный, довольно проста – цена вопроса".

По данным Росстата, в период с 2000 по 2015 год объемы добычи угля открытым способом (разрезы) увеличились с 167,5 до 269 млн т. По состоянию на январь 2019 года в России действует 57 угольных шахты и 109 разрезов. Правительство РФ в будущем планируют и дальше открывать разрезы, главным образом, на территории Кузбасса.

"Добыча угля открытым способом имеет гораздо большую популярность, чем подземным, так как из-за низких затрат на строительство, экономическая эффективность добычи угля на разрезе почти в 3 раза выше, – поясняет эксперт. – Таким образом уголь, добытый открытым способом в РФ и доставленный в Украину, по факту выходит дешевле угля отечественной добычи. Всё просто: уголь купили дешево, а продали дорого – маржа выше. Для Игоря Валерьевича это только бизнес, ничего личного".

Немного ранее, напоминает Иван Ступак, Украина уже закупала у РФ запасные части для украинской военной техники, электроэнергию, нефтепродукты и газ.

"Однако за такие криминальные схемы никто так и не понес уголовную ответственность по статье Уголовного кодекса "Финансирование терроризма", что является исключительной компетенцией СБУ, – говорит эксперт. – Президент и подконтрольная ему Служба безопасности предпочитают просто не влезать в такие крупные дела. Ведь они всегда связаны с очень большими деньгами и еще большей политикой. А противостояние в большой политике – это всегда падение рейтингов. И как следствие – поражение на ближайших выборах. Поэтому, небожители на Банковой предпочитают пользоваться максимой, которую в стенах Верховной Рады сгенерировал народный депутат Сергей Шахов: "За правдой пойдёшь, ноги до ж*пы сотрёшь"".

Напомним, Коломойский заявил, что "пленки Деркача" доказывают незаконность национализации ПриватБанка.

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