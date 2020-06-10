Кредит МВФ: получит ли Украина все обещанные средства

В ночь на 10 июня стало известно, что МВФ утвердил 18-месячное резервное соглашение для Украины с доступом к около 5 млрд долларов США. Первый транш в размере в 2,1 млрд долл. будет получен в июне. Это якобы позволит преодолеть сложности, вызванные эпидемией коронавируса. Между тем, перечень условий для получения остальных траншей остается на данный момент неизвестным.

"Судьба последующих траншей неизвестна"

"Судя по сообщениям СМИ, первая часть кредита должна будет поступить в госбюджет, на финансирование дефицита, – отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило. – Это сегодня важно, так как бюджетные поступления просели из-за карантинных потерь, а потребности в расходах высоки, учитывая и провозглашенные программы стимулирования экономики и бизнеса".

Сама сущность программы stand-by в том, что деньги выбирают, если это необходимо, поясняет эксперт.

"Поэтому судьба последующих получений пока неизвестна, – говорит Ярослав Жалило. – Если потребности не возникнет, возможно, будет принято решение вернуться к программе EFF, поддерживающей внешнюю платежеспособность страны. По моему мнению, такая программа имеет намного большую ценность, так как, во-первых, стимулирует внутренние реформы, во-вторых, дает гораздо лучшие сигналы внешним инвесторам".

"Транш дают не даром, а под условия"

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко считает безусловным позитивом для Украины заключение нового соглашения с МВФ и перечисление в ближайшем будущем первого транша.

"Мы находимся в очень затруднительном положении. И кто бы что ни говорил, МВФ предоставляет "дешевые деньги". Дешевле только даром. Транш нам даром не дают, а предлагают выполнить определенные условия, – отмечает Максим Степаненко. – Это так называемые "маячки". Думаю, в скором времени мы их все увидим. Учитывая, что украинская власть и так сделала много для получения этого транша (приняла закон об открытии рынка сх-земли, банковский – он же антиколомойский – закон - ред.), условиями для получения следующих траншей будет поддержание финансовой и бюджетной стабильности".

По мнению эксперта МЦП, речь может идти о недопущение раздутия дефицита бюджета, неких действиях в направлении реализации грамотной бюджетной политики.

"Можно предположить, что если законом о банках или о земельной реформе по решению Конституционного суда Украины что-то случится, то скорее, старые "маячки", старые требования вернуться в новые условия, – продолжает Максим Степаненко. – Но пока таких ожиданий нет, так что можно надеяться, что осенью получим и второй транш. Всего же, как известно, данное соглашение предполагает получение четырех траншей в течение 18 месяцев".

"Правительство не выполнит условия соглашения"

Экономический эксперт Владислав Банков сомневается, что вся сумма кредита будет получена. И произойдет это, по его словам, "по давней традиции сотрудничества с МВФ".

Для этого, уверен эксперт, будут весомые основания. В частности, правительство не выполнит все условия соглашения.

"Под использованием этих средств для преодоления последствий, как я считаю, фейковой пандемии, мы и МВФ, подразумеваем разные вещи, – отмечает Владислав Банков. – В понимании МВФ, эти средства будут использоваться для погашения раннее выданных кредитов и процентов по ним, что и обеспечит макрофинансовую стабильность как инструмент преодоления кризиса инициированного ВОЗ".

По мнению эксперта, конечные условия получения кредита неизвестны из-за того, что правительство Шмыгаля ещё не определилось с полным списком непопулярных решений, которые необходимо выполнить.

"Чего стоит, например, указанное в ставшей достоянием общественности части меморандума требование отменить ограничение максимальной зарплаты для госслужащих на уровне 47 тысяч гривень, которое было совсем недавно введено! Как прямое требование увеличить расходы государства на зарплаты чиновникам, согласуется с преодолением последствий карантинного кризиса?" – интересуется Владислав Банков.





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