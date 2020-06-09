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Главная Новости Бизнес экономика Курсы валют, ценных металлов и биткоина: каким будет курс 10 июня
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Курсы валют, ценных металлов и биткоина: каким будет курс 10 июня

Курс валют и ценных металлов в основном вырос за последний банковский день

сегодня, 16:38
Автор:

Татьяна Веремеева
Курсы валют, ценных металлов и биткоина: каким будет курс 10 июня

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 10 июня на уровне 26,64 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,09 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,60  грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 6 копеек – по состоянию на 9 июня курс был установлен на уровне 30,15 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 9 июня. Стоимость золота установлена на уровне 45 604,94 грн за унцию, что на 335 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 471,42 грн за унцию – на 3,49 грн больше, чем на 9 июня. Стоимость платины во вторник будет на уровне 22 172,41 грн за унцию, что на 201 грн дороже, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 9704,1 долл. за биткоин., что на 14 долл. больше, чем в пятницу сутки, когда биткоин стоил 9689,4 долл.

Напомним, группа ОПЕК+ договорилась о продлении рекордных сокращений добычи нефти до конца июля. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это значит для мира в целом и Украины в частности, кто в плюсе, кто в минусе в данный момент.


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